Мотор войны

В минувшее воскресенье в Донецке был убит знаменитый ополченец Арсен Павлов, более известный как Моторола. По информации МВД ДНР, он погиб в результате покушения. Самодельное взрывное устройство сработало в лифте в тот момент, когда Арсен Павлов поднимался в свою квартиру в доме № 121 по улице Челюскинцев. Он оказался в эпицентре взрыва и получил ранения, несовместимые с жизнью. Сказать, что для ДНР это потеря, значит, не сказать ничего. Моторола был лицом этой войны, ее движущей силой, иконой всего сопротивления. Незаменимым. О военном пути полевого командира рассказывает корреспондент «ВС».

«Сел на поезд и приехал в Донбасс»

Арсен Павлов не любил рассказывать о себе. В немногочисленных интервью он упоминал, что родился в Коми, потерял родителей в 15 лет, дальнейшим его воспитанием занималась бабушка. Служил связистом в российской морской пехоте (отсюда и позывной Моторола), дважды был в командировках в Чечне. В 2014 году, когда на Украине разразился государственный переворот, Арсен Павлов появился в Донбассе. Когда журналисты спрашивали его, как и зачем, он отвечал коротко: «Сел на поезд и приехал! Потому что русские здесь!». Первая слава пришла к нему еще в Славянске. Это он первым додумался крепить на шлеме веб-камеру и вести прямую трансляцию боев за город. На видеохостингах и сейчас можно найти кадры, на которых Моторола бегает под пулями ВСУ и кричит: «Не попали! Не попали!». Уже тогда под его началом начал формироваться коллектив, который позже получит известность как батальон «Спарта». ВСУ боялись их за дерзость и непредсказуемость, складывали о них легенды, говорили, что в их рядах воюют чеченские боевики, прибывшие из России. На самом деле это была одна из военных хитростей, придуманных Павловым и его людьми. Чтобы напугать превосходившие их численностью подразделения украинской армии, будущие спартанцы ставили в машины мощные динамики, включали на полную громкость чеченскую музыку и ехали прямо на позиции украинской армии. Как рассказывали корреспондентам «ВС» бойцы батальона Моторолы, в таких случаях украинские солдаты сдавали свои позиции без малейшего сопротивления.

После нескольких успешных боевых операций Арсен Павлов стал едва ли не правой рукой тогдашнего командира ополченцев Игоря Стрелкова. Именно подразделение Моторолы осталось прикрывать покидающие Славянск подразделения армии народной республики и сотни беженцев. За это еще Стрелков наградил его высшей наградой ДНР - Георгиевским крестом. Потом Павлова и его людей часто будут посылать на самые опасные участки фронта. Считалось, что он не просто умеет обманывать смерть, но делает это как бы играючи.

- Знаете, бывают на войне люди, которых называют фартовыми, - рассказывали нам спецназовцы армии ДНР. - Вот Моторола как раз такой.

Во многом именно эта аура везунчика придавала уверенности всем бойцам донецкого сопротивления в дни окружения, когда казалось, что столица Донбасса обречена. В те дни в городе было действительно тяжело. Люди постоянно ждали конца, непрерывные бомбежки только подчеркивали, что он неизбежен. Но Моторола и тогда остался верен своим убеждениям. Он не поехал вслед за своим командиром Игорем Стрелковым в Россию, остался в Донецке. О Стрелкове теперь даже не вспоминают, а Моторолу знают все. Его люди не раз сновали по тылам украинской армии, наводя настоящий ужас. Евросоюз ввел против него персональные санкции, чем изрядно повеселил командира. СБУ назначила награду за его голову в два миллиона долларов, а западные журналисты выстраивались в невидимую очередь, чтобы взять у него интервью. Но он не гонялся за славой, журналистов он воспринимал скорее обреченно, как такую же составляющую этой войны, как выстрелы и взрывы. За глупый вопрос мог и по известному адресу послать. Потом, правда, извинялся...

Первый

Так бывает, что именно на войне раскрываются лучшие качества человека. Именно на Донбассе Арсен Павлов в полной мере реализовал свой военный, человеческий и мужской потенциал. Сами посудите, с сержантской должности морской пехоты в российской армии дослужиться до полковника спецназа в армии ДНР дорогого стоит. Там звания дают не за выслугу лет, а за реальные победы. Арсен Павлов первым из ополченцев сыграл свадьбу в окруженном Донецке. А невесту свою он за пару месяцев до бракосочетания спас во время бомбежки в Славянске. Они так и поженились: он с оружием и в камуфляже, она - в белом платье, с наплечной кобурой. За два года боев у них родилось двое детей, младший всего за две недели до смерти Арсена. Хотя большую часть семейной жизни он все равно проводил в окопах. Это именно его батальон сломил в донецком аэропорту сопротивление так называемых киборгов, которыми так гордился президент Порошенко. После этой победы он заслужил еще большее уважение своих и лютую ненависть чужих. А ведь были еще Иловайск и Дебальцево, в которых батальоны «Спарта» под командованием Моторолы и «Сомали» под командованием Гиви перемололи несколько тысяч бойцов ВСУ и куда его люди тоже входили в числе первых. Были зачистки населенных пунктов, в ходе которых подразделения украинской армии несли огромные потери. А сколько техники отбили мотороловские бойцы у ВСУ, не сосчитать. Это именно Павлов задал пленному украинскому полковнику вопрос, который до сих пор вертится у многих на языке: «Что ж ты людей своих на убой повел?!». Своими людьми Моторола дорожил всегда. За два с лишним года постоянных боев потери в его батальоне были минимальными.

