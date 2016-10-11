Без Камиля Ларина света не зажечь

Юбилей у Камиля Ларина 10 ноября. И хотя в «Квартете И…» Камиль самый старший, зажигать он умеет по-молодому. И этому, как шутит юбиляр, есть вполне логичное объяснение: ведь перед тем как отправиться штурмовать столичный ГИТИС, Ларин успел окончить в Волгограде энергетический техникум и два года поработать в городских электросетях…

Электрик четвертого разряда

Детство артиста прошло в Волгограде.

- Мои родители работали инженерами на деревообрабатывающем комбинате и не приветствовали мое желание стать артистом, - вспоминает Камиль. - Они хотели, чтобы их сын получил серьезную профессию. И с творческими порывами они меня осадили. Ради того чтобы их успокоить, я пошел учиться в Волгоградский энергетический техникум. Кстати, будучи студентом, я поступил в Саратовское театральное училище. Но все же, руководствуясь желанием родителей, решил отложить на время свою мечту, вернуться домой и доучиться в техникуме. Там я провел три с половиной года и получил профессию техника-электрика четвертого разряда. И с годами понял, что это было не зря: все-таки правильнее доводить начатое до конца, а потом уже браться за новое. Да и любому мужчине не грех знать, как правильно обращаться с электричеством.

Театр обернулся квартетом

С будущими участниками «Квартета И…» Александром Демидовым, Леонидом Барацем и Ростиславом Хаитом Ларин познакомился во время учебы в ГИТИСе.

- Когда оканчивали институт, решили всем нашим курсом основать театр, - рассказывает Камиль. - Правда, идею эту осуществить не удалось, люди стали постепенно уходить: кто-то начал работать на радио, кто-то - на телевидении, некоторые вообще уехали из Москвы. В конце концов нас осталось пятеро: четверо актеров и режиссер Сергей Петрейков. И тогда появилось название «Квартет И...». Многоточием мы подчеркнули, что всегда открыты к сотрудничеству и к нам может присоединиться любой артист, разделяющий наши взгляды…

В первые годы было непросто: мы тогда почти ничего не зарабатывали. И когда приезжали на гастроли, впятером селились в самый дешевый номер. Зато теперь, когда нас спрашивают, кто главный в коллективе, мы все хором отвечаем: «Я!». Мы все между собой равны, но при этом все мы разные. Про меня коллеги говорят, что я крикливый. Да, это бывает перед спектаклем - когда я громко что-то пою или начинаю читать вслух стихи: так я стараюсь «наэлектризовать» себя и коллег. А когда вдруг замолкаю, меня всегда спрашивают: «Кама, что случилось?!».

Маленький коммунизм

Между собой у участников «Квартета И…» по-настоящему джентльменские отношения и полное равенство. Абсолютно все гонорары за любые съемки и выступления шоумены и режиссер складывают в общую казну - и делят на пятерых поровну.

- При этом неважно, в каких съемках кто из нас принимал участие: снялся ли кто-то в кино или провел корпоративное мероприятие, - говорит Ларин. - У нас такой маленький коммунизм на пятерых. Правда, так было не всегда. Помню, мы вскладчину купили смокинг, который по размеру подходил только мне. И я каждую неделю ходил в нем вести свадьбы, дни рождения и корпоративы, так как из коллектива меня стали приглашать на них первым. И тогда я отдавал только 10 процентов от своего гонорара. А потом мы договорились делить все доходы поровну. Кажется, эту систему предложил Леша Барац. И вскоре мне это даже понравилось: я сижу дома, кто-то из ребят работает, а потом я тоже получаю за это гонорар…

Первая попутчица

Обаяние и природное чувство юмора не раз приходили на помощь артисту и в обычной жизни. Так, благодаря своим незаурядным талантам, актер покорил сердце первой жены Галины.

