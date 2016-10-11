Подкинут на бедность?

Хорошая новость для тех, кого принято называть малообеспеченными категориями граждан. В правительстве страны обсуждается идея о введении специального пособия для людей, чей ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума. Пока неизвестно, сколько именно будут доплачивать бедным, но сама идея, безусловно, заслуживает положительных откликов. Впрочем, многие эксперты опасаются, что значительная часть адресных денег может перекочевать не в карманы действительно нуждающихся, а в кошельки тех, кто и так не бедствует. Суть проблемы изучил корреспондент «ВС».

Бедные люди

По самым скромным подсчетам в нашей стране насчитывается более двадцати миллионов человек, живущих за чертой бедности. Это порядка пятнадцати процентов населения России. Примечательно, что с каждым годом эта цифра растет. Причем, как показывает статистика, это вовсе не люди, ведущие асоциальный образ жизни. Увы, но портрет современного нищего гражданина России выглядит несколько иначе. Как правило, это семьи, в которых воспитываются дети до шестнадцати лет, либо семьи, в которых работает только один из супругов. Именно на эти категории будут ориентироваться в правительстве страны при обсуждении идеи о введении специального пособия для людей с низким уровнем дохода. На минувшей неделе об этом во всеуслышание заявила заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко. По ее словам, существующая сегодня программа адресной социальной помощи охватывает далеко не всех нуждающихся. Да и сам термин «нуждающийся» весьма расплывчат. Как подчеркивает госпожа Нестеренко, за основу при разработке нового законопроекта может быть взят опыт западных стран, в которых адресная помощь малообеспеченным слоям населения находится на должном уровне. Вполне вероятно, что и формулы, по которым будет рассчитываться размер пособия, будут позаимствованы из-за рубежа. Очевидно, однако, что главным критерием для участия в соответствующей программе должна стать проверка уровня нуждаемости и имущественной обеспеченности того или иного кандидата. В принципе получить пособие по бедности может любой человек, который сумеет доказать, что уровень его доходов значительно меньше уровня, установленного для конкретной территории. Впрочем, как объясняет Татьяна Нестеренко, на пути реализации этой идеи существует целый комплекс проблем.

Во-первых, чтобы начать разработку соответствующего законопроекта, необходимо законодательно определить само понятие «нуждаемость», выработать его единые критерии и порядок оценки доходов и имущества семьи или одиноко проживающих граждан. А также определить круг лиц, относящихся к членам семьи.

Во-вторых, и это, возможно, главное, необходимо повысить уровень открытости таких мер государственной поддержки. Не секрет, что в эпоху серых зарплат нуждающимся в пособии по бедности может оказаться едва ли не каждый второй гражданин страны. Если не решить эту проблему, идея с введением пособия по бедности изначально обречена на провал.

Наконец, в-третьих, для реализации этой идеи на практике потребуются колоссальные средства. Уже известно, что в проекте федерального бюджета на ближайшие три года такой статьи расходов нет. Однако, по словам Татьяны Нестеренко, существует определенная вероятность, что в главный финансовый документ страны могут быть внесены соответствующие корректировки. Но это произойдет только в том случае, если идея перестанет быть таковой и перерастет в законопроект, который будет принят парламентариями. Собственно, об этом же говорил и премьер-министр страны Дмитрий Медведев, докладывая Президенту об итогах работы над трехлетним бюджетом. Одним словом, шансы у бедных еще есть, но очень небольшие.

