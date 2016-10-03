Собирайтесь, геи, в кучу!

На минувшей неделе ушедшие было в подполье представители сексуальных меньшинств сделали вылазку сразу в нескольких городах Поволжья. Городские администрации Нижнего Новгорода, Казани, Пензы, Чебоксар, Саратова и Саранска получили заявки на проведение гей-парадов, митингов и шествий представителей ЛГБТ-сообщества. По улицам мордовской столицы, к примеру, собирались пройтись триста московских гей-активистов, и не просто пройтись, а еще и помитинговать на площади Тысячелетия и в сквере недалеко от лицея для одаренных детей. Соответствующее прошение от людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией на прошлой неделе было направлено в администрацию столицы Мордовии. Понятное дело, оно осталось без удовлетворения. Тем не менее о нелегкой судьбе российских секс-меньшинств задумался корреспондент «ВС».

По плану почитателей оригинальных сексуальных подходов их мероприятия в Саранске должны были пройти в два этапа. Сначала посреди этой недели - пикет на площади Тысячелетия с понятными лозунгами, а к выходным - гей-парад по улице Республиканской с последующим митингом у лицея. В общем, программу «радужные деятели» нарисовали насыщенную, определив число участников в 300 человек, как говорится, с запасом.

Жаль! Вот честно жаль, что это грандиозное по своему замыслу мероприятие не состоится. Уверен, оно собрало бы небывалое количество зрителей. Во всяком случае никак не меньше, чем собирают матчи местной футбольной команды. Даже если вход сделали бы платным. Даже если бы ЛГБТ-парад и футбольный матч проходили бы в один день. Сам отдал бы всю зарплату, чтобы взглянуть на местных активистов и пассивистов. Всегда подозревал, что они водятся и в нашем тихом омуте. Больше того, лично знаю несколько человек, чье присутствие на этом параде не вызвало бы большого удивления. Но основной расчет, как признался главный гей-активист страны Николай Алексеев, все равно был на москвичей. Потому что надежды на местных представителей сообщества нет никакой. Их и геями-то назвать нельзя, скорее всем известным уничижительным словом. Сидят себе тихо по квартирам и ни о каких парадах не думают.

Но все равно обломилось. Власти всех городов страны, куда были направлены соответствующие заявки, отказали в проведении митингов и шествий представителей ЛГБТ-сообщества. Сослались, разумеется, на закон о защите гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Исключение составила только администрация Йошкар-Олы, которая предложила представителям ЛГБТ-сообщества провести пикет на выезде из деревни Игнатьево. Не удивлюсь, если за околицей активистов уже поджидали местные мужики с дубьем. Но активисты все равно обиделись. Устами своего предводителя Николая Алексеева заявили о нарушении дарованных им Конституцией прав на свободу собраний. Обиженные подчеркнули, что планируемые ими акции носили исключительно правозащитный характер и никаких размалеванных мужиков на улицах российских городов все равно никто не увидел бы. Так что ни о какой пропаганде говорить не приходится. Они лишь требуют равенства в правах с натуралами. Хотя по большому-то счету никто же не запрещает им втихаря делать друг с другом то, что они так любят делать.

Впрочем, как заявил господин Алексеев, на само проведение митингов и шествий его сторонники даже не надеялись (жаль мужиков из деревни Игнатьево, зря время потратили). Массовая подача заявок была своего рода разведкой боем. Чтобы напомнить о своем существовании и заставить-таки натуральную общественность страны задуматься. На всякий случай господин Алексеев заявил, что отказ городских властей будет обжалован в Европейском суде по правам человека. При этом председатель Всероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев поспешил заявить, что у этих исков есть судебные перспективы. Тоже что ли из обиженных?

Но сытый, как известно, голодному не товарищ, и гей натуралу не брат. Парадов, митингов и шествий в российских городах не будет. Придется идти на футбол и надрывать свое горло там. Благо поводов у саранских болельщиков для этого достаточно. А что же делать теперь гей-активистам, спросите вы. Ну насчет этого еще один кавээнщик хорошо сказал: «Что делать? А вот то, что косолапый всю зиму делал с собственной лапой!». Лучше не скажешь.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

