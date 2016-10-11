«Оцифровать» чиновника

Подумать только: всего несколько лет назад сам термин «электронная услуга» воспринимался многими, мягко говоря, неоднозначно. Кто-то полагал, будто от написанного на бумаге заявления чиновникам всех мастей и рангов сложнее будет отмахнуться. Другие видели в этих сервисах скорее совершенно бесполезное бюрократическое звено. Третьи считали, что они обретут популярность лишь в очень отдаленной перспективе. Опробовать же новинку на деле решались немногие - главным образом те, кто не хотел понапрасну терять время в очередях.

Ныне, впрочем, ряды скептиков заметно поредели. И не только потому, что в республике переведены в электронный вид все наиболее востребованные государственные и муниципальные услуги, а многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) работают даже в отдаленных районах. Как оказалось, современная техника способна и проконтролировать каждую деталь исполнения заявки, и упростить процедуру подачи-получения документов.

Инфраструктура услуг

Надо признать, что за последние годы по общему количеству предлагаемых электронных сервисов Мордовия сделала серьезный рывок вперед. На сегодняшний день через специально созданный региональный портал граждане могут получить в электронном виде 72 государственные и 22 обобщенные муниципальные услуги, то есть весь обязательный или наиболее востребованный функционал. А с учетом ресурсов справочно-информационного характера - и того больше (около 800).

Параллельно стремительно развивалась сеть многофункциональных центров, уполномоченных оказывать эти услуги. Если в 2009 году таковых насчитывалось всего два - в Саранске и Рузаевке, то к концу 2014 года в республике было открыто уже 19 МФЦ. Сейчас же в регионе действуют 23 многофункциональных центра, имеющие в общей сложности 221 окно. Еще 74 окна, организованных на базе территориально обособленных структурных подразделений МФЦ, находятся в 67 муниципальных образованиях (преимущественно в крупных селах). Таким образом, удалось не только повысить доступность услуг, но и сократить сроки их получения, а равно и время беготни по инстанциям.

Еще одним важнейшим шагом на пути обеспечения «бесконтактного» общения населения с государственными и муниципальными структурами стало создание республиканского многофункционального центра, уполномоченного заключать соглашения о взаимодействии с органами исполнительной власти, координировать взаимодействие с другими подобными структурами, находящимися на территории региона. C января 2014 г. республиканский многофункциональный центр открыл свои двери для заявителей, расположившись в новом здании Главпочтамта на улице Большевистской.

Под МФЦ здесь было отдано сразу два этажа - третий и четвертый, а на втором этаже здания оборудовано 4 окна МФЦ, в том числе для обслуживания маломобильных групп населения. Общая площадь помещений составляет почти 1,9 тысячи квадратных метров. Прием и выдача документов осуществляются в 62 окнах. В холле есть диваны, информационные киоски, стенды. Действует система электронной очереди с возможностью предварительной записи - через те же инфоматы, по телефону или посредством сети интернет. Существует и возможность получения 22 сопутствующих услуг, таких как оформление проектов договоров купли-продажи или аренды, снятие копий, оплата госпошлины и иных платежей.

Ждите ответа

В настоящее время республиканский МФЦ оказывает 120 различных услуг, в том числе 45 федеральных, 35 региональных и 37 местных. Причем заявитель может обратиться сюда с целью получения сразу нескольких услуг Росреестра (по регистрации прав на недвижимость имущества и сделок с ним), Кадастровой палаты (по кадастровому учету объектов недвижимости, получению сведений из Единого госреестра), налоговой службы (по регистрации юридических лиц и изменений, вносимых в юридические документы), Пенсионного фонда (выдача дубликатов страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, распоряжение средствами материнского капитала и выдача соответствующих сертификатов), Управления по вопросам миграции МВД (выдача и замена паспортов) и Госкомитета по делам молодежи (выплаты молодым семьям). Также в МФЦ можно запросить архивные документы и справки по вопросам земельно-имущественных отношений.

Совсем недавно, с 1 октября, список пополнился еще тремя услугами, связанными с регулированием предпринимательской деятельности и осуществляемыми Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса. Представители бизнеса в МФЦ могут получить информацию, во-первых, о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества и свободном от прав третьих лиц. Во-вторых, об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг. Наконец, в-третьих, о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

К числу новинок можно также отнести услуги, оказываемые по линии Минсоцзащиты РМ. А именно предоставление социальных выплат на погашение ипотечных займов при рождении детей, возмещение части процентной ставки по жилищным кредитам, уплата ежемесячных платежей.

Помимо того, с осени прошлого года здесь оказывают услуги студентам и аспирантам вузов по выдаче проездных талонов на пригородный и междугородный транспорт. С июля 2016-го организован прием заявлений на получение 25 тысяч рублей из средств материнского семейного капитала.

