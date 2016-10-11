«Причина конфликта на Ближнем Востоке - нефть»

На минувшей неделе в Саранске прошла всероссийская конференция, посвященная вопросам национальной безопасности России. Ученые и общественные деятели обсуждали стратегию противодействия экстремизму и терроризму, а также рассматривали перспективы преодоления глобальных проблем. Журналисты «ВС» встретились с участником конференции, профессором Александром Корниловым и попросили его оценить сложившуюся геополитическую ситуацию.

- Александр Алексеевич, вы являетесь известным специалистом по Ближнему Востоку. Сейчас ситуация в этом регионе накалена до предела, каких вариантов дальнейшего развития событий стоит ожидать?

- Сказать однозначно сейчас, наверное, не возьмется никто. Для меня ясно одно: Россия и США не заинтересованы в дальнейшей эскалации конфликта. Этому есть несколько причин. Во-первых, в США грядут президентские выборы, все ждут, кто победит, и только после этого начнется новый этап. И россияне и американцы это понимают, никто не хочет сейчас конфликтов. Во-вторых, глобальное столкновение уничтожит обе стороны. Элиты не заинтересованы в таком развитии событий. А вот что будет дальше, комментировать уже сложнее. Вопрос в том, как поведут себя региональные игроки: Саудовская Аравия, Турция, Израиль, Иран. Сложно делать какие-то экспертные оценки. Очевидно одно - Сирия стала полигоном отработки самых различных технологий по усилению влияния региональных игроков.

- Но почему США и их союзники так упорно отказываются отделить сирийскую оппозицию от террористов?

- На мой взгляд, Соединенные Штаты делают это намеренно. Для того чтобы обеспечить себе при любом развитии событий выгодные позиции. Предположим, что ИГИЛ* терпит военное поражение, тогда США будут использовать другие «карманные» организации, которые будут продвигать интересы американцев. Сегодня отношения США и Турции осложнились. Несмотря на ядерную сделку, у американцев непростые отношения и с Ираном. С Саудовской Аравией также произошло охлаждение. Израиль наладил военную координацию с Россией, и отношения США с израильтянами обросли сложностями. В связи с этим Соединенные Штаты запасаются различными вариантами. К тому же сейчас они находятся в невыгодном положении, потому что Обама уходит. Кто придет ему на смену - республиканцы или демократы - пока неизвестно. Если придет Хиллари Клинтон, будут новые нюансы, если придут Дональд Трамп и его команда, то во внешней политике произойдет значительный разворот. Может быть, и не на 180 градусов, но на 50 точно.

- Хорошо. А как вы расцениваете настоящую истерию западных политиков, заявляющих, что сирийская армия при поддержке российских ВКС бомбит гражданское население, а не боевиков? При этом накануне два бельгийских самолета нанесли удары по гражданским объектам в Алеппо, погибли мирные люди, но европейцы решили упорно отрицать этот факт.

- Идет информационная война. С момента начала событий в Сирии она продолжается без конца и без края, более того, со временем она стала приобретать все новые повороты. На войне часто происходят отвратительные и грязные вещи. Что Россия сознательно помогает бомбить гражданское население - в это не поверит ни один здравомыслящий человек. А уж верить на слово западным СМИ я бы не стал.

- Тогда насколько важен режим тишины в Алеппо? Нужен ли он вообще?

- В понятие режим тишины в Алеппо укладываются сразу несколько явлений, они могут как совпадать, так и противоречить друг другу. С одной стороны воюют сирийская армия, иранский спецназ, бойцы ливанской «Хезболлы» и российские вооруженные силы, а с другой - те, кого поддерживают, как наш президент говорит, западные партнеры. Получается, что режим тишины позволяет боевикам перегруппироваться. Джабхат ан-Нусра* может даже менять название на «Джебхат Фатх аш-Шам». При этом сирийская армия тоже не будет терять время даром и проведет свою перегруппировку сил, чтобы затем с новой силой ударить по боевикам. Каждая сторона будет использовать режим тишины в своих целях. На мой взгляд, этот режим нужен и важен для того, чтобы вывести гражданское население из Восточного Алеппо. Однако боевикам это невыгодно, они прикрываются гражданскими как щитом. Для России режим тишины важен, чтобы заявить своим оппонентам: «Видите, мы пошли на прекращение огня, но боевики продолжают боевые действия». Режим тишины - очень хитрая комбинация, которую противоборствующие стороны используют по-своему.

