Интим-шантаж

В последние годы социальные сети стали неотъемлемой частью современной жизни многих россиян. Вместе с этим правоохранительные органы фиксируют все больше случаев использования интернет-сообществ для сведения личных счетов и шантажа. Одним из самых распространенных способов является размещение в виртуальном пространстве компрометирующих фотографий.

Интимные фото обошлись жительнице Саранска в 30 тысяч рублей

26-летняя жительница Саранска познакомилась в социальной сети с молодым человеком. Кавалер вскружил голову новой знакомой и через несколько дней виртуального общения попросил девушку выслать ему фотографии в стиле ню. Барышня, работающая кассиром мебельного салона, согласилась и выслала фото другу по переписке - в разных позах на снимках она представала фактически обнаженной. Ухажер, само собой, в переписке выразил свое восхищение фигурой и красотой девушки.

Прошло несколько дней, жительница Саранска, как обычно, зашла на свою страничку в социальную сеть и обомлела - на ее стене красовались те самые фото, но с оскорбительными сторонними комментариями. Сотрудница мебельного салона потребовала от подлого кавалера удалить фото, которые она ему выслала, и больше никогда не выкладывать их в сеть. На что получила занятный ответ: «Удалю, если заплатишь 30 тысяч рублей! Не заплатишь, выложу твои фото в других группах соцсети». Жертва согласилась на условия шантажиста и перевела требуемую сумму на банковский счет, который указал киберзлодей.

Однако, даже получив деньги, «друг по переписке» своего обещания не сдержал - вместо того чтобы удалить снимки, он выложил их в различных тематических группах в социальной сети. Девушка была вынуждена обратиться за помощью к саранским полицейским.

По информации пресс-службы МВД по РМ, сейчас по данному факту проводится проверка. Скорее всего, вымогатель писал жительнице Саранска не со своей страницы, вероятно, аккаунт был создан специально для подобной махинации либо взломан. Сейчас сотрудники полиции ведут розыск подозреваемого и еще раз рекомендуют не рассылать малознакомым людям свои персональные данные и личные фотографии, а также информацию, которая может скомпрометировать вас и ваших близких.

В сеть выложили пикантные фото атемарской школьницы

В Мордовии случаев размещения чужих интимных фотографий в социальных сетях становится все больше. Большой скандал с попавшими в сеть интимными фотографиями 13-летней школьницы разразился летом этого года в Атемаре. 15-летний подросток уговорил девочку прислать ему фото в обнаженном виде на телефон. Парень попросил сделать это в качестве доказательства любви. Семиклассница немного посомневалась, но просьбу выполнила. Что не сделаешь ради любви?

Получив фото, бойфренд переслал его своему 18-летнему приятелю. Тот, недолго думая, разместил снимок в социальной сети в одном из пабликов Атемара. Девочку, естественно, сразу же узнали, под фото появилось масса комментариев, в школе и на улице над ней стали подсмеиваться и даже издеваться. Девочка просила удалить фото, но над ней продолжали глумиться еще больше. Вскоре об этой истории стало известно правоохранительным органам. Фото удалили, а разместившим снимок обнаженной школьницы юношей заинтересовались следственные органы.

Уголовным делом и для 35-летнего жителя Саранска закончилось обнародование в социальной сети интимных изображений бывшей сожительницы. Пока парочка жила вместе, парень снимал на фото свою подругу обнаженной, при этом девушка не возражала. Однако она и подумать не могла, что когда-нибудь фото в стиле ню окажутся выставлены напоказ. Когда ушла любовь и завяли помидоры, бывший кавалер из мести разместил интимный фотоархив в социальной сети «ВКонтакте». Девушка обратилась в полицию, и товарища привлекли к уголовной ответственности по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Выставил подругу путаной

А вот фото ничего не подозревающей 30-летней жительницы Рузаевки было использовано недоброжелателями в качестве приманки на сайте об оказании интимных услуг. Об этом молодой женщине рассказали знакомые, подивившиеся, что фотография известной им дамы красуется в соцсетях с объявлением об оказании секс-услуг.

