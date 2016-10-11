Бродский ехал по Саранску

История эта началась буднично. В редакцию обратилась симпатичная дама. Она интересовалась возможностью через газету поблагодарить газелиста Сергея, который не только нашел потерянный её сыном смартфон, но и вернул дорогой гаджет обрадованному владельцу. Просто вернул и исчез. В размышлениях о редкости благородных поступков завязался разговор о том, как стремительно меняется всё вокруг. И неожиданно диалог вышел на тему одного необычного юбилея, к которому имеет отношение каждый житель Саранска.

«Вы мне подходите!»

Администратор гостиницы «Центральная» Людмила Власова спешила на работу. И не сразу обратила внимание на этого мужчину. Однако незнакомец не просто догнал её, но начал очень настойчиво девушку рассматривать. Для Саранска образца 1985 года выглядел он необычно: длинный плащ, мягкий берет... А главное глаза - так на Люду не смотрел никто. К повышенному вниманию мужчин красавица привыкла, но непрошеный попутчик явно видел в ней не просто милое лицо. И вдруг схватил за рукав: «Вы мне подходите! Соглашайтесь!».

Спас ситуацию скорый и сбивчивый рассказ мужчины. Он оказался известным скульптором-монументалистом Исааком Бродским. В Саранске мастер находился в творческой командировке: по заказу властей вместе с бригадой архитекторов занимался возведением в столице Мордовии памятника. Того самого, что сегодня мы знаем под именем «Навеки с Россией» в аллее Дружбы народов у Пушкинского парка. В 1985 году республика отмечала 500-летие вхождения мордовского народа в состав Российского государства. В честь чего в городе, в низине у парка, была образована одноименная площадь. В центре ее скоренько соорудили земляной холм, вершину которого и предстояло украсить будущему монументу. Технические детали были готовы, а прототипов для двух женских фигур, олицетворяющих Мордовию и Россию, всё не было.

Представьте радость скульптора, когда он увидел прямо на улице свою будущую модель! Однако скромную красавицу блондинку предложение столичного гостя не заинтересовало. Она вежливо отказала огорченному мастеру и убежала на работу. Но уже через час взволнованный директор гостиницы, просвещенный телефонным звонком сверху, вызвал своего скромного администратора на ковер и велел немедленно поступить в распоряжение скульптора.

«Вот так я попала в историю!» - смеется Людмила Николаевна, та самая дама, что пришла к нам в редакцию. Уже нет в городе гостиницы с названием «Центральная», мы успели отпраздновать 1000-летие единения мордовского народа, сама Власова давно работает нотариусом, но события 30-летней давности свежи в её памяти. Сеансы позирования проходили в старом здании Национального театра. Бродский заставил Людмилу убрать волосы назад и часами сидеть на высоких лесах - скульптору был нужен взгляд снизу. Глиняную голову статуи он лепил сразу оригинального размера: на глазах девушки вырастал её огромный портрет.

«Через год памятник открыли. Нет, специально я никому не рассказываю, что лепили с меня, - улыбается моя собеседница. - Но, конечно, моя семья и близкие друзья в курсе. У меня к нему какое-то очень личное отношение. Когда четыре года назад началась активная реконструкция и его, и площади вокруг, то фраза мужа «твой памятник демонтируют!» заставила неожиданно поволноваться. Что тут скажешь: мы уже связаны!». Кстати, когда-то гадалка в Индии предсказала Людмиле Николаевне повтор главных событий в жизни: два образования, два брака, двоих детей… Возможно, её ждет еще одна встреча с новым мастером, которого она снова вдохновит на творчество? Но это уже другая история.

«У тебя божий дар!»

Молодая солистка ансамбля «Умарина» Нина Маркова только что вернулась с гастролей, когда летним днем 1985 года в центре Саранска чёрная «Волга» тормознула прямо у её ног. Тогдашний министр культуры Мордовии Николай Наумкин был краток: «Ну-ка, зайди в министерство!». Там и состоялось знакомство второй нашей героини со скульптором Бродским. Вы же помните, женских фигур на памятнике две. И вы понимаете, что мы не могли не разыскать и другую героиню этой истории.

Как оказалось, девушку под образ Мордовии искали долго. Наумкин лично возил Бродского по районам, показывал заслуженных и совсем неизвестных мордовок, но ни одна не вдохновляла московскую знаменитость. И тут по возвращении в Саранск из окна машины усталый Бродский увидел её: высокую, статную, с роскошной косой - воплощение всех творческих мечтаний.

Работали в тех же залах старого Национального театра. «Позировала я пять дней по несколько часов. Меня попросили найти мордовский костюм. Пригодился тот, в котором выступала в «Умарине». Работали не молча - мы с Исааком Давидовичем говорили обо всем. Однажды он попросил меня спеть. Я и спела - эрзянскую народную. А зал был купольный, с хорошей акустикой. Так Бродский даже лепить бросил. У тебя, говорит, Нина, божий дар!» - вспоминает сегодня Нина Васильевна.

Певческий талант помог юной солистке стать со временем заслуженной артисткой России и народной артисткой Мордовии. А руки скульптора навсегда сохранили для нас ее облик. Той высокой красавицы, которую пораженный мастер увидел на улице летнего Саранска.

Мнение профессионала

Памятник «Навеки с Россией» в 1986 году отлили на ленинградском заводе художественного литья. Сегодня от монумента до Московской улицы идет аллея Дружбы. Кстати, изначально у каждого её дерева была табличка с указанием организации, области Поволжья, городов страны, представители которых сажали аллею. Сейчас табличек нет, но деревья растут. Есть здесь ель, посаженная, например, Борисом Ельциным.

Материалом для изготовления женских скульптур была выбрана бронза. Фигуры установлены на высоком гранитном постаменте (высота памятника 20 метров). В 2012 году рядом с бронзовой парой возвели фонтанный комплекс. Теперь это место стало не только памятником, увековечивающим заметное событие, но и местом, где любят проводить время горожане.

Мы привыкли к его местоположению и 6 ноября этого года будем отмечать юбилей - 30-летие возведения. Но, по мнению архитектора, профессора мордовского университета, заведующего кафедрой архитектурного проектирования и дизайна Виктора Махаева, монумент стоит не на месте. «Высотную композицию поставить в низине - это градостроительный просчёт!» - считает он. По мнению Виктора Борисовича, самым удачным решением было бы размещение монумента в самом начале Фонтанного спуска, там, где сейчас находится круглый фонтан. На фоне Белого дома, уверен профессор, бронзовая скульптура смотрелась бы самым выигрышным образом. Может быть… Будем надеяться, что в новые времена новые памятники столицы Мордовии будут обретать постоянную прописку согласно мнению профессионалов, а не партийного руководства. И любимых мест отдыха в нашем городе станет еще больше.

Наталья ГОРДЕЕВА

