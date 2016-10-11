С приходом осени многие замечают, что все чаще и чаще портится настроение, наваливаются тоска и тревога, которые отравляют и без того непростую жизнь. Врачи называют это состояние емким словом - депрессия. Что же делать, если для поэта осень - «очей очарованье», а вам в эту «пору прекрасную» просто не хочется жить? Как справиться с депрессией, а еще лучше - как ее избежать? Об этом рассказывает главный специалист по данной теме - психиатр Минздрава России, руководитель Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе.

- Зураб Ильич, в медицине есть такое понятие: осенняя депрессия - или это «народный» термин?

- В медицине нет такого понятия, как «осенняя» или «весенняя» депрессия. Но именно в это время к врачам обращаются люди, которым уже имеющиеся психические расстройства доставляют очевидные страдания. Осенью и весной, то есть в переходные периоды, любые психические заболевания обостряются. И человек, который знает о том, что у него есть то или иное расстройство, в эти периоды должен быть внимательнее к своему здоровью.

- Может быть, можно как-то заранее подготовиться к этому неблагоприятному для психики периоду и более спокойно его пережить?

- В осенний период обязательно нужно хорошо высыпаться. Сон должен быть не менее восьми часов. Причем ложиться желательно не позднее 11 часов вечера. Это необходимо всем людям, которые стараются беречь здоровье и нервы.

- То есть летом в режиме могут быть погрешности, а осенью нужно быть более дисциплинированным?

- Именно так! Осенью темнеет раньше, а рассветает позже. А человек в темное время суток должен спать. Хотя мысль о том, что дневным сном можно восполнить ночные пробелы, сама по себе неплохая. Но если человек днем работает, то поспать в обеденный перерыв ему едва ли удастся. И даже если такая возможность имеется - все равно самым благоприятным для полноценного отдыха считается время с одиннадцати вечера до семи утра или с полуночи до восьми утра.

- Но молодежь сегодня живет немного в другом режиме…

- Увы, это так. Но даже если вы молоды, я не рекомендовал бы ложиться спать в три часа ночи и спать до часу дня. Нервная система человека очень пластична, а мы ее часто не щадим. К сожалению, большая часть работающего населения спит по пять-шесть часов в сутки. Да еще ссылаются на исторические примеры: мол, такой-то полководец или гений спал всего по три-четыре часа! Не верьте этим легендам! Как и популярной в народе поговорке: «Отоспимся на том свете!». Говорю с полной ответственностью: чтобы сохранить здоровье - и психическое и физическое - спать нужно не меньше восьми часов!

Последствия

- А если человек мало спит, живет без режима - как это может сказаться на его самочувствии?

- А вы попробуйте рассказать одному и тому же человеку один и тот же анекдот сначала в понедельник утром, а потом - в субботу вечером. Уверяю вас: реакция будет совершенно разной! Или другая ситуация. Утром в понедельник подчиненный приносит начальнику бумагу на подпись. Тот читает, но вникнуть в документ не может. Зовет помощника, но и он в состоянии ступора. В итоге дело откладывается до пятницы. А к пятнице все так устали, что решение вопроса переносят на понедельник. Так и кочуют эти нерешенные вопросы с недели на неделю - месяцами, а порой и годами…

- Человек может сам у себя распознать депрессию или здесь обязательно нужен специалист?

- Самостоятельно определить наличие депрессии трудно. Но есть симптомы, которые наиболее выражены у наших пациентов именно в эти переходные периоды - осенью и весной: постоянное плохое настроение, снижение продуктивности деятельности, потеря концентрации внимания, бессонница. Все они свидетельствуют о наличии депрессии. Но самым главным критерием, пожалуй, являются мысли, которые приходят в голову течение дня. При наличии депрессии преобладают неприятные мысли, которые волнуют, вызывают тревожность, в итоге человек перестает верить в будущее, в себя. Если вышеперечисленные симптомы вы вдруг у себя обнаружили - обратитесь к врачу-психотерапевту. Можно позвонить по бесплатному телефону «горячей линии», и квалифицированные специалисты анонимно окажут вам помощь. Такие службы сегодня действуют практически по всей стране.

- Для борьбы с депрессией кто-то осенью запасается успокоительными средствами - валерианой, пустырником, различными БАДами с седативным эффектом. Это правильно?

- Перед тем как принимать любой лекарственный препарат, нужно проконсультироваться с врачом. Пить валерьянку потому, что ее соседка «любит», не следует. Лечение психики человека - вещь серьезная и требует индивидуального и продуманного подхода.

В отпуск - осенью!

- Что вы советуете пациентам в том случае, если они приходят к вам с жалобами на плохое «сезонное» самочувствие?

- Совет простой: собирайте чемоданы и отправляйтесь в отпуск! Однажды ко мне пришел на прием мужчина средних лет с самыми разными жалобами на здоровье. Долгое время он ходил по врачам, проходил обследования, но никто не мог определить причину его недомогания. В ходе беседы выяснилось, что вот уже тринадцать лет он не ходил в отпуск. Назначать лечение в такой ситуации не имело никакого смысла. Я так и сказал пациенту: «Приходите после отпуска». Кстати, зачастую те, кто берет отпуск летом, допускают ошибку. Летом везде хорошо! А отдыхать нужно осенью или весной - чтобы увеличить для себя количество теплых и солнечных дней в году. Так же серьезно я призываю подходить к выбору места для отдыха. Нередко люди возвращаются из отпусков уставшими, и часто этому виной большая разница во времени между местом проживания и местом отдыха. И половина отпуска уходит на то, чтобы организм адаптировался под другой часовой пояс. Лучше всего отдыхать в странах, с которыми у нас не слишком большая разница во времени.

Главное - умеренность

- Зураб Ильич, а правда, что там, где круглый год солнце, депрессий не бывает? Вот, например, в Бразилии люди веселее, раскованнее и эмоциональнее, чем в северных странах. Это как-то связано с климатическими условиями?

- Многие люди действительно полагают, что, когда аргентинцы идут на работу, они танцуют. Если бы в Бразилии люди жили так легко и весело, как многим кажется, ежегодные карнавалы были бы им не нужны. Да, там солнце светит почти каждый день, в то время как в Москве и других регионах нашей страны солнечных дней не так много. Но вместе с тем надо сказать, что человек изначально приспосабливается к тому месту, где родился и живет. И когда соотечественники едут в жаркие страны, например в Африку, где круглый год светит солнце, они с трудом приспосабливаются к непривычному для них климату. Более того, иммунитет жителей средней полосы в принципе не приспособлен для жарких стран. Иммунная система аборигенов Африки способна переносить различные инфекционные заболевания, а у наших соотечественников такой защиты нет. Поэтому наши туристы зачастую возвращаются из путешествий с различными экзотическими заболеваниями. Что же это за отдых, после которого надо лечиться?..

- Зураб Ильич, напоследок скажите, какая ваша главная рекомендация на осенний период? Что нужно сделать, чтобы эта «унылая пора» стала «очей очарованьем»?

- Будьте умеренны во всем. Древние греки считали это качество - умеренность - одним из главных. Здоровый образ жизни - залог физического и психического здоровья человека. И наша жизнь будет полноценной и здоровой настолько, насколько мы будем беречь себя и наших близких.