В Саранске прошел 15-й джазовый фестиваль

На мунувшей неделе жители и гости столицы республики погрузились в мир джаза - в Саранске прошел XV Международный фестиваль «Вейсэ джаз». Его участниками в этом году стали российские музыканты и гости из Эстонии. Пятнадцать лет - дата для фестиваля серьезная, юбилейная, поэтому организаторы решили подвести итоги, вспомнить всех замечательных музыкантов, побывавших в разные годы в Саранске. А среди них имена действительно легендарные: Георгий Гаранян, Леонид Пташка, Давид Голощекин, Даниил Крамер, Игорь Бутман и многие другие. За минувшие годы в Мордовии играли джаз музыканты из США и Германии, Израиля и Австралии, Китая и Венгрии, Финляндии и Эстонии, Грузии и Сербии. Саранские концертные залы встречали большие джазовые коллективы и виртуозных исполнителей и вокалистов. Об этих страницах фестивальной истории зрителям «Вейсэ джаз - 2016» напомнила фотовыставка в фойе Республиканского дома культуры, где прошел очередной музыкальный форум. Собрал эту выставку из фотографий, сделанных в разные годы саранскими фотографами, негласный летописец фестиваля Виктор Махаев. «ВС» приятно отметить, что большая часть фотографий на юбилейной выставке сделана нашим фотографом Юрием Глебовым.

Зрители «Вейсэ джаза» с удовольствием знакомились с выставкой, ностальгировали по прошлому. А на нынешнем фестивале радовало подрастающее поколение джазовых музыкантов, победителей «Юного «Вейсэ джаза», выступивших в первый день со старожилами и хозяевами «Вейсэ джаза» - джазовым оркестром «Биг-бенд «Саранск». Настоящим подарком для зрителей стало и выступление молодого коллектива из Эстонии, трио Joel Remmel. Молодые музыканты под руководством Джоела Реммела (клавишные) впервые приехали на саранский фестиваль и стали в этом году единственными зарубежными гостями. Они подарили слушателям свои джазовые импровизации и авторские произведения руководителя и идейного вдохновителя трио Джоела, единственного в составе группы русскоговорящего. Эстонское трио саранские зрители встретили очень тепло, легкие, красивые мелодии завораживали слушателей.

Второй вечер обещал выступление художественного руководителя «Вейсэ джаза» Игоря Бутмана и московских музыкантов. Вечно занятый Бутман приехал в Саранск незадолго до концерта. Напряженный концертный график и активная общественная жизнь не дают артисту много времени проводить в нашем городе, где он три года руководит джазовым фестивалем. Однако, несмотря на это, именно Саранск выбрал его послом города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года.

Бутман представил публике музыкантов, приглашенных им на саранский фестиваль, квинтет Сергея Долженкова, тромбониста из Томска, который удивлял саранчан армянским дудуком и австралийским диджерибоном. Правда, этот инструмент австралийских аборигенов завсегдатаям фестиваля уже известен. На нем несколько лет назад на саранской сцене виртуозно играл композитор и аранжировщик Аркадий Шилклопер.

Гвоздем нынешнего фестиваля стало выступление пианиста и вокалиста Олега Аккуратова. Незрячий музыкант, впервые выйдя на саранскую сцену, покорил ее сразу и навсегда. Олег со своим трио играл знакомые джазовые мелодии и импровизации на тему старых любимых песен, замечательно пел на разных языках и заставил нашу уже такую искушенную публику хлопать в ладоши, подпевать. Этот уникальный музыкант подарил фестивальному зрителю тот самый драйв, за который мы так любим этот «Вейсэ джаз».

Вместе с трио Аккуратова играл и сам Бутман, очень тепло отзывавшийся о молодом музыканте: «Впервые я услышал Олега в Ростове на конкурсе, и уже после трех тактов стало ясно, кто получит Гран-при. С тех пор прошло несколько лет, и теперь Олег гастролирует в США, Индии и Европе». В команде Аккуратова известные музыканты. За ударными - Эдуард Зизак, его дочь Полину, финалистку «Голоса», мы слышали на фестивале пару лет назад. Контрабас - Сергей Корчагин, кстати, в первом отделении отыгравший на бас-гитаре вместе с Сергеем Долженковым. И, конечно, соло на саксофоне - Игорь Бутман, ставший своим для жителей Саранска теперь и как посол города-организатора на чемпионате мира по футболу. А это значит, Бутман для Саранска теперь не только музыкант и руководитель джазового фестиваля, но и подданный его величества Футбола, и есть надежда видеть его в нашем городе чаще.