Полицейские выяснили, что интересные фотографии в интернет выложил 23-летний знакомый женщины. Причем снимки были скорректированы с помощью фотошопа. Согласно экспертизе фотографии были признаны порнографическими и, соответственно, порочащими честь и достоинство потерпевшей. Молодой человек признался, что сам смонтировал и разместил фото в социальной сети, кроме того, рассылал фотографии среди знакомых. Мотивом к такому поступку стала месть, поскольку женщина бросила молодого ухажера.

Похожая история произошла в Ичалковском районе. Здесь ревнивая супруга отомстила 20-летней сопернице, выложив ее фотографии и телефон на сайт знакомств. В анкете она написала о готовности оказывать интимные услуги за деньги. Шквал звонков от страждущих, желающих воспользоваться предложениями о секс-утехах, обрушился на телефон соперницы.

Жертва клеветы обратилась в полицию с заявлением. Оперативники быстро установили, что информацию на сайте знакомств разместила студентка Кемлянского аграрного колледжа. Замужняя женщина, мать двоих маленьких дочерей, призналась полицейским, что таким образом хотела отомстить. Мол, заподозрила, что ее 35-летний муж Сергей тесно общается с местной жительницей Аллой - сообщения от нее она периодически находила в мобильном телефоне мужа. По этой причине у них в семье часто происходили скандалы. Женщина даже отправляла разлучнице сообщения, в которых обещала оттаскать ту за волосы и облить лицо кислотой. А потом избрала для молодой соперницы более изощренную месть. В социальных сетях она нашла фотографию девушки, зарегистрировалась с ней на сайте знакомств и в целях знакомства от ее имени указала - «интим за деньги». Тут же красовался номер мобильного телефона Аллы с пометкой «звонить в любое время».

Интимные шантажисты пытались взять на испуг

Но бывает, что интимные шантажисты просто пытаются взять своих жертв на испуг. Так, 22-летняя студентка в социальной сети «ВКонтакте» получила от неизвестного пользователя сообщение, в котором он требовал 3 тысячи рублей за нераспространение среди ее друзей личных фотографий барышни интимного содержания. Девушка, будучи уверенной, что подобных фото не существует, не придала значения этому сообщению. Но на следующий день она получила аналогичное сообщение от другого пользователя, после чего написала заявление в полицию. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких». Правда, вскоре выяснилось, что злоумышленники писали сообщения с территории другой страны.

Обнаженная месть

Пару лет назад в Рузаевке суд уже выносил приговор 28-летней местной жительнице, которая отомстила подруге, выложив в сеть ее эротичные фото. Хорошие приятельницы рассорились в пух и прах, из-за чего - девушки не рассказали даже следователю. Превратившись в заклятых недругов, одна из них решила насолить другой публичным способом. Женщина вспомнила, как летом на дне рождения общей знакомой они устроили откровенную фотосессию. Пикантные фото с той вечеринки были сняты на фотоаппарат мстительницы.

Барышня решила воспользоваться подобным компроматом и выставить телесные достоинства экс-подруги на всеобщее обозрение в интернете. Для этого она создала от имени героини фотосессии страницу в «Одноклассниках», где разместила ее эротические фотографии. Фото в стиле ню были доступны для просмотра всем желающим. Соперница узнала об этом от шокированных откровенными снимками приятелей. Вычислить, кто организовал эту акцию, пострадавшей не составило труда. В тот же день девушка позвонила бывшей подруге и потребовала немедленно удалить пикантный компромат. Та выполнила требование и даже попыталась избавиться от всех скандальных фотографий, сделанных на дне рождения приятельницы, однако избежать ответственности ей не удалось. Жертва интернет-обнаженки написала заявление в правоохранительные органы на бывшую подругу. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». В итоге суд признал сетевую мстительницу виновной и приговорил к штрафу в размере 30 тысяч рублей, с обязательством возместить еще 10 тысяч потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.

Эдуард АНЮТИН

