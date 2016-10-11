Золотой дубль Пресняковых-старших

Ну кто у нас в стране не знает Пресняковых? Молодое поколение с интересом слушает песни Никиты и его группы «MULTIVERSE», смотрит фильмы с его участием. Люди повзрослее хорошо знакомы с творчеством Владимира Преснякова-младшего. Ну а тем, кто помнит еще советские времена, не нужно представлять группу «Самоцветы», в которой блистали Пресняковы-старшие. Уже полвека семья Пресняковых радует со сцены миллионы своих поклонников. А сами Елена и Владимир не только являют собой успешный творческий тандем, но и стали для многих примером в семейной жизни. И нынешний ноябрь станет для них вдвойне юбилейным: 11 числа супруги отметят свою золотую свадьбу, а 19-го Елена отпразднует 70-летие! Глядя на Преснякову - с ее неиссякающим жизнелюбием и задором в глазах, в это трудно поверить.

От судьбы не уйдешь

А ведь когда-то Елена и не помышляла о карьере певицы. В родном Екатеринбурге, а тогда еще Свердловске, занималась художественной гимнасткой. И достигла в ней больших успехов: стала мастером спорта.

- Я была очень активной, по молодости и в походы ходила, и спортом занималась, - с улыбкой вспоминает Елена. - А петь я никогда не хотела и не любила - можно даже сказать, ненавидела. Может быть, потому, что меня в школе насильно заставляли в хоре петь. Я пыталась всячески отбояриться - мол, у меня тренировки, у меня соревнования. А завуч, которая у нас курировала школьную самодеятельность, а еще вела литературу, говорила: «Ну тогда у тебя будет двойка!». А я не хотела родителей расстраивать - приходилось идти и петь. Оказалось, что это потом в жизни пригодилось - когда я порвала мениск, и мне пришлось уйти из спорта и заняться чем-то другим…

Как раз в то время, когда будущей певице пришлось уйти из гимнастики, она и познакомилась с талантливым музыкантом Владимиром Пресняковым. Он, в отличие от Елены, с детства знал, какую профессию выберет. Владимир Петрович - потомственный музыкант и продолжатель семейных традиций многих поколений - в то время был руководителем ансамбля «О чем поют гитары». И пригласил Елену, которая в тот момент выступала в самодеятельности политехнического института, стать их солисткой.

- Он мне назначил встречу, и я тогда сразу подумала: в чем же идти? Надо же было подобающе выглядеть. И моя подруга - у нее мама работала в доме моделей - дала мне свое платье, - вспоминает Преснякова. - Я сделала начес на голове - тогда это было очень модно - и отправилась на встречу в филармонию. Меня встретил молодой парень, а вокруг стояли 40-50-летние люди - я не сразу поверила, что именно он является руководителем ансамбля.

Чтобы произвести впечатление на юную красавицу, которая сразу понравилась саксофонисту, ему даже пришлось пару раз прикрикнуть на коллег, которые были вдвое старше его. Но те не обиделись, поскольку сразу смекнули: их начальник влюбился. Да и музыкантам Елена понравилась: молодая, озорная, да еще и с приятным голосом. И она была утверждена солисткой в ансамбль.

Личные отношения тоже развивались стремительно. Владимир сразу же начал ухаживать за Леной. А она была без ума от его игры на саксофоне и тонкого чувства юмора. А когда молодые узнали, что Елена беременна, без всяких раздумий подали заявление в ЗАГС. Куда в назначенный день жених… забыл явиться.

- Подходит наше время, а жениха нет, - вспоминает Елена. - Я нервничаю, не понимаю, что происходит. И тут трубач из нашего коллектива предложил ему позвонить. Я набираю номер, Вова снимает трубку - и на мой вопрос, что случилось, отвечает, что ничего не случилось, что он только-только проснулся. Я закричала: «А ты знаешь, сколько сейчас времени?! Мы же тебя в ЗАГСе все ждем!». А он в ответ: «Да? А я думал, ты пошутила! Сейчас приеду». В итоге он опоздал на два часа. Но нас все равно расписали…

Музыкальные гены

С самого детства Владимира Преснякова-младшего было ясно, что он пойдет по стопам родителей. В восьмилетнем возрасте Володя даже отправился в тот же музыкальный интернат, где ранее учился его отец.

