«Хабаровский синдром»

На минувшей неделе страна содрогнулась от животных злодейств двух студенток Тихоокеанского университета, зарегистрированных в соцсетях под никами Алина и Кристина. Девушки зверски умертвили как минимум пятнадцать животных. Юные хабаровчанки находили своих жертв в приютах для бездомных животных, а также по объявлениям, где питомцев предлагали взять в добрые руки. Над кошками и собаками они жестоко издевались, а потом убивали. При этом все зверства они снимали на видео и фотографировали, а затем выкладывали в социальную сеть. По факту жестокого обращения с животными в отношении жительниц Хабаровска сейчас возбуждено уголовное дело, обе они находятся под арестом. На минувшей неделе страна содрогнулась от животных злодейств двух студенток Тихоокеанского университета, зарегистрированных в соцсетях под никами Алина и Кристина. Девушки зверски умертвили как минимум пятнадцать животных. Юные хабаровчанки находили своих жертв в приютах для бездомных животных, а также по объявлениям, где питомцев предлагали взять в добрые руки. Над кошками и собаками они жестоко издевались, а потом убивали. При этом все зверства они снимали на видео и фотографировали, а затем выкладывали в социальную сеть. По факту жестокого обращения с животными в отношении жительниц Хабаровска сейчас возбуждено уголовное дело, обе они находятся под арестом.

Саранским волонтёрам не раз приходилось выхаживать пострадавших от человеческой жестокости животных. О некоторых последних случаях журналисту «ВС» рассказала активистка волонтёрской помощи бездомным животным Анастасия Потапова.

- В волонтёрском движении я занимаюсь экстренной помощью. Поэтому именно к нам попадают сбитые машинами, покусанные другими животными или ставшие жертвами насилия людей братья наши меньшие. Так и сейчас у меня на передержке лечится собачка, на которую наехала машина, а водитель, по свидетельствам очевидцев, даже не притормозил, не попробовал спасти животное.

Поражает не только жестокость, когда животное страдает по вине человека, но и то, что никто не хочет помочь раненой собаке или кошке. Ведь практически каждое раненое животное уже не может само себя прокормить, а это фактически верная смерть.

К счастью, у нас в городе есть ветеринарные клиники, которые оказывают помощь пострадавшим животным. Чаще всего мы обращаемся в государственную ветеринарную клинику, где все врачи нас уже хорошо знают. И всегда идут навстречу: могут помочь со стационаром для особо тяжёлых «больных», понимая, что мы - волонтёры, сделать скидку при лечении.

Как животное к нам попадает? В этом направлении работает наша группа в социальной сети https://vk.com/animals_help_saransk. Люди выкладывают информацию, что нужна помощь, мы либо инструктируем, что делать дальше, либо сами реагируем - приезжаем, отвозим в клинику, собираем деньги на лечение, ищем куратора для передержки, находим хозяина.

- Повозиться с милым домашним питомцем, конечно, одно удовольствие. Но вы имеете дело с ранеными, часто запущенными зверятами. Тут и кровь, и сломанные кости... Не у каждого хватает сил заботиться даже о человеке, попавшем в беду, не то что о кошке или собаке. Как вы с этим справляетесь?

- Привыкнуть к этому, конечно, невозможно, и сердце от боли за живое существо сжимается каждый раз. К счастью, мне мама помогает пережить эти тяжёлые моменты. Но когда знаешь, что делаешь добро, это придаёт сил.

Хотя животному можно помочь не всегда. Буквально летом раненая собака умерла у меня практически на руках. Это было огромным потрясением, и я думала, что не смогу больше продолжать заниматься волонтёрством. Но, так как случаев меньше не стало, я стала работать дальше.

На самом деле печальных историй случаев жестокого обращения с животными очень много. Большое количество животных (в том числе домашних) страдает от детей, которым не объяснили, что их котику или собачке тоже больно, и они по недомыслию причиняют им вред.

С нами работает замечательная женщина-волонтёр Елена Шилина, у которой сейчас живёт собачка с характерными травмами, полученными от оружия. Таких мы между собой называем «мишени». Какие-то нелюди стреляют из травматических пистолетов по собакам и часто убивают их на месте. Конкретно у этой собаки было проведено много операций, но всё равно задние лапки остались парализованными. Сейчас для неё готовятся покупать специальный протез-коляску, чтобы животное могло передвигаться.

А произошедший на Светотехстрое случай в свое время всколыхнул всю саранскую общественность. Собака жила при детском саду, принесла кутят. Кто-то вызвал службу по отлову животных, в результате на визги щенков сбежались люди со всех окрестных дворов. По словам очевидцев, мужчина, который приехал уничтожать собак, специально мучил кутят, чтобы на визг пришла на помощь их мама. Я не знаю, как комментировать эту ситуацию, мы тоже понимаем, что собаке при детском саду не место, но так вести себя тоже не стоило.

Вообще, с темой отстрела животных в Саранске большая проблема. Согласны, что контролировать численность бездомных животных нужно, но гуманными способами. Совсем недавно на Химмаше возле одного из построенных торговых комплексов жила собака, которую подкармливали охранники. Средь бела дня приехала служба по отстрелу собак, на глазах у многих очевидцев, среди которых могли быть и дети, застрелили пса и, не говоря ни слова, уехали. То есть фактически эти люди делают то же самое, что и прогремевшие на всю страну хабаровские садистки, но только официально, дескать, у них такая работа.