Арифметика для нищих

Следует отметить, что заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко своим заявлением вовсе не открыла Америку. Идея о введении специального пособия для малообеспеченных слоев населения обсуждалась в Государственной думе еще в прошлом году. Тогда даже был разработан соответствующий законопроект, который, правда, впоследствии был убран под сукно. Однако в этом документе было не только представлено конкретное определение человека, находящегося за чертой бедности, но и определен приблизительный алгоритм расчета соответствующего пособия. Так вот согласно этому документу, бедным следует считать человека, заработок которого не достигает утвержденного на данный момент уровня прожиточного минимума, умноженного на повышающий коэффициент 1,3. Увеличение в 1,3 раза позволяет приблизить доход малоимущих граждан нашей страны к необходимой цифре в 12500 рублей ежемесячно. Почему-то именно она считается спасительной. Что же касается непосредственно суммы пособия по бедности, то она, по мнению авторов прошлогоднего законопроекта, должна представлять собой разность между размером прожиточного минимума и среднестатистическим доходом россиянина за три месяца. Планировалось, что ежемесячная социальная выплата будет расходоваться гражданами страны на покупку продуктов питания и непродовольственных товаров, медикаментов и оплату услуг. Кроме того, деньги можно было бы потратить на аренду жилья и оплату жилищно-коммунальных услуг. Отдельно оговаривалось, что на алкоголь и сигареты средства из социального пособия потрачены быть не могут. Однако механизма контроля над этим так никто и не представил. Когда соответствующие министерства и ведомства подсчитали, сколько средств понадобится на реализацию этой программы, у многих волосы на голове зашевелились. Выяснилось, что на поддержку малообеспеченных категорий граждан потребуется свыше ста пятидесяти миллиардов рублей ежемесячно. И это только при величине прожиточного минимума в 9673 рубля. В этой связи удивляться, что представленный законопроект так и не был принят, увы, не приходится. Реализацию этой программы было решено отложить до лучших времен. Но они так и не наступили. Напротив, ситуация в экономике ухудшилась, а соответственно, и количество нуждающихся заметно увеличилось. Сегодня то и дело слышатся разговоры о том, какие трудности в эпоху кризиса в экономике испытывают представители так называемого среднего класса. Но если уж они испытывают трудности, то что же тогда испытывают те, кто к среднему классу не относится?!

По всей вероятности, в руководстве профильных министерств прекрасно понимают проблемы, с которыми приходится сталкиваться малообеспеченным гражданам нашей страны. Иначе идея о введении специального пособия для беднейших слоев населения просто так не воскресла бы. Однако эксперты, анализируя даже не конкретное законодательное предложение, а саму идею о введении пособия по бедности, в один голос говорят, что в сегодняшних экономических условиях такая мера социальной поддержки может оказаться самой настоящей утопией для государственной казны. Не согласиться с этим трудно. Дефицит бюджета, хоть и находится на довольно приемлемом уровне, грозит в любой момент увеличиться. Рухнут нефтяные котировки, и у государства могут возникнуть проблемы с выполнением даже тех социальных обязательств, которые заложены в главный финансовый документ страны на ближайшие три года. Что уж говорить о новых статьях расходов.

Что русскому хорошо, то в Америке - нищета

Пока в просторных министерских кабинетах решают судьбы малообеспеченных граждан России, любопытно было бы сравнить, как живут их товарищи по несчастью в других странах. Тем более заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко прямо обозначила уровень, к которому нам необходимо стремиться. Так вот, к примеру, в США планкой бедности считается доход в одиннадцать с половиной тысяч долларов в год на одного человека. Не нужно быть гениальным математиком, чтобы подсчитать: в России человек, зарабатывающий эту сумму в год, считается как раз представителем того самого среднего класса, который сейчас так бедствует. Вдобавок ко всему бедные в США избавлены от необходимости платить подоходный налог. В то время как у нас и нищие, и миллионеры ежемесячно отстегивают в государственную казну тринадцать процентов своих доходов. На этом фоне довесочек в виде бесплатной медицинской помощи, которую получают американские нищеброды, выглядит сущим пустяком. Пусть качество ее заметно выше, чем у нас. Плюс там беднейшие слои населения ежемесячно получают деньги на банковскую карту для покупки продуктов питания. Схожие показатели бедности и в ЕС. Хотя разброс по конкретным государствам значителен. От одиннадцати тысяч евро в год в Германии до восемнадцати в Люксембурге.

Но оставим буржуйские государства наедине с их буржуйскими замашками. Нужно немного повысить самооценку бедных россиян. Это легко сделать, взглянув, к примеру, на Эстонию. В этой стране бедным считается человек, имеющий ежемесячный доход в сто тридцать евро. Правда, и там есть один нюанс. Ходатайствовать о получении пособия по бедности в Эстонии может человек, у которого после оплаты расходов на жилье остается меньше денег, чем официально установленный прожиточный минимум. Наши же нищие живут по принципу «все включено». Ну и напоследок одним глазком глянем на Китай. В этой стране официально нуждающимися в финансовой помощи со стороны государства признаны 128 миллионов человек. Это в несколько раз больше, чем в России. С другой стороны, и народу в Китае в десять раз больше, чем у нас. Планкой бедности в Поднебесной считается годовой доход в 2300 юаней. Это чуть больше шести тысяч долларов. Однако в категорию малообеспеченных попадают в основном жители сельской местности Китая. Объясняется это тем, что в провинциях сложнее найти работу. В то время как в России столь четкого разделения нет. Наши люди с одинаковым успехом могут прозябать как в Пурдышках, так и в Москве. И этот факт ярче всего подчеркивает правоту госпожи Нестеренко: нам есть куда стремиться.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

