Пора готовить своих чемпионов киберспорта?
В наши дни индустрия развлечений и компьютерные технологии развиваются невероятными темпами. На стыке разных составляющих современной культуры появилось новое ультрамодное направление - киберспорт, который, кстати, официально признан новой спортивной дисциплиной, а геймеры - полноправными спортсменами. Многие наверняка слышали о баснословных гонорарах подростков, которые просто играют в «игрушки», о многомиллионных спонсорских и инвестиционных контрактах, турнирах по компьютерным играм на огромных аренах и стадионах. Саранские киберспортсмены считают, что чемпионов в новом виде спорта Мордовии пора готовить уже сейчас.
«Играть я начинал ещё в нулевые годы, - рассказывает организатор чемпионатов по киберспорту, киберспортсмен из Саранска Дмитрий Фадеев. - Первой игрой, которая меня заинтересовала, была популярная в то время Counter-Strike. С другими геймерами мы общались в компьютерных клубах. Там знакомились, обменивались опытом, обсуждали новинки. В 2008 году мы собрали первую сплочённую команду из пяти человек и решили принять участие в одном из турниров по сети. Нам даже удалось поиграть на чемпионатах в других городах. Чемпионами мы тогда не стали, но играли очень увлечённо и по крайней мере заявили о себе. Затем после службы в армии я вернулся в Саранск и решил сам заняться организацией турниров, естественно, заручившись поддержкой единомышленников.
Во многих городах турниры между игроками проводятся регулярно, и пришла мысль, что этот удачный опыт следует перенять. Первый турнир по игре Dota 2 был проведён два года назад в Национальной библиотеке им. Пушкина. Именно с этого события начался новый этап в развитии компьютерного спорта в Саранске.
Первый блин не вышел комом - турнир пользовался большим успехом. В нём приняли участие восемнадцать команд, а количество участников составило девяносто человек. Кроме того, посмотреть на игры пришло много зрителей. Несмотря на то что мы специально не делали рекламы турниру, автоматически состязание приобрело статус междугороднего - к нам приехали ребята из Рузаевки.
Большинство участников были знакомы - мы начинали играть ещё пять-семь лет назад и неплохо знали друг друга, поэтому и обстановка на турнире была самая дружеская. Правда, последующие турниры показали, что желающих попробовать себя в официальных играх стало несколько меньше. Дело в том, что уровень некоторых мордовских игроков достаточно высокий, и тем, кто начал играть недавно, сложно было составить им конкуренцию. Хотя моё мнение - играть нужно с тем, кто сильнее тебя.
На данное время уже создалась определённая база команд, которые гарантированно принимают участие в турнирах, всего их около восьми. Также мы приглашаем зарегистрироваться всех, кто хочет интересно провести время и попробовать свои силы. Наша аудитория самая разнообразная - играют и школьники, и уже маститые игроки с высоким уровнем игры. Вообще ещё одно преимущество таких игр - совершенно неважно, сколько тебе лет. Играть могут все.
Команды в основном создаются из друзей. Но есть топовые коллективы настоящих профессионалов, людей, которые зарабатывают на прохождении большие деньги, выигрывают международные турниры. Тут можно провести аналогию с футбольными командами (и по гонорарам игроков в том числе). Но если там попасть в сборную и получить возможность сыграть на одном поле со звёздами мечта практически неосуществимая, то в компьютерных играх возможно всё. И даже талантливый игрок из такого города, как Саранск, набрав высокий уровень в рейтинге, может быть приглашён в топовую команду и в одночасье стать звездой.
Моя команда - люди, с которыми я общаюсь и в жизни. Мы не только вместе играем, но и проводим время. Мы понимаем друг друга с полуслова, что нам помогает в игре. Организация турниров также процесс командный, так что можно сказать, что все турниры мы организовываем нашей амбициозной группой. Грамотное распределение обязанностей, ответственное отношение к своей части общего дела (как и в игре) позволяет нам быстро справляться с неожиданностями, которые могут случиться при организации игровых состязаний.
Мы выбрали самый распространенный формат - небольшого дружеского турнира. В Пушкинской библиотеке есть достаточное количество компьютеров и сеть интернет, которые позволяют поддерживать игровой процесс.
Как в любой спортивной дисциплине, в киберспорте важен результат. И хотя наши турниры проводятся только два года, и у нас есть свои чемпионы, которые заработали высокий рейтинг. Многие играют в других городах, на турнирах, имеющих статус гораздо выше, чем «любительские» чемпионаты. Я не исключаю, что ребята из Мордовии шестнадцати-семнадцати лет, которые ещё только начинают играть, набравшись опыта, вполне могут стать звёздами, войти в списки лучших игроков планеты. В том числе прославив республику ещё в одном виде спорта.