- Мы познакомились на вокзале, когда оба договаривались со знакомой проводницей о поездке на ближайшем поезде, - вспоминает Ларин. - В итоге всю дорогу провели в одном купе, и я весь вечер читал Гале стихи, и даже… гадал по руке - словом, выпендривался, как мог. Если верить гороскопам, у нас с ней была полная несовместимость, но в итоге мы прожили в браке 20 лет. И я благодарен Галине за то, что у нас была хорошая семья и мы остались в добрых отношениях. Я понимаю, что и сам неидеален: во многом нетерпим, быстро завожусь. Но в то же время есть и плюс: я отходчивый…

Отец и сын

От первого брачного союза у Ларина есть взрослый сын. Сейчас Яну 23 года. В прошлом году молодой человек окончил факультет социологии и управления персоналом в Государственном университете управления. Камиль без тени иронии называет Яна своим лучшим другом.

- Мы очень много разговариваем с сыном, но я никогда не настаиваю на своей точке зрения, - говорит актер. - На многие вещи мы смотрим по-разному, и хочу сказать, что сам у него очень многому учусь. И совершенно искренне говорю, что я горжусь им и его победы - это отчасти мои победы тоже. И родители мои такие же. Когда они приходят на мои спектакли, то с гордостью всем рассказывают, что на сцене их сын!

Золотой тамада

К слову сказать, родители Камиля - Шамиль Исхакович и Роза Григорьевна - вместе уже 50 лет, недавно отметили золотую свадьбу. Камиль захотел, чтобы дата торжества родителям запомнилась, и предложил закатить праздник с размахом, заказав ресторан в Волгограде и взяв на себя все хлопоты по организации банкета.

- Ведущим вечера, как вы можете догадаться, был я, - с улыбкой признался Ларин. - Родители ведь очень много в меня вкладывали. И сейчас, когда они в таком замечательном возрасте, мне хочется отдать то, чего я недодал им раньше. Мама и папа не хотели пышного торжества - мол, не надо тратиться, но я сказал: «Нет, праздник будет!». Получился очень трогательный прекрасный вечер, куда они пригласили всех друзей…

Новая любовь

Самого же Камиля в его семейной жизни вдохновлял не столько пример родителей, сколько фраза Сергея Довлатова о том, что брак на грани развода самый долговечный. И все же Камиль и Галина после 20 лет совместной жизни приняли решение поставить точку в отношениях. А вскоре Ларин встретил новую любовь - красавицу Екатерину Андрееву. Девушка окончила МГИМО, владеет несколькими иностранными языками, а в юности всерьез увлекалась фигурным катанием, став кандидатом в мастера спорта.

- Мы познакомились на фестивале «Черешневый лес», где Катя была одним из организаторов, - рассказывает Камиль. - Она мне сразу понравилась. А чем ближе мы стали узнавать друг друга, тем все больше убеждались, что очень хорошо друг другу подходим. Многие люди, впервые увидев нас вместе, сразу говорили, что мы с ней родственные души.

В сентябре 2014 года пара поженилась, а через пять месяцев у Камиля и Екатерины родился сын. Малышу дали имя Данияр - родители ласково называет его Даней.

- В день рождения сына у меня был вечером спектакль, - вспоминает актер. - Поэтому я приехал в роддом, подержал крохотного ребенка на руках, сфотографировал его и сразу отправился на выступление.

Будущий красавец старик

Любимую Камиль нередко балует кулинарными шедеврами.

- Либо Кате действительно нравится все, что я готовлю, либо она умело делает вид, - шутит артист. - Ведь от мужчины в принципе дождаться какого-то блюда - это уже праздник. Я, например, могу приготовить необыкновенно вкусный кофе. Варю его из двух сортов: обычный бразильский и «Моцарт», который мой друг специально мне присылает из Риги. Он имеет изысканный вкус и придает напитку невероятный аромат. А в сваренный кофе добавляю не сахар, а мед. Многие удивляются, а я говорю: «А вы сами так никогда не пробовали? А вы попробуйте!».

Екатерина на 17 лет моложе именитого избранника. Впрочем, никого из супругов такая разница в возрасте не смущает. Камиль даже шутит:

- Когда мне исполнится 80 лет, а Кате - 63, она будет почти бабушка, а я - красавец старик!