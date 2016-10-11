Мордовия масштабно отметит 140-летие со дня рождения Степана Эрьзи

С 7 по 9 ноября в республике пройдут торжественные мероприятия, посвященные 140-летию со дня рождения великого российского скульптора Степана Эрьзи. Праздничная программа стартует в музее его имени в понедельник. Здесь состоится международная научно-практическая конференция «VI Эрьзинские чтения», в которой примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентинской Республики в РФ Пабло Ансельмо Теттаманти, вице-президент Российской академии художеств, академик-секретарь Отделения дизайна РАХ, президент Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» Андрей Бобыкин, директор Государственного Русского музея (Санкт-Петербург) Владимир Гусев и другие.

В этот же день запланировано открытие Музейного ресурсного центра творческого развития детей с различными физическими и социальными возможностями. Гости смогут оценить новую мультимедийную программу «Степан Эрьзя». Также состоятся презентация книги Юрия Ефремова «Книга о скульпторе Степане Эрьзе (Мордовский самородок)» и передача в музейный архив альбома Эрьзи с фотографиями и документами из архива Н.Н. Бочаровой.

8 ноября главным событием станет торжественное собрание, посвященное 140-летию со дня рождения скульптора, которое пройдёт в Театре оперы и балета при участии Главы Мордовии Владимира Волкова. На собрании будут вручены премии имени Степана Эрьзи в области музейного дела и изобразительного искусства, а также состоится премьера кинопоэмы «Возвращение гения». В этот же день в музее имени Эрьзи пройдут круглый стол «Хранение, реставрация и консервация скульптуры в музеях», а также открытие нескольких выставок.

Следующий день участники торжественных мероприятий проведут в селе Баево, на родине скульптора, где познакомятся с обновленной экспозицией Дома-музея. В выставочном зале откроется выставка «Образ вдохновленный». Здесь будут представлены произведения художников Мордовии и современного отечественного искусства. Завершит программу фестиваль-концерт самодеятельных коллективов «Народная песня, звучи!», который пройдёт в Доме культуры Саранска.