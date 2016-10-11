«ЭТNОностальгия» Натальи Морозовой

Говорят, что осень - время тяжелое: солнца практически нет, деревья сбросили золотой наряд и еще не укрылись белым покрывалом. Холодный ветер и слякоть под ногами настроения также не поднимают. Справиться с осенней хандрой можно по-разному, например, заняться спортом или чаще встречаться с друзьями. А можно просто зайти в арт-кафе «Маска» на первую персональную выставку Натальи Морозовой, которая открылась 27 октября. Увидев работы молодого художника, вы точно не останетесь равнодушными, настолько они яркие и позитивные. Наталья Морозова назвала экспозицию «ЭТNОностальгия»:

- Мне всегда нравилось народное творчество, - признается художник. - В моих работах - ностальгия по прошлому. Я за то, чтобы традиции наших предков не были забыты, переплетались с современными техниками и материалами. Пусть это будет лишь элемент костюма или образа, но этот элемент подчеркнет индивидуальность. К тому же это очень красиво. Сейчас люди понемногу возвращаются к традициям, в моду входят украшения в этностиле, радует, что молодые девушки с удовольствием их носят. Моя страсть нашла отражение в диптихах «Сюлгамо» и «Дружба».

Даже «Рождественский ангел» у Натальи Морозовой особенный. Он одет не в белую, а в цветную длинную рубашку с некими сказочными узорами. Вообще сказочные и народные мотивы часто переплетаются, и художник чувствует это, как никто другой. Картина «Когда цветет папоротник» наполнена ожиданием чуда. Девушки в национальных костюмах, изображенные на полотне, похожи на сказочных фей или богинь, и даже пламя свечи оживает в их руках.

Творчество Натальи Морозовой разнообразно. На выставке «ЭТNОностальгия» представлены несколько салфеток и столешница, вышитые Натальей в эрзянском стиле. По словам мастерицы, вышить салфетку или полотенце очень кропотливая и трудоемкая работа. «Столешницу, например, я вышивала, пока была беременна, - рассказывает Наталья. - Все свободное время проводила с ниткой и иголкой, наверное, полгода не вставала. Но результатом я довольна».

У каждого художника есть работы, которые он не хочет продавать, поскольку они являются его визитной карточкой, почерком. У Натальи Морозовой в их число входят диптих «Сюлгамо», картина «Когда цветет папоротник» и вышивка.

Все, кто был на открытии «ЭТNОностальгия», признавали, что выставленные работы очень светлые, добрые, позитивные. Их хочется рассматривать, изучать, фотографировать, на них нельзя смотреть без улыбки, будь то удивительная «Золотая рыбка», завораживающие «Маки в цвету», кокетливые «Тюльпаны» или сказочное солнце. Много хороших слов услышала в этот день Наталья, ей также пожелали выставляться в больших залах известных музеев.

- Главное, надо много работать, - скромно замечала художник, - найти свой путь, свой стиль и работать. Я постараюсь выполнить все ваши пожелания.