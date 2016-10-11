Как навести порядок во рту

- Михаил Михайлович, вы, как врач-стоматолог, заметили, что пришла мода на красивые зубы в любом возрасте?

- Иметь красивую улыбку и здоровые зубы действительно модно. Это становится нормой жизни. И поколение современных пенсионеров, и люди, которым за 45 лет, понимают, что нужно следить за своим здоровьем. Это относится и к зубам. Хорошее состояние зубов, красивая улыбка - это положительные эмоции, которые мы дарим и себе, и окружающим, это общение, коммуникации. К счастью, многие стали об этом задумываться. И все больше людей приходят к стоматологу не просто для того, чтобы им было чем есть, а чтобы получить красивую и здоровую улыбку. В любом возрасте можно сделать качественные зубы и улыбку, причем не «съемные», как это было раньше, когда конструкции нужно было вынимать на ночь изо рта…

- Вообще, срок годности у зубов есть? Или это зависит от генетики - у кого-то и в 90 лет полный рот зубов, а у кого-то уже в 25 «пробелы»?

- Генетический фактор очень важен. Вообще, зубы нельзя рассматривать отдельно от состояния всего организма. То есть все заболевания, которые влияют на организм, в итоге влияют и на зубы. Если сравнивать современное поколение с поколением наших дедов, прадедов, то мы проигрываем им в вопросе качества зубов. Потому что они питались грубой, натуральной пищей. Зубы у них были крепче. И если возникали возрастные проблемы, то они были связаны со стираемостью зубов. Мы же потребляем рафинированную пищу, в основном перетёртую, то есть все можем глотать, не пережевывая. Связочный аппарат зубов в нужной степени не нагружается. Состав еды, которую мы потребляем, не такой качественный, как раньше. В итоге, конечно, страдает весь организм. Ведь если есть нарушения в эмали зубов, значит, есть и повышенная хрупкость и ломкость в костях. И в таком случае нужно обследовать не только полость рта, но и весь организм.

- От сладкого действительно портятся зубы? Какой тут механизм действия?

- Сладости вредны всем. Особенно детям, так как у них эмаль зубов достаточно «пористая» в силу своего несовершенства. И микробная бляшка, субстрат, который на зубах скапливается, - это питательная среда для микробов. Микробы питаются этими бактериями, в процессе жизнедеятельности выделяют кислоту, которая и разъедает эмаль. И, как результат, кариес. И дело даже не в количестве сладкого, а в том, что углеводистая пища скапливается между зубов. Если после каждой конфеты съедать, например, яблоко или морковь, то есть вот таким естественным способом полость рта очищать, разрушения эмали не будет. А значит - и кариеса. Но кто из нас после конфеты или шоколада ест морковь?

- То есть это вопрос гигиены?

- Именно! И взрослые, и дети должны знать, что зубы нужно чистить хотя бы два раза в день! После еды. Ребенку начинаем чистить с того момента, как у него появился первый зуб, - пусть даже не щеткой, а ваткой. Но это должно стать нормой.

- Какие периоды в жизни человека являются критическими для зубов?

- Серьезные проблемы с зубами часто бывают у людей, работающих на вредных производствах. Но есть и другие кризисные моменты. Например, у маленьких детей бывает так называемый бутылочный кариес. Он возникает у детей, привыкших засыпать с бутылочкой во рту, в которой углеводистые напитки - смесь или сладкий чай, компот. В дошкольном возрасте дети в детских садах питаются углеводистой пищей, макаронами, пюре, суфле, котлетами, то есть к тому же еще и не грубого содержания. В школьном возрасте могут присоединиться ортодонтические проблемы - на протяжении всего периода взросления ребенка. Когда нарушение прорезывания либо скученность зубов приводят к тому, что создаются зоны задержки пищи между зубами. Дальше - проблемы взрослого характера. У студентов, особенно у игроманов, могут быть последствия компьютерного излучения, страдает и весь организм, и зубы в том числе - есть такое мнение. И мы наблюдали такие случаи. К тому же длительное нахождение за компьютером приводит к тому, что человек весь день ест печенья, булки, запивает газированными напитками, сладким чаем, кофе… В старшем возрасте пагубно влияют стрессы, связанные с работой, семейными переживаниями. Сначала появляются признаки пародонтита, это воспалительные явления вокруг связочного аппарата зуба и окружающих его тканей. Это может быть связано с отсутствием должной гигиены. Когда камень, образованный на зубах, начинает сдавливать десну, нарушаются питание и кровообращение в этих зонах, появляются кровоточивость десен, несвежее дыхание. И врачам приходится в лучшем случае спасать эти зубы, в худшем - удалять.

- Какие главные стоматологические проблемы у пожилых людей?

- Это явления пародонтоза и пародонтита. К сожалению, многие считают, что потеря одного-двух зубов, особенно в жевательной зоне, где они не видны при улыбке, это не страшно. Но это не так. При том что в зрелые годы у большинства уже нет не по 1-2, а по несколько зубов! А при потере зуба человек начинает смещать акцент при жевании на другие зубы. В итоге жует передними зубами, которые для этого совсем не предназначены. А дальше начинаются проблемы с суставами, какими-то непонятными головными болями.

- Как это связано с зубами?

- В области суставов челюстей проходят нервные пучки, которые из-за неправильного жевания начинают ущемляться. Человек мучается от болей, ходит на массажи, пьет таблетки. А проблема - в неправильном фиксировании нижней челюсти!

- То есть в идеале всю жизнь мы должны иметь «полный набор» зубов?