Конечно, он не был ангелом, такие на войне долго не живут. Моторола был скорее хищником. Воевал по убеждениям и не торговал ими, верил в то, что делал, и гордился этим. Многие наши коллеги часто задавались вопросом, что будет делать Моторола, когда закончится война? В самом деле, его трудно представить в мирной жизни, складывалось впечатление, что он родился именно для войны. Для этой войны. В украинских СМИ часто писали, что Арсен Павлов лично расстреливал пленных. Официально этого, конечно, никто не подтвердил, но по опыту могу сказать, что с пленными на этой войне никто особо не церемонился. Допрашивали их, конечно, жестко. Больше всего не любили снайперов, пулеметчиков и артиллеристов. Понятно, в общем-то, за что. К призывникам относились чуть лучше, понимали, что это просто пушечное мясо, которое пригнали на Донбасс для количества. Но при всем при этом до откровенных зверств, которыми часто балуются бойцы националистических батальонов и сотрудники СБУ, дело не доходило. И проблема здесь вовсе не в гуманности. Иногда очень тяжело подавить в себе желание выпустить рожок из автомата в урода, который на допросе откровенно признается в том, что приехал на Донбасс в надежде заработать денег. Дело все в том же бережном отношении к своим людям. Убитый пленный, кроме короткого морального удовлетворения, ничего больше не принесет, а вот живого можно обменять на пленного товарища. В батальоне Павлова пленных было принято воспитывать. Им часто устраивали беседы с мирным населением Донецка, но без фанатизма. На растерзание толпы не отдавали. А позорный провод пленных солдат украинской армии по улицам Донецка оценили все мировые СМИ. Это ведь тоже была воспитательная мера, которая лучше любого допроса будет. Моторола, возможно, сам того не осознавая, оказался неплохим учителем. Рядом с ним буквально мужали на глазах бойцы батальона, которые еще вчера сидели за школьной партой. За пару месяцев боев они из пацанов, не державших оружие в руках, превращались в тертых спецназеров. Малой, Одесса - это только те люди, боевые достоинства которых мы в ходе поездки на Донбасс смогли оценить лично.

Неубиваемый

Сказать, что в Киеве мечтали уничтожить Моторолу, значит, просто промолчать. Для военного и политического руководства сегодняшней Украины Арсен Павлов был как чирий на причинном месте. Украинских политиков и генералов он раздражал больше, чем Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, которых в Киеве называют марионетками Кремля. С Моторолой было сложнее. Он не был политиком, он был солдатом. Хорошим солдатом. И все прекрасно понимали, что таких командиров в армии ДНР не так много. Столько покушений, сколько пережил Арсен Павлов, не довелось пережить никому на Донбассе. Только официально его хоронили раз шесть. Но он всегда воскресал, заставляя оппонентов исходить на фекалии. Несколько раз его ранили. Один раз тяжело. Но он всегда возвращался в строй своего легендарного батальона. В армии ДНР его в шутку называли неубиваемым. Наверное, поэтому в новость о его смерти так тяжело было поверить.

В день убийства Моторола шел на съемную квартиру, где он жил вместе с женой и двумя детьми. Вообще-то дом на улице Челюскинцев все время находился под охраной, да и сам Арсен уже давно не передвигался по улице в одиночестве. Но, видно, недоглядели, не уберегли. В украинских СМИ, конечно, пишут, что его убили свои. Высказываются версии, что у Павлова был конфликт с другим полевым командиром Абхазом. Может быть, и был. Внутренние противоречия для армии ДНР, увы, не такая уж и редкость. Но насколько же серьезными должны быть разногласия, чтобы решиться лишить армию молодой республики такого командира?! И это в разгар очередного обострения ситуации в Донбассе. Не верится в это.

Украинские диверсанты? Вероятнее всего. Они успешно действовали даже в 2014 году в окруженном Донецке, когда на их поиски и немедленную ликвидацию был заточен весь город. Увы, состоящая в основном из шахтеров армия ДНР научилась воевать, но контрдиверсионная работа - это немного другое. Взрывное устройство мощностью полтора килограмма в тротиловом эквиваленте прикрепили к тросам лифтовой шахты. Едва Моторола вошел в кабину, прогремел взрыв. Павлов погиб на месте. В квартире его ждали жена и двое детей, которые появились на свет благодаря этой войне. Такой парадокс вполне в духе Моторолы. Вечная ему память! Вечная ему слава!

Андрей ЕЛИСТРАТОВ

