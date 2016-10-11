Инвалиды и пенсионеры повышают свою компьютерную грамотность

Совсем недавно в наш лексикон вошли понятия «электронное правительство», «электронная приемная граждан», «запись на прием в электронном виде» и т.д. Зачастую люди пенсионного возраста и инвалиды испытывают трудности в приобщении к «электронной жизни». Саранский Дом науки и техники развернул работу по внедрению на базе учреждения системы обучения людей с ограниченными возможностями навыкам пользования персональным компьютером и сетью интернет. То, как происходит это обучение, журналисты «ВС» выяснили у заместителя начальника по учебно-методической работе Дома науки и техники Елены Верич.

«Наши занятия - это своеобразное окно в мир»

- На прошлой неделе состоялся круглый стол по итогам четвёртого этапа проекта по программе бесплатного обучения инвалидов компьютерной грамотности, которая действует уже четвёртый год, - рассказывает Елена Викторовна. - Наша организация тесно работает с Мордовским республиканским отделением общественного фонда «Милосердие и здоровье» (руководитель Людмила Никонова). Фонд уже в который раз выиграл грант по обучению компьютерной грамотности людей старшего поколения и совершеннолетних людей с ограниченными возможностями. А Дом науки и техники этот грант реализует, то есть проводит обучение.

У программы этого года есть особенность: расширились дисциплины, и кроме групп по обучению работы на компьютере было набрано десять пилотных групп по обучению финансовой и юридической грамотности, в которых прошли обучение около ста человек. Эта возможность предоставлялась слушателям только после того, как они прошли обучение компьютерной грамотности.

Занятия по финансовой и юридической грамотности проводили адвокаты, представители Роспотребнадзора и банковские специалисты. Курсы были очень интересны: в числе других тренеров с нашими студентами занимался известный общественный деятель Василий Гуслянников. Отзывы были хорошие. Думаю, на следующий год подобные лекции будут продолжены.

Немаловажно, что тренерский состав в количестве пятнадцати человек работает уже четыре года и состоит из настоящих профессионалов. Все преподаватели имеют высшее образование, регулярно проходят курсы повышения квалификации, ездят на семинары и тренинги.

Группы формируются по инвалидности. Так, в этом году мы обучили 20 человек слепых. Курсы у них вёл Анатолий Горлышкин, который сам является слепым. Он хорошо известен в республике как солист вокального дуэта «Не боли душа». Анатолий Николаевич сам пишет песни, а всю их обработку делает на компьютере. Соответственно, наших слушателей он обучал всему, что умеет сам.

Также в этом году группа из 20 человек полностью состояла из глухих. С ними работали тренеры, которым помогали два сурдопереводчика. Как показала практика, одного специалиста по языку глухих недостаточно.

Стандартная программа составляет 30 или 50 часов, но для людей с поражением слуха или зрения она увеличена до 72 часов. Естественно, с такими категориями населения заниматься нелегко. И не все к этому готовы. Зато мы получаем колоссальную отдачу, а сами инвалиды очень стараются. Для них наши занятия - это своеобразное окно в мир. Можно привести много примеров, когда людям, столкнувшимся с недугом, наши занятия помогали выйти из депрессии, обрести новый смысл в жизни. Положительные моменты здесь налицо.

Гаджеты сильно облегчают жизнь

- Что люди с ограниченными возможностями получают в ходе обучения? Во-первых, они постигают навыки работы с самыми распространёнными программами - Word, Power Point, графическими редакторами. Мы учим работать с электронной почтой, объясняем, как записаться по интернету к врачу, в обязательном порядке все слушатели проходят регистрацию на портале госуслуг и учатся в нем ориентироваться. Также обязательным и полезным для инвалидов будет знакомство с программой Skype. Социальные сети также не остаются без внимания. Молодёжь заинтересует Instagram. После обучения студенты получают возможность грамотно ориентироваться на различных сайтах - узнают, как отправить письмо в нужную инстанцию, получить информацию на административных сайтах.

Люди с ограниченными возможностями узнают, как по интернету можно оплатить штрафы, рассчитаться за услуги ЖКХ. Обучая слабовидящих, Анатолий Горлышкин на собственном примере рассказывал, как удобно платить за квартиру по интернету. Многие слушатели, узнав, что это возможно, последовали его примеру. Стоит отметить, что группы для слепых небольшие - в них обучаются по четыре человека, так что уделить внимание и поработать можно с каждым индивидуально.

Кроме того, Дом науки и техники выпускает печатную продукцию, например календари, в которых размещаются фотографии с нашими студентами. Также обучающиеся получают методические пособия, разработанные специалистами и тренерами. Они ориентированы на людей пенсионного возраста или с ограниченными возможностями. В них содержатся вся основная информация, своеобразный лекционный конспект, с иллюстрациями и доступными объяснениями.

