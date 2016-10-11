Пора готовить своих чемпионов киберспорта?

В наши дни индустрия развлечений и компьютерные технологии развиваются невероятными темпами. На стыке разных составляющих современной культуры появилось новое ультрамодное направление - киберспорт, который, кстати, официально признан новой спортивной дисциплиной, а геймеры - полноправными спортсменами. Многие наверняка слышали о баснословных гонорарах подростков, которые просто играют в «игрушки», о многомиллионных спонсорских и инвестиционных контрактах, турнирах по компьютерным играм на огромных аренах и стадионах. Саранские киберспортсмены считают, что чемпионов в новом виде спорта Мордовии пора готовить уже сейчас.

«Играть я начинал ещё в нулевые годы, - рассказывает организатор чемпионатов по киберспорту, киберспортсмен из Саранска Дмитрий Фадеев. - Первой игрой, которая меня заинтересовала, была популярная в то время Counter-Strike. С другими геймерами мы общались в компьютерных клубах. Там знакомились, обменивались опытом, обсуждали новинки. В 2008 году мы собрали первую сплочённую команду из пяти человек и решили принять участие в одном из турниров по сети. Нам даже удалось поиграть на чемпионатах в других городах. Чемпионами мы тогда не стали, но играли очень увлечённо и по крайней мере заявили о себе. Затем после службы в армии я вернулся в Саранск и решил сам заняться организацией турниров, естественно, заручившись поддержкой единомышленников.

Во многих городах турниры между игроками проводятся регулярно, и пришла мысль, что этот удачный опыт следует перенять. Первый турнир по игре Dota 2 был проведён два года назад в Национальной библиотеке им. Пушкина. Именно с этого события начался новый этап в развитии компьютерного спорта в Саранске.

Первый блин не вышел комом - турнир пользовался большим успехом. В нём приняли участие восемнадцать команд, а количество участников составило девяносто человек. Кроме того, посмотреть на игры пришло много зрителей. Несмотря на то что мы специально не делали рекламы турниру, автоматически состязание приобрело статус междугороднего - к нам приехали ребята из Рузаевки.

Большинство участников были знакомы - мы начинали играть ещё пять-семь лет назад и неплохо знали друг друга, поэтому и обстановка на турнире была самая дружеская. Правда, последующие турниры показали, что желающих попробовать себя в официальных играх стало несколько меньше. Дело в том, что уровень некоторых мордовских игроков достаточно высокий, и тем, кто начал играть недавно, сложно было составить им конкуренцию. Хотя моё мнение - играть нужно с тем, кто сильнее тебя.

На данное время уже создалась определённая база команд, которые гарантированно принимают участие в турнирах, всего их около восьми. Также мы приглашаем зарегистрироваться всех, кто хочет интересно провести время и попробовать свои силы. Наша аудитория самая разнообразная - играют и школьники, и уже маститые игроки с высоким уровнем игры. Вообще ещё одно преимущество таких игр - совершенно неважно, сколько тебе лет. Играть могут все.

Команды в основном создаются из друзей. Но есть топовые коллективы настоящих профессионалов, людей, которые зарабатывают на прохождении большие деньги, выигрывают международные турниры. Тут можно провести аналогию с футбольными командами (и по гонорарам игроков в том числе). Но если там попасть в сборную и получить возможность сыграть на одном поле со звёздами мечта практически неосуществимая, то в компьютерных играх возможно всё. И даже талантливый игрок из такого города, как Саранск, набрав высокий уровень в рейтинге, может быть приглашён в топовую команду и в одночасье стать звездой.

Моя команда - люди, с которыми я общаюсь и в жизни. Мы не только вместе играем, но и проводим время. Мы понимаем друг друга с полуслова, что нам помогает в игре. Организация турниров также процесс командный, так что можно сказать, что все турниры мы организовываем нашей амбициозной группой. Грамотное распределение обязанностей, ответственное отношение к своей части общего дела (как и в игре) позволяет нам быстро справляться с неожиданностями, которые могут случиться при организации игровых состязаний.

Мы выбрали самый распространенный формат - небольшого дружеского турнира. В Пушкинской библиотеке есть достаточное количество компьютеров и сеть интернет, которые позволяют поддерживать игровой процесс.

Как в любой спортивной дисциплине, в киберспорте важен результат. И хотя наши турниры проводятся только два года, и у нас есть свои чемпионы, которые заработали высокий рейтинг. Многие играют в других городах, на турнирах, имеющих статус гораздо выше, чем «любительские» чемпионаты. Я не исключаю, что ребята из Мордовии шестнадцати-семнадцати лет, которые ещё только начинают играть, набравшись опыта, вполне могут стать звёздами, войти в списки лучших игроков планеты. В том числе прославив республику ещё в одном виде спорта.

Уверен, за онлайн-играми будущее, и, может, стоит местным властям сделать ставку в том числе и на компьютерный спорт. Так как с 7 июня этого года компьютерные онлайн-игры признаны официальным видом спорта, через несколько лет спортсмены начнут получать звания, из них будут создаваться федерации, школы мастерства и так далее, как и в любом другом виде спорта. Может быть, не стоит ждать, а начать готовить своих чемпионов уже сейчас?

Не стоит недооценивать онлайн-игры. Совсем недавно в Москве прошёл большой турнир «Эпицентр» по Counter-Strike, призовой фонд которого составил полмиллиона долларов. А сами игры транслировал в прямом эфире популярный спортивный телеканал Матч ТВ.

Если попробовать заглянуть в будущее, можно с уверенностью сказать, что киберспорт имеет все шансы стать одним из самых массовых спортивных состязаний, которые будут собирать большое число болельщиков. При этом отпадают многие проблемы, связанные с проведением соревнований, - на турнирах царит дружеская атмосфера: ни потасовок, ни инцидентов. А вот по накалу страстей и ажиотажу они не уступают самым популярным соревнованиям. Болеть за любимую команду интересно и весело. Такие турниры, без сомнения, будут пользоваться большой популярностью.

Чтобы киберспорт в Мордовии успешно развивался, нужны в первую очередь места для тренировок - компьютерные залы, где бы игроки могли пробовать свои силы, а болельщики - поболеть за своих.

На очередном турнире, который пройдёт 12-13 ноября с 9 часов в библиотеке им. Пушкина, мы будем состязаться в прохождении двух онлайн-игр - Dota 2 и Herarthstone. Это стратегические онлайн игры. Все желающие принять участие могут зарегистрироваться в нашей группе Вконтакте - https://vk.com/cybermordovia вплоть до вечера 11 ноября. Там же можно найти сопутствующую информацию.

Также мы приглашаем зрителей, которые интересуются киберспортом. Можно будет поболеть за друзей, а весь игровой процесс будет транслироваться на большой экран».