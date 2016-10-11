«Миллион на ворожбу»

Целители, маги, экстрасенсы - в большинстве случаев они оказываются обыкновенными шарлатанами, владеющими простейшими методами гипноза, навыками практической психологии и приемчиками обмана доверчивых граждан. Но экстрасенсам-целителям по-прежнему верят. Чаще других жертвами разномастных магов и ведуний становятся пенсионеры. На минувшей неделе в Мордовии было возбуждено уголовное дело по факту такого мошенничества, совершенного в особо крупном размере, - 65-летний мужчина из Темникова, пытаясь излечить жену, перечислил «целителям» 850 тысяч рублей!

Около года назад пенсионеру Александру Захарову (фамилия изменена) попалась на глаза одна из федеральных газет, в которой мужчина увидел объявление примерно такого содержания: «Ясновидящая избавит от любых хворей на расстоянии». На протяжении долгого времени у Захарова тяжело болела супруга. Мужчина решил, что раз традиционная медицина неэффективна, возможно, поможет магия.

Пенсионер позвонил по указанному в газете объявлению, трубку взяла секретарь целительницы, выслушала проблему и только после этого соединила с ведуньей. Целительница уверенно заявила, что избавит супругу от хвори, но для этого женщине нужно провести несколько сеансов ворожбы, прочитать определенные молитвы и заговоры. Ворожея предупредила, что сеансы не бесплатные. Цена вопроса - от 60 до 100 тысяч рублей в зависимости от магической процедуры. Пенсионер согласился. Что не сделаешь для выздоровления близкого человека.

Раньше Александр Захаров работал в правоохранительных органах, получал неплохую пенсию, за время заслуженного отдыха успел скопить крупную сумму денег. Как признался мужчина, он хранил все сбережения дома. Мошенники тянули деньги на протяжении месяца. Именно столько псевдоэкстрасенс проводила свои сеансы. Пенсионера убедили, что за одну процедуру исцелить серьезный недуг никак не получится.

Методы магического лечения были весьма любопытные. Целительница звонила пенсионеру, он передавал трубку жене, и та подолгу слушала какие-то заговоры и что-то похожее на молитвы. Шарлатанка уверяла, что длительные процедуры необходимы для того, чтобы чакры больной успели раскрыться. А порой обряд исцеления проводился просто молчанием. Ворожея просила поднести мобильный телефон к уху и просто посидеть в тишине.

За магические сеансы пенсионер платил десятки тысяч рублей. Мошенница сообщила свои банковские реквизиты, куда мужчина и переводил деньги. В течение месяца он осуществил около 10 переводов на банковский счет аферистов. Всего бывший сотрудник правоохранительных органов перевел проходимцам более 850 тысяч рублей.

Во время проведения последней процедуры мужчина высказал претензии экстрасенсу: «Я плачу деньги, состояние здоровья супруги нисколько не изменилось. Верните деньги!». После этих слов экстрасенс бросила трубку, а затем и вовсе отключила мобильный телефон. Прождав еще некоторое время, пенсионер обратился в полицию. Правда, не в местную, а в самарскую, поскольку номер мобильного, с которого звонила мошенница, был зарегистрирован в городе на Волге. Время шло, полицейские выяснили, что деньги темниковского пенсионера были сняты также в Самарской области. Но только на минувшей неделе материал о махинации на 850 тысяч рублей вернулся по подследственности в Мордовию. В Межрайонном муниципальном отделе МВД РФ «Темниковский» было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Сейчас проводятся поиски шарлатанов, совершивших циничное преступление.

Заметим, что клиенты псевдоцелителей иногда распознают обман и пытаются отказываться от услуг мнимого экстрасенса. Тогда мошенники переходят к запугиванию жертвы, при этом используются три фактора: первый, если прекратить «исцеление» раньше срока, жертву ждут проклятие, паралич, появление неизлечимых болезней и смерть; второй, если остановить «лечение», членов семьи жертвы, включая внуков, детей и родителей, также ждут проклятие, болезни и смерть; третий, в случае отказа платить за «услуги» жертву ждёт выплата большой денежной компенсации экстрасенсу.

Злоумышленники действуют достаточно жёстко, наряду с угрозами пожилым людям поступают предложения взять деньги в долг у соседей, сослуживцев, оформлять кредиты в банках и немедленно пересылать деньги. При этом звонки злоумышленников не прекращаются ни днем ни ночью с различных абонентских номеров.

Для того чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, достаточно выполнять несколько простых правил: не верить рекламе экстрасенсов, целителей и колдунов, обещающих исцеление. Во всех известных случаях это мошенничество. Не стоит перечислять деньги за услуги «экстрасенсов» на неизвестные расчётные счета и передавать их посредникам. Не нужно выполнять никаких требований по телефону о перечислении денег ни под каким предлогом.