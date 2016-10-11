20 лет в эфире

Телеканал МУЗ-ТВ 20-й день рождения решил отметить с большим размахом, пригласив на праздник своих друзей-артистов не куда-нибудь, а на главную концертную площадку страны - в Государственный Кремлевский дворец. Знаменитые артисты исполнили популярные хиты прошлых лет. Репетировать и готовиться они начали с раннего утра - чтобы вечером предстать перед публикой во всей красе.

Праздник души

Празднование 20-летия собрало практически всех звезд российского шоу-бизнеса.

То, что это не обычный сборный концерт, а нечто большее, за кулисами чувствовалось сразу. Артисты в приподнятом настроении бродили из гримерки в гримерку, заводя беседы за жизнь, делясь воспоминаниями.

- Мы вот только что сидели тут с Авророй, Машей Малиновской и Лерой Кудрявцевой и говорили о том, что мы птеродактили и динозавры отечественного телевидения. Старше нас, наверное, только тетя Лина (телеведущая Ангелина Вовк - прим. автора), - поделилась Анфиса Чехова. - Мы начинали как раз 20 лет назад - в 1996 году.

Лолита расхаживала по коридору в домашнем шелковом халате, перебрасываясь с коллегами новостями и ностальгируя по прошедшим временам. А из громкоговорителей, установленных в гримерных комнатах, долетали в коридор многократно повторяемые просьбы режиссера концерта:

- Уважаемые артисты, я вас очень прошу не говорить долго во время выступления. Можно просто сказать: «Поздравляю!» - и все. Поймите правильно: у нас много номеров, мы так до утра не закончим. А у нас эфир!

Звездный состав

Натали, похожая на ожившую куклу Барби, была вся в розовом и даже сделала модное цветное тонирование с яркими прядями волос.

Дима Билан, который и так не отличался полнотой, за последние несколько месяцев сильно исхудал. Напряженный график певца дает о себе знать. Дима в это день успел не только позаниматься с подопечными в шоу «Голос», но и заехать на одну из светских кинопремьер, где был почетным гостем, а уже оттуда приехал в Кремль.

Игорь Николаев прибыл во дворец вместе с супругой Юлией Проскуряковой. Но долго задерживаться пара не стала - они торопилась домой к годовалой дочке Веронике, которая осталась с няней.

Григорий Лепс, не отвлекаясь на фотографов и коллег, быстро проскочил в гримерку, лишь слегка кивнув в ответ на приветствия.

Певица Валерия приехала с супругом Иосифом Пригожиным и дочкой Анной Шульгиной. В этот вечер артистке, исполнившей со сцены песню «Была любовь», аккомпанировал на рояле сам Виктор Дробыш.

Глюкоза, которая исполняла свой хит «Танцуй, Россия!» с веселым припевом, пришла за кулисы в сопровождении полуобнаженных звезд фитнеса, глядя на которых, многие мужчины-артисты теряли дар речи. Даже Андрей Малахов не удержался - приобнял красоток и с восторгом воскликнул:

- Вот я попал!

«Иванушки International» исполнили нестареющую, впрочем, как и они сами, песню «Тополиный пух», а Сергей Жуков из «Руки вверх!» - попурри из своих самых зажигательных композиций.

Планы Баскова

Николай Басков (который только-только вернулся с отдыха на Мальдивах, где в одиночестве отпраздновал 40-летие) приехал в Кремль с возлюбленной Софией Кальчевой. И решил поделиться с нами творческими планами.

- Я решил помочь Софи начать сольную карьеру, - сказал артист. - У нее красивый голос и привлекательная внешность, она любит петь, но почему-то не уверена в себе, считает, что ей вполне достаточно иногда петь дуэтом со мной. Но надеюсь, что все-таки подтолкну ее к решению пробовать выступать сольно. Ну и самая главная новость, которая удивит многих: до конца года я открою свой продюсерский центр, буду помогать молодым артистам пробиваться на сцену.

Мы попросили певца рассказать об этом подробнее - чем его, кажется, даже испугали.

- Все, больше ничего не скажу на эту тему - и так уже лишнего сказал! - замахал руками Николай и скрылся в гримерку.

Наряды из прошлого и будущего

Отдельно надо сказать про наряды артистов. Наташа Королева вспомнила юность: вышла на сцену в кожаной куртке и коротких шортах.

- Меня попросили исполнить песню «Синие лебеди», которую я впервые спела лет 25 назад. В те далекие времена был тотальный дефицит - все носили то, что смогли достать. И вот эта куртка косуха с резаными рукавами - это был писк моды. Я решила соблюсти традицию и исполнила «Синие лебеди» в стиле начала 90-х, - пояснила свой выбор наряда Королева. - Только куртка у меня тогда была белая, но образ в целом был именно такой.

Нюша выбрала для выступления ультракороткие шорты и высокие сапоги. Но почему-то к журналистам выйти в таком наряде постеснялась - и появилась, уже переодевшись в скромное темное платье.

Виктория Лопырева, которая была одной из ведущих концерта, выбрала для торжества платье от Валентина Юдашкина.

- Оно фактически с подиума, - похвасталась Вика. - Я его увидела во время недавней Недели моды - это платье из коллекции весна - лето 2017. Но ждать теплого времени не хотелось, поэтому я в нем сейчас.

Кстати, на подиуме у Юдашкина во время показа это платье представила 18-летняя модель Алеся Кафельникова - дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова.

Новая Анфиса

Анфиса Чехова тоже была одной из ведущих концерта и для вечера выбрала красивое синее платье, которое великолепно подчеркивало ее заметно постройневшую фигуру.

- На самом деле я ничего не делала для того, чтобы похудеть, - призналась нам Анфиса. - Я просто занималась здоровьем, психологическим состоянием. Но приводила свое тело и душу в порядок не для того, чтобы мне сказали: «Ой, как вы похудели!». Когда-нибудь я найду время и расскажу во всех подробностях о своих изменениях не только в организме, но и в голове.

Но нам все же удалось узнать, что телеведущая перестала употреблять животную пищу - теперь в ее рационе нет ни мяса, ни яиц.

Мечты о будущем

Вспоминая, какими они были 20 лет назад, многие артисты прикидывали, что их ждет столько же лет спустя.

- Через 20 лет вижу себя заводной бабулькой, у которой много-много внуков, - сказала Наташа Королева. - Я своему сыну говорю: «Ты давай там, когда вырастешь, во внуках нас с папой не ограничивай!».

- 20 лет назад мне было ровно 20 лет, я был в стажерской группе Большого театра, и у меня было одно главное желание: петь на сцене, - поделился Николай Басков. - Надеюсь, что будущее приготовило мне еще немало приятных сюрпризов. Когда был на 100-летнем юбилее у Владимира Зельдина, спросил у своего администратора Алексея: «Интересно, а я буду праздновать свои сто лет?». На что он мне ответил: «Коля, ты в свои сто лет будешь не праздновать, а работать - выступать на концерте!». Надеюсь, именно так и будет…