- А с чем можно связать такой спешный штурм Мосула в Ираке силами западной коалиции? Это попытка выдавить боевиков из Ирака в Сирию, дабы насолить Асаду и России?

- Мосул - нефтеносный район Ирака, который находится под контролем ИГИЛ. Этот район имеет для террористов как политическое, так и энергетическое значение. Взятие этого города США и их союзниками может привести к серьезному психологическому поражению ИГИЛ*. То, что террористы, выбитые из Мосула, двинутся в Сирию, пока трудно сказать, правда, исключать такого варианта тоже нельзя.

Скажу может быть несколько цинично, но есть страны, которые заинтересованы, чтобы этот конфликт никогда не заканчивался. Кому война, а кому мать родна. Какие это страны? Прежде всего - западные. У нас учатся студенты из этих стран, поэтому я бы не хотел их называть.

Западные страны не способны решить проблему беженцев с Ближнего Востока либо просто не хотят этого делать. Решать проблему можно только в согласии, в ансамбле, в общих договоренностях. Пока желания решать эту проблему нет. Почему? Потому что к решению вопроса нужно допускать Россию как влиятельного игрока. Запад с этим фактом смириться не может. Столько лет наша страна находилась на обочине, за сценой мировой политики, и вдруг Россия стала влиятельным игроком. Признать это для Запада психологически очень тяжело.

- Насколько вероятен сценарий, при котором, выдавив боевиков ИГИЛ* из Сирии и Ирака, они объявятся в постсоветских республиках Средней Азии?

- На мой взгляд, если ИГИЛ* удастся выдавить из Сирии и Ирака, то есть несколько мест, куда будут стекаться террористы. Первая - это Ливия, база радикалов, вторая - Экваториальная Африка: Нигерия, Мали, Чад. Радикальные исламисты будут стремится в первую очередь туда. Это совершенно не значит, что они откажутся от террористических вылазок. Периодически они будут выходить за пределы своего базирования, чтобы нанести удары. Третье место - это Ферганская долина в Узбекистане. Это сосредоточие, крестовина Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Четвертое место - Афганистан, страна, которая долго будет источником нестабильности в регионе. Не последнюю роль в этом играет процветающий там героиновый бизнес.

- В чем, на ваш взгляд, феномен ИГИЛ*?

- У феномена ИГИЛ* несколько составляющих. Первое - это реальное недовольство социальной несправедливостью. Молодежь всегда ищет справедливость. ИГИЛ* якобы предлагает такую возможность. На самом деле все это пропагандистская мистификация, но она работает. Радикалы зазывают в свои ряды бесплатными продуктами, низкими ценами. Особенно все это было эффективно в тот момент, когда ИГИЛ* было в зените славы. Террористы имели большие доходы от нефтедобычи, продажи антиквариата, предметов искусств. Второе - ИГИЛ* предлагало соратникам большие зарплаты, сейчас, по данным западных аналитиков, они снизились вдвое. Третье - поддержка некоторых западных партнеров. Перед ИГИЛ* ставилась задача - выступить тараном, разрушить границы и создать новую политическую карту Ближнего Востока. Радикалы под черными знаменами сознательно и несознательно решали целый ряд задач, и в ряде случаев ИГИЛ* использовали в темную.

- Террористы сегодня часто используют отдельные положения ислама в качестве своей идеологии. Почему так происходит?

