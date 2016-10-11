Василий Ключарёв: «На этом проекте все по-честному!»

Проект «Удивительные люди» телеканала «Россия» обогнал по своим рейтингам конкурентов, а участники шоу смогли поразить даже самых критически настроенных зрителей. В каждом выпуске принимают участие восемь конкурсантов. Кандидатам на победу предстоит пройти испытание, которое позволит продемонстрировать уникальность своих способностей. Профессиональную оценку участникам дает главный эксперт передачи - ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований, кандидат биологических наук, профессор Высшей школы экономики Василий Ключарёв. Мы решили встретиться с Василием Андреевичем, чтобы расспросить во всех подробностях о поистине фантастических способностях участников шоу и выяснить, насколько все это можно объяснить с научной точки зрения. Ну и самое главное - насколько то, что видят зрители, отличается от того, что есть на самом деле.

30 секунд на комментарий

- Василий Андреевич, скажите: почему вы, серьезный ученый, далекий от подобных шоу, согласились принять участие в проекте «Удивительные люди»?

- Этот проект дает возможность выйти на массовую аудиторию и рассказать о том, что современной психологии известно о мозге. Почти всему, что происходит в нашем проекте, есть естественно-научное объяснение. Главное соблюсти грань между научным и популярным при объяснении того или иного феномена. Организаторы просили говорить коротко и понятно. Но не каждое явление можно объяснить простым языком. Иногда мы с Александром Гуревичем (ведущий передачи «Удивительные люди». - прим. авт.) беседовали после записи номеров, во время технических перестановок. Я ему рассказывал больше, чем говорил во время записи. И в ответ слышал: «Почему же вы это не рассказали в эфире? Это довольно любопытно!». Но мне был задан жесткий формат короткого комментария. Был хороший пример. Человек пытался по компьютерному снимку черепа реконструировать и опознать лица людей. В принципе это возможно. У нас был такой классик - советский антрополог Михаил Герасимов, который в свое время реконструировал и облик Ивана Грозного. С точностью на 100 процентов это сделать, конечно, невозможно, но базовые вещи определить можно. У подобных реконструкцией есть множество интереснейших примеров и применений в реальной жизни! Но поскольку у меня было всего 30 секунд на комментарий, не было возможности рассказать детально, во всех подробностях.

Уникальные способности

- А были такие люди, которые обладают способностями, необъяснимыми с точки зрения современной науки?

- Пока мы не столкнулись ни с чем таким, чего нельзя было бы так или иначе объяснить научно. Правда, был один спорный номер. Я встал на дыбы и сказал, что это невозможно. Мы с коллегами сошлись в том, что там что-то не так. Номер был действительно провокационный.

- Что это за номер?

- Человек с черным плотным мешком на голове управлял автомобилем.

- То есть он вообще ничего не видел?

- Да. Он до этого видел карту местности. Но по нюансам - как он себя вел, как аккуратно останавливалась машина в нужных местах - я не верю, что там все прошло без какого-то трюка. Но произвело это колоссальное впечатление! Один из членов жюри ехал рядом c ним и не заметил никакого подвоха…

- Кто еще удивил?

- Были люди, конечно, с феноменальными способностями. Например, Борис Голик. Мы договорились, что встретимся с ним и даже исследуем его в нашей лаборатории. У него феноменальная рабочая память, а мы как раз ее изучаем в нашем исследовательском центре. Таких людей, которые могут «задом наперед» проигрывать музыку или произносить слова и фразы на знакомых и незнакомых языках, на самом деле очень мало. Потому что у большинства из нас очень ограничены объемы рабочей памяти. Запомнить-то мы можем много, но оперировать в данную секунду можем сравнительно маленьким объемом информации. А Борис одномоментно удерживает большой объем информации, может им манипулировать: запоминать тексты - и тут же переворачивать их наоборот. Обычному человеку такое не под силу. Я поискал исследования на эту тему. Несколько месяцев назад была опубликована интересная научная статья: в Сербии были обнаружены отец и дочь с такими способностями. И авторы утверждают, что это генетические уникальные свойства.

Возможности человека

- Кто еще впечатлил?