Уверен, за онлайн-играми будущее, и, может, стоит местным властям сделать ставку в том числе и на компьютерный спорт. Так как с 7 июня этого года компьютерные онлайн-игры признаны официальным видом спорта, через несколько лет спортсмены начнут получать звания, из них будут создаваться федерации, школы мастерства и так далее, как и в любом другом виде спорта. Может быть, не стоит ждать, а начать готовить своих чемпионов уже сейчас?
Не стоит недооценивать онлайн-игры. Совсем недавно в Москве прошёл большой турнир «Эпицентр» по Counter-Strike, призовой фонд которого составил полмиллиона долларов. А сами игры транслировал в прямом эфире популярный спортивный телеканал Матч ТВ.
Если попробовать заглянуть в будущее, можно с уверенностью сказать, что киберспорт имеет все шансы стать одним из самых массовых спортивных состязаний, которые будут собирать большое число болельщиков. При этом отпадают многие проблемы, связанные с проведением соревнований, - на турнирах царит дружеская атмосфера: ни потасовок, ни инцидентов. А вот по накалу страстей и ажиотажу они не уступают самым популярным соревнованиям. Болеть за любимую команду интересно и весело. Такие турниры, без сомнения, будут пользоваться большой популярностью.
Чтобы киберспорт в Мордовии успешно развивался, нужны в первую очередь места для тренировок - компьютерные залы, где бы игроки могли пробовать свои силы, а болельщики - поболеть за своих.
На очередном турнире, который пройдёт 12-13 ноября с 9 часов в библиотеке им. Пушкина, мы будем состязаться в прохождении двух онлайн-игр - Dota 2 и Herarthstone. Это стратегические онлайн игры. Все желающие принять участие могут зарегистрироваться в нашей группе Вконтакте - https://vk.com/cybermordovia вплоть до вечера 11 ноября. Там же можно найти сопутствующую информацию.
Также мы приглашаем зрителей, которые интересуются киберспортом. Можно будет поболеть за друзей, а весь игровой процесс будет транслироваться на большой экран».
Киберспорт - это спортивные соревнования с использованием компьютерных технологий, где компьютер моделирует виртуальное пространство, внутри которого происходит состязание. Кибеспортивные соревнования имеют чёткое отличие от так называемых компьютерных игр. Не каждая игра подходит для киберспорта. Её математическая модель должна быть свободна от случайных событий, а все участники соревнований должны находиться в равных условиях. Второе принципиальное отличие - состязания происходят между людьми, а роль компьютера сводится лишь к предоставлению игрового пространства арены, на которой происходит соревнование. Победа в соревновании зависит только от мастерства спортсмена.
Одно из самых главных заблуждений о киберспортсменах заключается в том, что многие представляют их как слабых, болезненных молодых людей, которые целыми днями просиживают за компьютером и не общаются с внешним миром. На деле же профессиональный киберспортсмен должен обладать в том числе и достойной физической подготовкой: вместе с командой киберспортсмены наряду с тренировками в компьютерных играх посещают спортзал. Кроме того, многие спортсмены, которые увлеклись компьютерными играми, часто параллельно играют в футбол или занимаются другими традиционными спортивными дисциплинами.
Стоит также различать геймеров и киберспортсменов - если геймеры играют в игры для развлечения и тратят на свое хобби реальные деньги, то для киберспортсмена игры скорее являются источником заработка. Профессионалы постоянно тренируются, нарабатывают навыки работы в команде и часто воспринимают игровой процесс как нечто рутинное.
Выход на профессиональный уровень не только позволяет спортсмену посвящать себя любимому занятию, но и даёт возможность получать за это приличные деньги, например, выиграть огромные призовые. Достаточно упомянуть, что призовой фонд турнира The International в прошлом году составил восемнадцать с половиной миллионов долларов!
Одним из победителей этого турнира стал пятнадцатилетний пакистанец Сумаил Хасан, заработавший миллион триста тысяч долларов. Общий же размер всех призовых фондов составил сорок два миллиона долларов. Даже приз всемирно известного Уимблдона недотягивает до него пару миллионов.
По некоторым оценкам, по всему миру в онлайн-игры играют более 143 миллионов человек. А индустрия становится ярким, красочным шоу. Финал The International одновременно смотрели четыре миллиона шестьсот тысяч болельщиков.
Эксперты прогнозируют, что уже в ближайшее время возрастёт глобализация киберспорта благодаря его доступности: для участия нужны лишь компьютер и интернет. Он не признаёт государственных границ - в одной команде могут играть представители разных стран и национальностей, в нём нет ограничений по возрасту, физическому состоянию, вероисповеданию. Он с лёгкостью ломает все языковые барьеры; политическая ситуация, времена года и погодные условия не являются преградой. Поэтому можно говорить, что в будущем киберспорт станет сверхглобальной индустрией.