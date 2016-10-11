Все районы в гости к нам!

XX Республиканский фестиваль «Шумбрат, Мордовия!» открылся в прошлую субботу в Саранске концертами творческих коллективов Дубенского и Лямбирского райнов. В воскресенье на сцену РДК вышли самодеятельные артисты из Темниковского и Кочкуровского районов. Юбилейный фестиваль пришелся на Год кино, потому в программах всех районов было много музыки, песен из любимых старых фильмов.

В смотре художественной самодеятельности жителей нашей республики традиционно участвуют и самые юные таланты, начиная с детсадовского возраста, и старшее поколение. На «Шумбрат, Мордовия!» как нигде больше можно встретить семейные дуэты. И это не только супружеские пары, но и и внуки с дедушками и бабушками. Это конкурс талантливых и энергичных людей, вне зависимости от возраста и сферы деятельности.

Василий Иванович Четыркин, руководитель легендарной «Умарины», возглавляет жюри «Шумбрат, Мордовия!» третий год, а работает в его составе - с момента основания фестиваля. Он помнит времена, когда уровень номеров на фестивале сильно разнился. «Сейчас нет откровенно слабых и сильных районов, у каждого есть какая-то изюминка. Каждый год я вижу что-то новое, этот фестиваль до сих пор умеет удивить. Некоторые самодеятельные артисты по уровню исполнительского мастерства не уступают звездам. Таланты в народе есть, путь их к зрителю сейчас длиннее и труднее. Поэтому наш фестиваль так важен. Он ежегодно открывает новые имена. Тематика позволяет более разносторонне показать народные таланты. Я не ожидал, что все районы так кропотливо подойдут к теме кино. Они такое творят на сцене… Подгоняют свои выступления под шедевры советского, российского кино. Это очень здорово и интересно. Все четыре района, выступившие в эти выходные, молодцы, выступили лучше, чем в прошлом году. Зрительный зал был полон оба дня. А зрители у нас главные судьи».

Зрительский интерес к фестивалю действительно так велик, что звезды эстрады могли бы позавидовать. Не всякая заезжая знаменитость способна собирать такие залы, как финальный концерт фестиваля «Шумбрат, Мордовия!». Кстати, в этом году гала-концерты фестиваля пройдут 11 декабря в 13 и 18 часов.

Традиционно смотру художественной самодеятельности на сцене предшествует ярмарка декоративно-прикладного искусства сельских умельцев, развернутая в фойе РДК. В последние годы такие ярмарки не только демонстрируют зрителям готовые изделия, но и показывают сам процесс изготовления рукотворных чудес, предлагают гостям дегустацию традиционных блюд сельской кухни. С любой такой выставки при желании можно унести сувенир, ведь в каждом районе Мордовии есть свои традиционные промыслы.