- Главная причина в том, что исламский мир в своем животе, как говорят арабы, имеет нефть. Топливные ресурсы стратегического значения являются источником всех этих конфликтов, интервенций, в том числе терроризма. Лозунги радикального ислама способны привлечь внимание молодежи. Кто-то очень хорошо подумал, как в своих целях использовать лозунги ислама и привлечь неработающую, бедную, радикализированную, отсталую, неинтегрированную часть населения. Правда, надо сказать, что под знамена ИГИЛ* встают и передовые люди - развитые в плане информационных технологий, которые разрабатывают свои IT-продукты. Порой они предлагают очень интересные пропагандистские вещи, которые убеждают даже студентов столичного МГУ типа Варвары Карауловой.

- Идеология радикальных исламистских организаций проявляется и в Мордовии - значительное число прихожан одного из духовных управлений мусульман отправились в Сирию воевать на стороне ИГИЛ*. Что, на ваш взгляд, нужно предпринять, чтобы пресечь распространение радикальной идеологии?

- В нашем обществе есть вещи, которые питают такие негативные явления. Это коррупция, недоработки в этнорелигиозной политике. Федеральная власть делает шаги в этом направлении, но на региональном уровне не все удается доделать. Что я имею в виду под этнорелигиозной политикой? Прежде всего правильное сочетание интересов различных этнических групп. Считаю, что, для того чтобы пресечь распространение радикальной идеологии, нужно бороться с коррупцией, показывать больше справедливости, давать возможность для реализации молодежи. Нужно убеждать молодых людей на конкретных примерах, обеспечивать их большее участие в гражданском обществе и различных инициативах. Конечно, можно все закрыть, но пар все равно выскочит и просто взорвется.

- В каких регионах Поволжья активнее всего проявляются радикальные исламисты?

- По моим наблюдениям Башкортостан и Татарстан вызывают определенные вопросы, но есть и исключения, например, известное в Мордовии село Белозерье, откуда вышли некоторые представители радикального ислама. Город Вятские Поляны Кировской области известен проявлениями последователей ваххабизма. Но в основном, как я уже сказал, радикальные исламисты проявляют себя в Башкортостане и Татарстане. Сами республики вполне благополучные, у них все хорошо. Но радикалам там хорошо работается, поскольку они находят болевые точки - недостаточную интегрированность молодежи, недостаточно развитые в социальном отношении районы. Ребята, вы живете плохо, а мы вам покажем хорошую жизнь. Приезжайте в Сирию, и будут вам гурии - райские девы, - уверяют радикалы. Некоторые мусульмане задумываются, часть действительно приезжают, а реальность-то там совсем другая - вот тебе пулемет, гранатомет и иди воюй. Не подчинишься - прощайся с жизнью.

- Вербовщики ИГ активно проявляют себя в интернете и вербуют в сети молодых людей. Что, на ваш взгляд, можно им противопоставить?

- Есть технические способы противодействия, но я в них не специалист, а вот о профилактике скажу. Считаю, что нужно показывать молодёжи положительные примеры нашей культуры и наследия, этнических отношений и религии. Показать ислам таким, какой он есть на самом деле, а не таким, каким его пытаются изобразить радикалы. Нужно показывать, что у нас есть дружба народов не потому, что мы толерантны. Кстати, я не согласен со словом толерантность. Оно означает терпимость, т.е. я терплю кого-то потому, что живу рядом с ним, но придет время, я его уберу, поскольку он мне мешает. Есть прекрасное русское слово - уважение. У каждого народа есть свое богатство - культура, и за это я его уважаю. Но если я ничего не знаю о его народе, тогда я толерантен. Вот толерантность в Германии привела к тому, что на вокзале в Кельне насилуют девушек. Такие же проблемы и в Великобритании и Франции. У нас есть прекрасные традиции, которые нужно показывать и рассказывать о них. Если армянин ставит памятник русскому поэту - вот пример, если чуваши и мордва ухаживают за больной русской бабушкой - вот пример. Вы скажете, это какие-то наивные примеры, но ведь с этого все и начинается. В этом заключается наша жизнь. Проблем в обществе и без радикального ислама выше крыши. Мы непобедимы, если будем проявлять уважение друг к другу. Каждый человек важен.

* Террористические организации,

запрещенные на территории России

Алексей НИКОЛАЕВ