Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник имеет особый исторический смысл для нашей страны. Он несет в себе идеи национального согласия, сплочения народа во имя укрепления российской государственности, мощи и авторитета страны, гражданской солидарности и патриотизма, подчеркивает духовную силу и мужество наших граждан.

События 1612 года, связанные с окончанием Смутного времени, стали поворотным моментом в истории государства, позволив России превратиться в одну из самых сильных и могущественных держав. Ответственность народа за свое Отечество всегда служила основой для независимости и суверенитета России, а патриотизм и любовь к Отчизне столетиями скрепляли наше многонациональное государство.

Сегодня объединение и консолидация общества как никогда необходимы для дальнейшего поступательного развития страны, для достойного исторического ответа на внутренние и внешние вызовы времени.

Пусть вековые традиции, как бесценное наследие, перенимаются новыми и новыми поколениями, становятся основой грядущих славных побед нашей великой страны - России. Пусть День народного единства вдохновляет нас на новые свершения, добрые дела и созидательный труд.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, мира и добра!