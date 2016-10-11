Кто не работает, тот платит!

В России в ближайшее время может появиться новый налог. В правительстве всерьез намерены обложить ежегодной податью граждан, получающих зарплаты в конвертах. Уже рассчитана и приблизительная величина налога. По словам министра труда РФ Максима Топилина, она должна составлять не меньше двадцати тысяч рублей в год. Таким образом собираются решить сразу две проблемы: пополнить государственную казну и победить наконец так называемые серые зарплаты. Правозащитники, однако, называют новый законопроект не иначе как варварским. Суть проблемы изучил корреспондент «ВС».

Двадцать тысяч на сорок миллионов

Пожалуй, ни один законопроект, вынесенный на обсуждение общественности в последнее время, не вызывал такого ажиотажа, как документ, разработанный Министерством труда и социальной защиты населения. Это ведомство предложило обложить ежегодным налогом граждан, которые официально нигде не работают, но имеют постоянный источник дохода. Проще говоря, работают втемную. По разным оценкам в нашей стране таких насчитывается около сорока миллионов человек. Авторы законопроекта, получившего в СМИ название «налог на тунеядство», считают, что все граждане трудоспособного возраста, не трудоустроенные официально и не состоящие на учете в центрах занятости, должны платить государству налог за пользование социальной инфраструктурой. Логика здесь предельно проста: если человек официально не работает, значит, у него наверняка есть теневой доход, который он скрывает от государства. А если так, значит, он должен платить соответствующий налог.

Как поясняют в Министерстве труда, введение этой меры позволит решить сразу две животрепещущие проблемы. Во-первых, пополнить изрядно похудевшую с падением цен на нефть государственную казну. Во-вторых, раз и навсегда покончить с выплатами в конвертах. Уже рассчитана и приблизительная величина налога. По словам министра труда и социальной защиты населения РФ Максима Топилина, она должна быть равна двадцати тысячам рублей в год. «Это для начала!» - подчеркнул министр. В обоснование этой цифры глава трудового ведомства привел следующие аргументы. По его словам, годовая сумма НДФЛ даже с минимальной заработной платы составляет 11,7 тысячи рублей в год. Еще примерно девять тысяч платит за безработного гражданина в Фонд обязательного медицинского страхования региональный бюджет. В общей сложности получается даже больше двадцати тысяч рублей. Так что не исключено, что первоначальный расчет может измениться. Разумеется, в большую сторону. Впрочем, и этих величин достаточно, чтобы понять, какие средства планирует собрать государство, вводя новый налог. Сорок миллионов работающих втемную граждан умножаем на двадцать тысяч в год, получается очень хорошая сумма. Бюджет, конечно, будет очень рад такой прибавке. Причем прибавке незапланированной. Ведь всего год назад, когда идея о введении налога на тунеядство впервые была озвучена, все тот же Максим Топилин поспешил заявить, что такого в нашей стране не будет никогда. Теперь же, по всей вероятности, ситуация изменилась. Министра труда и социальной защиты поддержал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Премьер-министр, кстати, подчеркнул, что называть налогом на тунеядство то, что предлагает Минтруда, в корне неверно. Ведь бороться государство собирается только с теми, кто получает заработную плату в конвертах. Добропорядочным безработным бояться нечего. Как и гражданам нетрудоспособного возраста. Новый налог по замыслу инициаторов его введения будет распространяться только на тех, кто в состоянии держать в руках кирку и лом. Но…

Сказать, что предложение и первоначальный расчет Максима Топилина вызвали шквал негодования, значит, не сказать ничего. Столько откликов на различных форумах, сколько вызвала инициатива Минтруда, не вызывало ни одно, даже самое революционное законодательное предложение последних лет. Причем критику вызвали даже не цифры, а сама идея введения такого налога. Ведь официально декларируется, что труд в нашей стране дело добровольное. Впрочем, и сумма, которой государство планирует поживиться за счет безработных граждан, тоже оставила неизгладимый след в душах трудящихся.

«Люди возьмутся за копья»

Однако народное возмущение планируемым введением налога на тунеядство выразилось не только в оживленных дискуссиях на форумах в интернете. Предложение Максима Топилина шокировало даже многих депутатов Государственной думы. К примеру, народный избранник Сергей Шаргунов заявил, что в случае введения этого налога население страны в буквальном смысле возьмется за копья. Свое высказывание господин Шаргунов объяснил тем, что в настоящее время в стране очень напряженная обстановка на рынке труда. Плюс экономическая ситуация в России настолько непредсказуема, что обдирать в этих условиях тех, кто и так вынужден выживать, просто безумие. С этим очень трудно не согласиться.

