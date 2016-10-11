Все районы в гости к нам!
XX Республиканский фестиваль «Шумбрат, Мордовия!» открылся в прошлую субботу в Саранске концертами творческих коллективов Дубенского и Лямбирского райнов. В воскресенье на сцену РДК вышли самодеятельные артисты из Темниковского и Кочкуровского районов. Юбилейный фестиваль пришелся на Год кино, потому в программах всех районов было много музыки, песен из любимых старых фильмов.
В смотре художественной самодеятельности жителей нашей республики традиционно участвуют и самые юные таланты, начиная с детсадовского возраста, и старшее поколение. На «Шумбрат, Мордовия!» как нигде больше можно встретить семейные дуэты. И это не только супружеские пары, но и и внуки с дедушками и бабушками. Это конкурс талантливых и энергичных людей, вне зависимости от возраста и сферы деятельности.
Василий Иванович Четыркин, руководитель легендарной «Умарины», возглавляет жюри «Шумбрат, Мордовия!» третий год, а работает в его составе - с момента основания фестиваля. Он помнит времена, когда уровень номеров на фестивале сильно разнился. «Сейчас нет откровенно слабых и сильных районов, у каждого есть какая-то изюминка. Каждый год я вижу что-то новое, этот фестиваль до сих пор умеет удивить. Некоторые самодеятельные артисты по уровню исполнительского мастерства не уступают звездам. Таланты в народе есть, путь их к зрителю сейчас длиннее и труднее. Поэтому наш фестиваль так важен. Он ежегодно открывает новые имена. Тематика позволяет более разносторонне показать народные таланты. Я не ожидал, что все районы так кропотливо подойдут к теме кино. Они такое творят на сцене… Подгоняют свои выступления под шедевры советского, российского кино. Это очень здорово и интересно. Все четыре района, выступившие в эти выходные, молодцы, выступили лучше, чем в прошлом году. Зрительный зал был полон оба дня. А зрители у нас главные судьи».
Зрительский интерес к фестивалю действительно так велик, что звезды эстрады могли бы позавидовать. Не всякая заезжая знаменитость способна собирать такие залы, как финальный концерт фестиваля «Шумбрат, Мордовия!». Кстати, в этом году гала-концерты фестиваля пройдут 11 декабря в 13 и 18 часов.
Традиционно смотру художественной самодеятельности на сцене предшествует ярмарка декоративно-прикладного искусства сельских умельцев, развернутая в фойе РДК. В последние годы такие ярмарки не только демонстрируют зрителям готовые изделия, но и показывают сам процесс изготовления рукотворных чудес, предлагают гостям дегустацию традиционных блюд сельской кухни. С любой такой выставки при желании можно унести сувенир, ведь в каждом районе Мордовии есть свои традиционные промыслы.
ГРАФИК
отчетных концертов, выставок
XX юбилейного Республиканского
фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»
29 октября, суббота
13.00 Зубово-Полянский район
15.00 Большеберезниковский район
30 октября, воскресенье
13.00 Атяшевский район
15.00 Краснослободский район
5 ноября, суббота
13.00 Ельниковский район
15.00 Кадошкинский район
6 ноября, воскресенье
13.00 Рузаевский район
15.00 Ромодановский район
12 ноября, суббота
13.00 Ардатовский район
15.00 Инсарский район
13 ноября, воскресенье
13.00 Чамзинский район
15.00 Старошайговский район
19 ноября, суббота
13.00 Атюрьевский район
15.00 Торбеевский район
20 ноября, воскресенье
13.00 Теньгушевский район
15.00 Большеигнатовский район
26 ноября, суббота
13.00 Ичалковский район
15.00 Ковылкинский район
27 ноября, воскресенье
13.00 Городской округ Саранск
11 декабря, воскресенье
13.00 Гала-концерт
18.00 Заключительная выставка