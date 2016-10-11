Уважаемые жители и гости Саранска!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Исторически сложилось так, что Россия - это многонациональное государство, где тысячелетиями совместно проживают люди различных религий и социальных групп. Все мы единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. И каждый из нас хочет видеть Родину сильным, успешным и процветающим государством. Но путь к благополучию и процветанию страны невозможно представить без исторического опыта народа. Сплотившись против ненавистного врага, наши отцы, деды и прадеды всегда победоносно защищали родную землю. Этот праздник направлен на возрождение и сохранение исконных традиций, мира и согласия.

У нашей страны огромный потенциал, а самый большой ее капитал - это многонациональный народ России. Сохраняя самобытность и национальное единство, мы сможем справиться со многими проблемами. Достижение целей, которые стоят сегодня перед нами и нашим городом, позволит сделать любимый Саранск преуспевающим и еще более благополучным для его жителей, привлекательным и интересным для гостей. И чем сильнее будет наша любовь к малой Родине, чем крепче патриотические чувства и убеждения, тем несокрушимее будет Россия!

В этот праздничный день от всей души желаю вам, дорогие горожане, здоровья и благополучия, мира и согласия, теплого семейного очага и успехов в достижении намеченных целей! С праздником!