- Когда Вова, еще будучи в училище, садился дома за фортепиано и что-то играл, то тут же начинал напевать - якобы на английском языке, хотя это был просто набор непонятных слов, похожих на английские, - вспоминает Елена. - А Петрович лежал на диване с газетой и громко говорил: «Вовка, хватит мяукать!». Я бы на месте сына обиделась и давно бросила эти занятия. А Вова как пел, так и продолжает.

Поначалу в артистичном и энергичном Преснякове-младшем больше угадывались мамины черты, с возрастом же артист стал «папиным сыном».

- Когда Вова только вышел на сцену, все отмечали, что он - вылитая я: такой же живой, эмоциональный - ну просто такой был пострел, такая егоза! - с улыбкой вспоминает Елена. - Но со временем и характер, и поведение стали меняться - и уже стали говорить, что в манере разговаривать, держать руки он - копия отца. Раньше я говорила ему: «Веди себя приличнее». А теперь эти же слова он говорит уже мне. (Смеется.)

И сам Владимир с большой теплотой отзывается о родителях.

- Родители для меня всегда были примером - и в творчестве, и в жизни, - признается певец. - Они - мои ангелочки. Они ничему меня не учили в привычном смысле этого слова, я просто смотрел на них - и понимал, что и как нужно делать, чтобы получилось хорошо и правильно. Я всему учился у них. И своих сыновей воспитываю по такому же принципу: в первую очередь мы должны доверять друг другу, быть друзьями. Доброта и любовь всегда побеждают! Родители никогда не то что не кричали на меня - даже голоса не повышали, всегда говорили со мной спокойно, но при этом ясно доносили до меня свои мысли. Буквально пара их слов - и в моей голове складывалась полная ясность происходящего. У меня много друзей, но нет людей ближе, чем моя жена, мои сыновья и мои папа и мама. Семья всегда для меня на первом месте.

Золотой опыт

По признанию самой Елены, атмосфера в семье в большей мере зависит от женщины - ее умения ладить, гасить конфликты, таланта подстраиваться под характер любимого мужа. Но сама она к этому пониманию пришла не сразу.

- Не надо мужчину трогать - в смысле, не надо его доставать своими требованиями и просьбами, - с улыбкой объясняет свою тактику певица. - Но все это приходит с опытом. Я стала обращать внимание, на какие вещи Петрович обижается, а какие воспринимает нормально. Ведь замечание можно сделать по-разному. Например, он надел то, что не очень ему идет. Можно сказать: «Ну ты и вырядился!». А можно иначе, с улыбкой: «Ой, Вова, как-то у тебя старомодненько получилось!». Он и сам, чем старше становится, тем все с большим юмором всё воспринимает и может шуткой на это ответить. А раньше, если что-то не так скажешь - смотришь, он надулся, обиделся. Но мне хватило нескольких раз, чтобы я поняла, что и как говорить надо, а как не надо…

Несмотря на свой звездный статус, Пресняковы остаются очень открытыми, добродушными и отзывчивыми людьми, без намека на пафосность или превосходство. Даже их хобби близки каждому жителю. Например, Елена в свободное время любит разгадывать кроссворды и сканворды - признается, что дома у нее собралась их стопка «от пола до потолка». Петрович, в свою очередь, большой поклонник футбола (в свое время у него был первый разряд по этому виду спорта) и иногда любит погонять мяч вместе с другими участниками российского клуба звезд «Артист».

Елена секрет своей молодости и неиссякающего оптимизма объясняет по-своему.

- Я никогда не держу эмоции и переживания внутри - я всем, о чем думаю, что чувствую, делюсь с людьми - и поэтому, наверное, в душе не копится негативный осадок, - говорит певица. - А люди, которые находятся вокруг, постоянно заряжают меня энергией и жизнелюбием…