Во-первых, потому что с работой сейчас в стране действительно тяжело. Во-вторых, люди, которые получают заработную плату в конвертах, идут на это не от хорошей жизни. В большинстве случаев их просто ставят перед фактом: либо так, либо никак. И не вина конкретного человека, что государство за столько лет так и не смогло навести порядок в этой сфере. Хотя времени и инструментов у него было более чем достаточно. Теперь же получается, что за промахи государства должны расплачиваться граждане, которые и так не шикуют. Вдобавок ко всему высказывания блеснувшего арифметическими способностями министра труда и социальной защиты населения заставили многочисленных комментаторов усомниться в том, что Максим Топилин реально владеет ситуацией с занятостью населения в стране. Дело в том, что двадцать тысяч рублей, которые так хочет получить министр с каждого безработного, сумма для них просто астрономическая. В подавляющем большинстве регионов страны многие даже работающие граждане столько не получают. Что уж говорить о тех, кто не может применить свои способности на деле.

- Пускай министр приедет в сельское поселение и попробует устроиться на работу, - прокомментировал идею Минтруда первый зампред комиссии общественной палаты РФ Георгий Федоров. - У нас кризис, сворачивается производство. Вводить налог на тунеядство в таких условиях - безумие.

Кстати, очень любопытно посмотреть на тех, кто попадет под действие нового закона. Как показывает практика, чаще всего заработные платы в конвертах получают строители, таксисты и репетиторы. И тех, и других, и третьих перспектива расставания с двадцатью тысячами рублей в год пугает не особо. «Я как работал на стройке втемную, так и буду работать. Пусть попробуют меня найти», - говорит молодой человек Сергей. С ним соглашаются и несколько представителей «транспортного цеха». Что же касается репетиторов, то они, если верить их же собственным рассказам, зарабатывают очень неплохие деньги. И двадцать тысяч рублей в год для них семечки. Проблема в том, что вместе с ними под действие нового закона попадут и жители российской глубинки, живущие в большинстве своем натуральным хозяйством. Они и рады бы поработать, но в деревнях с трудоустройством еще хуже, чем в крупных населенных пунктах. Не верите? В сорока километрах от Саранска в сторону Ичалок есть маленькая деревенька. Там живет молодой человек по имени Дмитрий. Ему всего тридцать с небольшим. Из имущества у него лишь несколько собак, одежда, что на нем, да кружка с ложкой. Раньше он пас колхозное стадо, и ему платили хоть какие-то деньги. Теперь же нет ни колхоза, ни стада, ни, соответственно, денег. Вот он получает зарплату втемную. Весной кому-нибудь вскопает огород, ему за это дают бутылку. Не уверен, что когда-нибудь он в руках держал двадцать тысяч рублей. Да что там держал, видел! А сколько таких, как он, по всей стране? И с ними собирается бороться Максим Топилин?! Как? Уголовные дела возбуждать и судебных приставов на них натравливать?

Есть и еще один любопытный момент. Объясняя введение налога на тунеядство борьбой с серыми зарплатами, власти, таким образом, подчеркивают, что все предыдущие меры, предпринятые в этом направлении, не сработали. А ведь сколько средств было потрачено на их реализацию! Собрать бы их в кучу, глядишь, и налог бы вводить не пришлось.

Отделите агнцев от козлищ

Стоит отметить, что грядущее нововведение на самом деле таковым не является. Представители старшего поколения наверняка помнят времена СССР, где тоже существовал налог на тунеядство. И на бездетность, кстати, тоже. Однако в той стране обе эти меры были вполне оправданными. Работу тогда не могли найти только настоящие тунеядцы, а детей не хотели иметь лишь убежденные холостяки или те, кому в этом отказала природа. Все, что СССР как государство должен был делать для своих граждан, он делал. Рабочих мест было в избытке, детские пособия были на должном уровне, а об очередях в детские сады народ слыхом не слыхивал. А людей-то в государстве жило значительно больше, чем теперь. В России же с социальными благами для населения ситуация гораздо сложнее. Особенно в последнее время, когда из-за экономических потрясений снизились не только реальные доходы населения, но и возможность их получить. Слабым утешением для российских безработных может послужить тот факт, что в своей беде они не одиноки. Еще в 2015 году аналогичный законопроект подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Правда, величина сбора в соседнем государстве почти вдвое меньше, чем предлагает российский министр труда Максим Топилин.

Нельзя не отметить и тот факт, что разговоры о введении налога на тунеядство дали новый импульс подзаглохшей было теме о введении прогрессивной шкалы налогообложения в России в целом. Предложения «отделить агнцев от козлищ» витают в российском правовом поле уже несколько лет. Однако до сегодняшнего дня этот вопрос поднимался лишь на экспертном уровне. Но никак не выше. Хотя многим до сих пор непонятно, почему величина налога на доходы физических лиц одинакова и для уборщицы, получающей семь тысяч рублей в месяц, и для топ-менеджера нефтяной компании, получающего семь миллионов. И не всегда рублей.