- Ну в Саранске пока еще не было официально установленных по хабаровскому образцу «серийных садистов», издевающихся над животными...

- Я уверена, что таких случаев очень много. Но саранские живодёры не так глупы, чтобы видеодоказательства сливать в интернет. К нам попадали животные, характер травм которых говорил о том, что они нанесены человеком. Но, как правило, кто это сделал, остаётся неизвестным. Котик или собачка не могут ни подать заявление, ни рассказать, кто именно над ними издевался. Полиция в таких случаях только разводит руками, никто не будет специально заниматься такими делами.

Иногда бывают случаи, когда жестокое обращение с животным происходит на глазах у многих свидетелей. Недавно к нам обратилась женщина, которая рассказала, что ей удалось практически вырвать маленького щенка у группы детей 12-13 лет, которые всерьёз собирались поджечь кутёнка. Ей даже пришлось сделать вид, что она вызывает полицию, чтобы воздействовать на подростков. Этого щенка мы забрали и уже через два дня пристроили к доброму хозяину.

- Но даже многие хозяева животных часто переходят рамки в дрессировке и воспитании…

- Были случаи, когда ненужных или надоевших животных избивали, выкидывали из окон. Но наши волонтёры, когда ищут хозяина, всегда относятся к этому очень ответственно. Ведь мы знаем, что в хабаровской истории живодёрки некоторых своих жертв искали в том числе по сайтам зоозащитников. С человеком, который забирает животное, всегда проводится беседа, к нему присматриваются, узнают, были ли у него животные раньше, разговаривают с соседями. Подозрительный человек животное никогда не получит. Кроме того, куратор часто ведёт сопровождение, то есть приходит в гости, проверяет, правильно ли хозяин относится к своему питомцу, если нет такой возможности, просим фотоотчёт. Если что-то не так, можем потребовать животное вернуть.

Хотя многие не всегда отдают себе отчёт, какая ответственность на них ложится, и сами через несколько дней привозят питомца назад к нам. Причины могут быть разные, в том числе надуманные - у кого-то из членов семьи аллергия или животное не может привыкнуть к выделенному туалету.

Но был и такой случай, когда при проверке очередной пристроенной собаки хозяин не отвечал на наши звонки. Почувствовав неладное, мы решили разобраться на месте. В итоге мы обнаружили собаку с вывороченным куском мяса на ноге. Сейчас она лечится, и, естественно, такой горе-хозяин от нас больше никогда питомца не получит.

Бывают и такие хозяева, кто наплевательски относится к собакам или кошкам, не лечат, не кормят, но, когда волонтёры пытаются их забрать, не отдают: «Это моя собственность, делаю с ней что хочу». Знаю несколько случаев, когда люди, не желая возиться с собаками, вывозили их в пустынные места и оставляли на привязи. Таким действиям сложно найти объяснение - они как бы и не убивали собаку, но привязанное животное всё равно обречено на смерть. То есть они вроде как снимают с себя ответственность... Лучше бы обратились к нам.

- Как вы думаете, как-то можно предотвратить случаи, которые произошли в Хабаровске?

- Бороться с этим очень сложно. И честно говоря, реальных способов я не вижу. Просто нужно с детства прививать любовь к животным, давать понимание, что ценна не только человеческая жизнь, но и жизнь собаки или кота. Которые так же чувствуют боль.

P.S. Не хотелось заканчивать интервью на такой грустной ноте, и мы попросили Анастасию рассказать историю раненой собаки, но со счастливым концом. Она сразу вспомнила пса-путешественника Тимку.

Маленького Тимку с характерной «внешностью» люди видели и в Ялге, и на Химмаше, а подобрали уже в центре около детской больницы! У пёсика была смещена челюсть и сломана носовая перегородка. По этой причине ему было тяжело дышать, он кушал только из рук. Сложно даже представить, как ему удалось протянуть на улице даже столь короткое время. Когда его подобрали, собака была практически на грани жизни и смерти.

У Тимки были большие проблемы, болели раны в полости рта из-за давней травмы. Этот дефект у Тимошки был не врожденный, а приобретенный, то есть собаку, скорее всего, избили люди. Его состояние было настолько плохое, а операция так сложна, что в Саранске ему помочь не смогли.

Волонтёры сумели собрать деньги на операцию в Москве. Там безродному псу из Саранска провели несколько дорогостоящих операций и реабилитацию. Трудами ветеринаров и заботой волонтёров Тимка вылечился и нашёл хозяйку. Удивительно, но буквально несколько дней назад волонтёры узнали, что пёсик после лечения не перестал путешествовать. В настоящее время он со своей хозяйкой гостит во Франции, куда его повезли показать родственникам.

И хотя необычная мордочка, как результат давней травмы, останется у него навсегда, но ни пса, ни его хозяев это не тревожит. Его полюбили все с первого взгляда. И теперь уж Тимку точно в обиду не дадут.