Лучше больше и лучше

В дальнейшем ставится задача не столько расширить перечень услуг, сколько улучшить качество их предоставления на базе уже существующих ресурсов. Так, нельзя исключать, что уже совсем скоро жители Мордовии будут не только подавать в МФЦ заявление на получение паспорта, но и забирать его по мере готовности. Аналогичным образом предполагается обменивать и водительские права, а также загранпаспорта. По крайней мере, такое предложение озвучило недавно Минэкономразвития России.

- Мы стремимся к тому, чтобы заявители в нашем центре получали исчерпывающую информацию по предоставляемым услугам и иным вопросам, связанным с деятельностью учреждения, были удовлетворены уровнем обслуживания, доступностью получения государственных и муниципальных услуг, временем ожидания своей очереди, - говорит заместитель директора ГАУ Республики Мордовия «МФЦ» Кристина Мулюгина. - С этой целью, в частности, «единые окна» получения государственных и муниципальных услуг появились в пригородных населенных пунктах - Николаевке (ул. Ленина, д. 87), Ялге (ул. Пионерская, д. 37) и Луховке (ул. Октябрьская, д. 29). Был создан собственный саll-центр, который осуществляет предварительную запись на прием, проводит консультирование и предоставляет различные сведения как о деятельности самого учреждения, так и о ходе, порядке, условиях и ходе рассмотрения заявлений. Если говорить о количестве обращений, то их число растет с каждым годом. По итогам 2015 г. в ГАУ Республики Мордовия «МФЦ» оказано гражданам и юридическим лицам более 180 тысяч услуг - а это в 3,5 раза больше, нежели годом ранее. 2016 год, как мы ожидаем, не станет исключением. Ведь жители республики все активнее интересуются вопросами социальной поддержки тех или иных категорий населения, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, определения или подтверждения своего гражданско-правового статуса, жилищных отношений, наличия штрафов и задолженностей.

Электронное единогласие

С тем, что необходимо постоянно улучшать именно качественные характеристики ресурсов, согласен и Олег Соколов, министр информатизации и связи РМ.

- Востребованности предлагаемых сервисов, их высокой эффективности неизменно уделяется самое пристальное внимание. Это продиктовано прежде всего здравым смыслом. Зачем переводить в цифровой формат заведомо ненужные гражданам услуги, к которым, вероятно, и за целый год никто не проявит интереса?! Только затем, чтобы получить в результате впечатляющие объемы освоения средств? Но ведь данный проект и без того требует немалых бюджетных ассигнований. Внедрение только одного электронного сервиса обходится казне в 150-200 тысяч. В отдельных случаях цена может доходить до полумиллиона рублей. Потому и преобразования следует проводить точечно, когда необходимость в них действительно назревает.

Еще один не менее важный момент - в республике почти никто не ставит под сомнение необходимость существования тех же МФЦ, хотя в целом по стране людей, недовольных их работой, хватает. Вывод очевиден: население региона явно не разочаровалось в электронных услугах и вполне доверяет «электронному правительству».

Удобства ради

К слову, в Мордовии насчитывается не так уж много граждан, зарегистрировавшихся на портале госуслуг. На сегодняшний день учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации имеют более 22 процентов жителей республики старше 14 лет, то есть около 160 тысяч человек.

Здесь можно, конечно, долго рассуждать о пробелах в методике оценки, заставляющей учитывать даже граждан старше 70 лет, кто скорее всего не будет запрашивать госуслуги (например, дети и подростки). Очевидно одно: число пользователей, в полной мере использующих потенциал федерального и регионального порталов gosuslugi.ru и gosuslugi.e-mordovia.ru, должно постоянно расти.

- На это нас нацеливают и «майские» (2012 года) указы Президента страны, и сама логика дальнейшего развития событий, - отмечает первый заместитель министра экономики РМ Галина Косова. - Такие задачи ставил нам в своем Послании и Глава республики В.Д. Волков. Ведь наличие подтвержденной записи в ЕСИА позволяет получить доступ к максимальному набору услуг - записаться к врачу, встать на очередь в детский сад, совершать при помощи банковской карты необходимые платежи, заказывать и получать различные документы, справки и выписки. И притом быть уверенным в том, что обращение не останется без внимания, а в ряде случаев будет рассмотрено в приоритетном порядке. Тем более сейчас нет проблем с регистрацией учетной записи в системе. Сделать это можно самостоятельно буквально за пару минут, а обратившись в любой из близлежащих пунктов подтверждения личности, можно получить подтвержденную учетную запись. С другой стороны, нельзя и принуждать людей регистрироваться в единой государственной системе. Они должны самостоятельно принять такое решение, предварительно увидев и оценив имеющийся функционал. А тут важно популяризировать и неустанно совершенствовать ресурс. Уже сегодня он способен напомнить человеку о каком-то грядущем событии - например, о необходимости замены общегражданского или заграничного паспорта.

Андрей КРИВОВ