- Да! Максимально - все 32 зуба. Минимально - 28, без так называемых «зубов мудрости». Нужно понимать, что в природе просто так ничего не бывает. Углубляться не буду, но каждый наш зуб отвечает за тот или иной внутренний орган. И потеря этого зуба косвенно касается здоровья этого органа. Мы же никогда не говорим - вот у меня 20 пальцев, ничего страшного, если двух-трех не будет! А к зубам мы почему-то очень безответственно относимся.

- Предположим, человек решил навести порядок во рту. Коронки, мосты, импланты, протезы… Что выбрать?

- Самое важное даже не это… А то, чтобы человек, который решил заняться своими зубами, понимал, что, сделав зубы, он должен изменить свой подход к ним! Нельзя пересесть с «жигулей» на «мерседес» и считать, что уж за такой-то машиной можно вообще не ухаживать! Все автовладельцы за машинами следят. А вот к своему здоровью почему-то так же не относятся! Получив красивую улыбку, крепкие зубы, мы должны за ними ухаживать постоянно. И только тогда может рассчитывать на то, что «новые зубы» будут служить долго.

- С чего нужно начать «тюнинг» своей полости рта в таком случае?

- В зависимости от того, какая ситуация в полости рта на сегодняшний момент. Установка имплантов - это более физиологичный способ замещения зубов. Съемный протез сегодня может быть временным решением, и если мы говорим о нем как об окончательном решении, то только для тех людей, у которых есть четкие противопоказания к имплантации.

- А какие могут быть противопоказания?

- Наличие онкологической предрасположенности в полости рта. Сахарный диабет в некомпенсированном его виде. Различные заболевания щитовидной железы. Вообще, как таковых противопоказаний не существует. Есть относительные противопоказания, которые врач-стоматолог выясняет вместе с пациентом и его лечащим врачом.

- Говорят, что если зуба давно нет, на это место имплантат уже не поставишь, так как «кость» челюстная уже «рассосалась» - это так в народе выражаются.

- Что такое «кость рассосалась»? Любой орган, любая кость должны быть под нагрузкой. Если долгое время не будет работать рука или нога, они просто перестанут функционировать. Поэтому, когда мы удаляем зуб, в данном месте кость нижней или верхней челюсти не получает нагрузки, она со временем атрофируется. Вот почему важно в кратчайшие сроки поставит имплантат, чтобы косточка постоянно испытывала необходимую нагрузку.

- А если действительно долго не было зуба, какие есть варианты?

- Врач должен оценить ситуацию. Есть различные виды имплантов, которые бывают разной длины, ширины. Плюс мы всегда можем компенсировать искусственной костной тканью дефицит собственной ткани. Эти операции используются уже давно, они апробированы, у них хороший прогнозируемый результат.

- Передние зубы-импланты - это технически возможно сделать?

- Тут нужно смотреть - ставим ли мы имплантат сразу после удаления передних зубов или имеем дело с долгим отсутствием зуба, что приводит к определённого рода проблемам с костной тканью. И тогда необходимо сделать какие-то манипуляции. Но все это решаемо. Там есть нюансы, которые требуют искусства хирурга десны, чтобы зуб выглядел родным и не приносил неудобств при эксплуатации.

- Выходит, имплантат лучше ставить сразу же после удаления зуба?

- Да, если есть необходимость с зубом расстаться, нужно делать это одномоментно - удалять и ставить имплантат. Сразу же после удаления в лунку этого зуба ставим искусственный «корень».

- Не секрет, что эти импланты стоят не дешево. И если вариант не подходит по этой причине, что остается?

- Есть очень хорошая поговорка, она не нова: «Зубы даются человеку бесплатно всего два раза в жизни». За все остальное нужно платить. Есть хорошие, крепкие, популярные системы имплантатов, которые стоят не так дорого. Если посчитать обработку своих зубов под металлокерамику или протезирование мостовидными протезами, то зачастую это обходится примерно в ту же самую сумму, которая будет потрачена на имплантацию. То есть тут важно, чтобы пациент понимал и мог взвесить все плюсы и минусы этих способов. И потом, у нас настолько развита система кредитования, что мы все берем кредиты на все - от покупки телефонов до ипотеки, на свадьбы, дни рождения. Но когда речь заходит о здоровье, мы говорим: «Нет, давайте подешевле!». А в медицине зачастую подешевле - это чуть-чуть похуже. Но если так получилось, что нет возможности поставить имплантаты, нужно рассматривать и другие варианты. Тут главное - доверие между врачом и пациентом. Врач, которому вы доверяете, должен рассказать о плюсах и минусах разных вариантов протезирования.

- Съемные протезы как-то изменились со временем?

- Никак! Разве что материал менее токсичный стал, по цвету они более похожие на собственные зубы. А сама технология не изменилась. Человек ко всему может привыкнуть, даже к ощущению инородного тела во рту. Но там же еще нет физиологичности. Ведь что такое съемный протез? Протез, который опирается на слизистую полости рта. То есть слизистая постоянно находится в ущемленном состоянии между пластмассой этого протеза и собственной костью. И это не очень хорошо. То есть, на мой взгляд, съемный протез - это крайняя мера, для которой должно быть очень и очень много причин…

- Михаил Михайлович, какие дадите советы тем, кто старается следить за своими зубами?

- Мои советы простые. И они не новы. Необходимо поддерживать общее здоровье организма и следить за своим питанием. Регулярно чистить зубы - минимум два раза в день не менее полутора-двух минут щеткой, которую вам подобрал стоматолог. И последнее, самое основное - регулярные походы к врачу. Осмотры стоматолога в большинстве клиник бесплатны! И даже если они стоят 500-600 рублей, можно найти такую сумму два раза в год, чтобы узнать все о состоянии своей полости рта и зубов. И если у доктора будут рекомендации, выполнять их. Ведь серьезные проблемы начинаются тогда, когда мы не знаем о текущих.