- Замечательная девочка Белла Девяткина, которая в четыре года идеально знает семь языков: русский, английский, немецкий, французский, испанский, китайский и арабский. Она еще и читает на них. В принципе, довольно большим количеством языков может овладеть любой, есть рекорды до 40, но не в столь маленьком возрасте. Мы пока с ней не связывались на тему исследований, да и жалко таскать малышку в лабораторию. Как я уже говорил, в подавляющем большинстве ту или иную способность можно объяснить с научной точки зрения. Но когда ты читаешь про подобные свойства человека в научной книге - это одно, а когда перед тобой стоит живой человек, способный запомнить семь тысяч цифр, - испытываешь некоторой шок. Да, я знаю, что это возможно. Но это выглядит фантастически: на экране бегут тысячи цифр после запятой числа Пи - и человек может назвать любую в этом объеме из десятков тысяч! В первый момент я даже растерялся. А потом уже объяснял, что действительно это возможно, что можно достичь таких результатов определенными тренингами.

- То есть каждый, используя определенные методики, может это повторить?

- Ну, не любую способность можно развить, конечно. Но если у вас нет проблем с памятью, то это действительно возможно. Например, журналист Джошуа Фоер писал книжку про людей с гиперразвитой памятью, он брал у них интервью, и они все утверждали, что у них самая обычная рядовая память. Но он посчитал, что от него что-то скрывают. Как это так: люди запоминают 10000 цифр - и при этом утверждают, что их память ничем не отличается от обычной. Журналист решил поучаствовать в их соревновании, посмотреть изнутри, какими методами они пользуются. Он начал уделять тренировкам по 20 минут в день - как он утверждает - и в итоге выиграл этот чемпионат, поставив мировой рекорд. Так что это - наглядный пример того, что каждый может развивать свои способности.

- А какую способность вам было легче всего объяснить?

- Способность участника проекта, который, зная дату вашего появления на свет, легко вычисляет, в какой день недели вы родились. Любой день - когда бы это ни было: в прошлом тысячелетии или две недели назад - безошибочно называет. На всех это произвело неизгладимое впечатление. Но поскольку я этот вопрос исследовал, то понимал, что это не очень сложно сделать. Такое кажется невозможным, если просто представлять себе толстый календарь. Но там есть определенная система, по которой необходимо проделать от шести до восьми математических операций с датой рождения. Даже я на бумажке это вычислил бы довольно быстро, а если хорошо потренироваться, то можно делать этот невероятный трюк и на сцене. Это всех потрясло в аудитории, у публики была практически истерика, и мои скромные замечания, что это не так сложно, как кажется, не произвели никакого впечатления.

Главное открытие

- Есть расхожая фраза, что талантливый человек талантлив во всем. Насколько она справедлива?

- Да, бытует такое мнение, но мне кажется, каких-то явных доказательств этому нет. Конечно, бывают и многосторонние люди. Мы знаем гениев, которые и писали стихи, и рисовали, и сочиняли музыку. А бывают люди, талантливые только в чем-то одном.

- Но развивать какие-то свои способности стоит?

- Исследования показывают, что люди, владеющие двумя языками в равной мере, лучше умеют контролировать различные процессы в жизни и в себе. Связано это с тем, что им приходится постоянно переключаться с одного языка на другой, и это требует внутреннего контроля. Считается, что они успешнее. Большое открытие психологии и нейробиологии последнего десятилетия в том, что память можно тренировать и специальными занятиями сильно развить. После 50 лет начинается ухудшение памяти, а такими тренировками можно купировать этот процесс. И очень многим пожилым людям это рекомендуется.

- То есть учить, например, английский зык в 50 лет еще не поздно?

- Да, точно не поздно. И идея, что только в детстве можно выучить иностранный язык, - это неправда. Можно учить в любом возрасте. Просто есть периоды, когда все это проще дается. Кстати, в свое время в научных кругах вызвало шок открытие, что можно тренировками, не очень напряженными, останавливать возрастные изменения.

- А вы в себе никаких новых способностей не открыли за время участия в проекте «Удивительные люди»?

- Коллеги, которые сидели рядом со мной, открывали в себе такие способности. Кто-то, например, обнаружил, что он очень легко запоминает лица, имена - не хуже, чем некоторое участники. А я для себя сделал очень хорошее открытие: что в этом проекте все по-честному. На самом деле часто люди, которые со мной сталкиваются, спрашивают меня: «А правда ли там происходит то, что нам показывают?». Доля сомнений всегда ведь есть. Но я авторитетно заявляю: все действительно честно. И часть участников действительно ошибались, и мне было очень жалко, потому что я понимал, что они очень талантливые люди, но что-то просто пошло не так - может, не хватило удачи…