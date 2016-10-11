Иван Жвакин: «Мечтаю научиться делать вкусную шарлотку»

Исполнитель роли нападающего Александра Кострова в популярном сериале «Молодежка» на СТС Иван Жвакин поделился с журналистами своими кулинарными предпочтениями. С голубоглазым покорителем девичьих сердец удалось поговорить о пользе каши по утрам, его впечатлениях об устрицах в Китае и воспоминаниях о новогодней утке с миндалем.

- Иван, как часто вас можно увидеть за приготовлением еды?

- Очень редко - потому что, когда идут несколько съемочных дней подряд, кулинарного энтузиазма у меня мало. (Улыбается.) Я живу с соседями, и иногда вечером мне может перепасть что-то вкусное, а обычно выручают кафе.

- То есть вы обычно питаетесь вне дома?

- Да. Из-за того, что банально некогда готовить самому. Но когда случаются большие перерывы в съемочном графике - с удовольствием подхожу к плите и начинаю что-то стряпать.

- А как вы вообще относитесь к кулинарии?

- Вообще это приятное для меня занятие, оно успокаивает. Жаль только, что готовить удается редко.

- Есть блюда, приготовление которых вы никому не доверяете - всегда делаете самостоятельно?

- Да, жареную картошку. (Улыбается.) Я знаю, что каждый готовит ее по-своему.

- А как делаете ее вы?

- В приготовлении жареной картошки все зависит от того, как вы ее делаете: с закрытой крышкой или без крышки вообще, а также на каком масле, каким образом она порезана и насколько сильный огонь под сковородой. Казалось бы, это все мелочи, но именно от них зависит, какой получится в итоге картошка.

- Ваш вариант?

- Я люблю, когда она порезана соломкой - это раз! Во-вторых, обычно помешиваю и переворачиваю картошку минимальное количество раз. Также обязательно добавляю при жарке какие-то специи - но тут уже дело вкуса, обычно у каждого свой набор приправ. Это может быть всего пара видов трав, но они всегда придадут блюду пикантности. И, конечно же, обязательно кладу лук, он неотъемлемая часть в приготовлении жареной картошки. Лук - это по-мужски!

- Как вы начали готовить, помните?

- Наверное, как и каждый ребенок, я хотел приятно удивить и порадовать родителей. А будучи подростком, поступил в театральное училище и уехал жить в общежитие. Отправляя меня туда, мама успела дать много рецептов и полезных рекомендаций: как варить, парить и жарить. В итоге я готовил в общежитии с первого до последнего дня. И как видите, выжил! (Улыбается.)

- Не растерялись, когда внезапно оказались вдали от родителей?

- У нас, в конце-то концов, и девчонки на курсе учились, многие из них тоже жили в общежитии, и мы часто готовили сообща. Ведь сначала никто никого не знал, и нам нужно было познакомиться и подружиться. Ходили вместе в магазин, покупали продукты, а потом что-то готовили. Бывало, что и голодали - когда совсем не было денег. Иногда еле-еле наскребали на килограмм картошки. Всякое было.

- У вас в семье есть какие-то традиции, связанные с кулинарией?

- На Новый год у нас частенько на столе стояла утка с миндалем. В России обычно запекают курицу. Но утка - это совершенно другое мясо. Я не гурман в плане конины, оленины и прочих деликатесов, но утка мне очень нравится.

- Вы играете в сериале хоккеиста, и актеру, естественно, приходится быть спортсменом. А у любого профессионального спортсмена жесткий режим питания. У вас-то есть ограничения в еде или какие-то диеты?

- То, что у меня точно есть, это какой-то бешеный обмен веществ. Из-за него моя диета в принципе состоит из того, что ем все, что вижу. Я хожу в тренажерный зал и там получаю и рекомендации по диетам.

- Какие? Чем вы в итоге питаетесь?

- Обычно ем нежирную пищу, мясо и какой-нибудь гарнир. Люблю салаты. Мне очень тяжело заставить себя есть по утрам, так как из-за съемок смещен режим питания. Завтракаю я обычно в полдень или даже в час дня, обедаю между 17 и 18, а ужинаю в 23.00. Знаю точно, что по утрам надо есть каши. Сам стремлюсь к этому и всем рекомендую. Каши - это залог крепкого здоровья!

- И какая ваша любимая каша?

- Говорят, что самая полезная - геркулесовая. Причем самая простая - без красивых упаковок и всяких добавок. Она мне тоже нравится, но больше люблю пшенную. И манную, которую сейчас уже мало кто готовит, ведь, чтобы в ней не было комочков, нужно немного помучиться. В детстве меня кашами не так сильно травмировали, как остальное население нашей страны, наверное, поэтому я их до сих пор люблю.

- А как к сладкому относитесь?

- Раньше я очень любил сладкое. А сейчас ем его периодами. Быстрые углеводы надо потреблять дозированно, нельзя ими питаться весь день - это не полезно.

- А есть продукты, которые вы вообще не употребляете?

- Если я ем блюдо с морепродуктами, то всегда выковыривая оттуда мидии.

- Почему?

- Они мне напоминают глаза с ресничками, а иногда в них попадается песок - неприятно, если честно!

- А что необычного вам доводилось пробовать?

- Недавно был по работе в Китае и посетил Макао. Там отведал все кулинарные прелести моря. И мне наконец-то довелось попробовать устрицы.

- И как они вам?

- Как человек, который нигде, кроме как в кино, их не видел, скажу, что эти склизкие штуковины - на любителя. Меня они не впечатлили.

- Иван, а какую кухню вы считаете любимой?

- Я пару раз обедал в грузинской семье. И то, как они накрывали на стол, с какой любовью и заботой все было приготовлено, произвело на меня огромное впечатление. Все было настолько гармонично: мясо, овощи и много зелени… Еще мне нравится итальянская кухня - особенно огромное количество разновидностей специй, которые в ней присутствуют. А также люблю всякие украинские «корчмы»…

- А что вы любили есть в детстве?

- Бабушка готовила потрясающую лазанью. Это блюдо всегда для меня было желанным. А другая бабушка делала пончики с сахарной пудрой и пирожки с начинкой из шоколада. Она запекала в печи шоколадные батончики в тесте. Выпечка для меня вообще занимает особое место в гастрономии - я ее очень люблю! Даже сам хочу настроиться и научиться делать вкусную шарлотку.