Инвалиды на курсах учатся пользоваться мобильными устройствами и узнают о новых возможностях. Многие гаджеты и программы сильно облегчают жизнь людям с ограниченными возможностями. Курс охватывает практически всё, что нужно знать среднему пользователю для уверенной работы на компьютере и в интернете.

Многие приходят на курс по нескольку раз. Мы разрабатываем такой проект, в котором инвалид уже прослушавший лекции, получает возможность привести на занятия другого инвалида и помочь ему в получении знаний. Таким образом, можно не только закрепить свои навыки, но и грамотно объяснить другому человеку те или иные принципы работы компьютера. Это имеет большое значение в обучении, так как поначалу многие не уверены в своих силах, но, видя, что человек с такими же возможностями смог освоить технику, инвалиды понимают, что это возможно. Это позволяет поверить в собственные силы и поднять самооценку.

Оказать первую медпомощь поможет манекен

- Также в рамках проекта инвалиды учатся оказывать первую помощь. В штате Дома науки и техники есть медицинские работники, которые проводят занятия, где студенты при помощи высокотехнологичного манекена учатся действиям, способным спасти жизнь пострадавшему.

Со слабослышащими обучение проводится при помощи сурдоперевода, а со слепыми - на ощупь. Соответственно, такие занятия помогают инвалидам получить первоначальные знания и по помощи собственному здоровью, а наглядные методические материалы помогают разобраться во всех тонкостях первой помощи.

Курс также предполагает получение знаний в области экономики. Лекции по начальным финансовым вопросам читают наши специалисты. В рамках обучения в гостях у нас регулярно бывают представители Сбербанка. Они проводят различные тематические семинары, отвечают на насущные вопросы. Людям с ограниченными возможностями порой трудно разобраться в финансовых операциях, научиться пользоваться пластиковой картой, сделать вклад, взять кредит. Ещё один плюс таких занятий - инвалиды учатся не поддаваться на уговоры мошенников, а также узнают, как вести себя в случае визита коллекторов. В наших методичках подробно описаны все льготы, полагающиеся инвалидам, возможности по кредитам, вкладам, страхованию и тому подобным сделкам.

На таких занятиях по основам экономической грамотности у экспертов есть возможность поработать с каждым слушателем лично и ответить на вопросы. Таким образом, фактически люди получают бесплатную индивидуальную консультацию и порой в пенсионных накоплениях или льготах начинают разбираться даже лучше, чем здоровые граждане.

В планах на будущее - организовать интернет-трансляцию уроков

- Отдельным пунктом программы работы с инвалидами является их трудоустройство. Специалисты Дома науки и техники доводят до слушателей информацию о ярмарках вакансий, которые проводит Центр занятости. Стоит отметить, что за платные занятия по получению той или иной профессии Дом науки и техники в результате сотрудничества с фондом «Милосердие и здоровье» предоставляет большие скидки.

К нам напрямую обращаются различные салоны красоты с просьбой подыскать талантливых парикмахеров или мастеров по маникюру. Если человек плохо слышит, но мастерски делает причёски, он без труда устроится. Также не стоит забывать, что кроме слабослышащих и слабовидящих есть другие категории инвалидов. Они могут пройти обучение по нашим курсам, и впоследствии мы поможем им с трудоустройством.

Одним словом, мы не оставляем без внимания наших студентов даже после того, как они прошли курс обучения. У нас работает консультативный пункт, куда 2 раза в месяц инвалиды, прошедшие занятия, могут обратиться, если вдруг у них возникнут проблемы с компьютером. Могу привести ещё пример, когда одна женщина прошла у нас курс компьютерной грамотности, но, так как она является инвалидом с небольшой пенсией, не смогла приобрести себе компьютер. Она обратилась к нам, мы написали письмо в фонд «Милосердие и здоровье», который в свою очередь разослал весточку по разным организациям. В ИП «Маскинсков» откликнулись и выделили безвозмездно работающий компьютер. Администраторы из Дома науки и техники привезли нашему слушателю этот компьютер домой, подключили, помогли с интернетом, и теперь она с удовольствием на нём работает.

В планах на будущее - организовать интернет-трансляцию уроков, чтобы даже те инвалиды, которые не могут передвигаться, могли бы обучаться и впоследствии уверенно работать на компьютере. 11 октября состоялся круглый стол, который завершил проект. В следующем году, когда фондом будет получен очередной грант, мы заключим договор, и с января курс компьютерной грамотности для пенсионеров и инвалидов будет продолжен.

Александр РУЧИНСКИЙ

