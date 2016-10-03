Максим Аверин: «Меня надо любить - тогда я много сделаю!»

Максима Аверина телезрители любят за яркий актерский талант и обезоруживающую улыбку. А режиссеры и продюсеры к тому же ценят его дисциплинированность, строгое отношение к делу и преданность профессии. И вот уже несколько лет график Аверина расписан не по дням, а по часам. Совсем недавно востребованный актер стал еще и телеведущим нового проекта «Киношоу», который выходит по воскресеньям на канале НТВ.

Оригинальный «продукт»

- Максим, на НТВ вы блистали в сериалах «Глухарь» и «Горюнов», а теперь телеканал заманил вас и в свое шоу?

- Да, у нас давнее сотрудничество с каналом НТВ. Как в семье: мы то расстаемся, то вновь встречаемся… (Смеется.)

- Чем вам понравилось «Киношоу»?

- Тем, что этот проект оригинальный. В последнее время у нас в основном покупают зарубежные программы и потом создают их отечественные аналоги. А у русских людей все же особое восприятие жизни… Поэтому, наверное, многие адаптированные программы не выстреливают, ведь они заточены под другую аудиторию. Но то, что хорошо для американцев, для нас не всегда годится. А «Киношоу» придумали и делают наши люди - с нашим менталитетом. К тому же такой багаж, как отечественное кино, - это и огромное наследие, и обширное поле для творческой деятельности. Тем более сейчас - когда мы отмечаем Год кино.

- Сразу согласились на роль ведущего? Не хотели попробовать свои силы в качестве участника?

- Знаете, такая странная ситуация: туда, где я хочу быть участником, меня обязательно приглашают либо в жюри, либо ведущим. Видимо, как конкурсант я не подхожу. (Смеется.) Хотя все, что происходит в этом шоу, - это моя стихия. Мне нравится, что все делается легко, иронично, с юмором - и одновременно с огромной любовью. Сейчас на телевидении настоящего юмора нет, зато много шуток, стёба. А я не люблю, когда смеются над тем, что кому-то плохо. Я за юмор, который оставляет теплоту в душе, который не обижает человека.

«Украшение» проекта

- Может, вам стоило напроситься в участники? Уверена, вы бы украсили проект!

- Я его и так украшаю - как ведущий. (Смеется.) Я же не просто объявляю участников и представляю номера. На съемках у меня много работы. В «Киношоу» все участники талантливые. А всякий талант надо уметь подавать. И в этом плане от меня многое зависит. Кроме того, изучаю сценарий, общаюсь со сценаристами. Я не из тех артистов, которые говорят: «Дайте мне текст - я пошел в кадр». Не могу на площадке отбывать номер. Если нужно - могу и тексты переписать, которые мне предлагают, и сам придумываю какие-то номера. Мне это интересно - это моя стихия! Тем более я люблю, когда в проектах много музыки. В кино это сейчас редкость. За последние 20 лет вышло только два российских музыкальных фильма: «Стиляги» и «Оттепель». Это очень мало.

- С соведущей Анастасией Заворотнюк сработались?

- А как же! Настя - прекрасный и обаятельный человек… Знаете, вы мне сейчас задали вопрос - и я вспомнил одну историю, которая произошла на съемках сериала «Горюнов». Сейчас же в кино нет долгих репетиций, на съемках обычно так: «Все на месте? Снимаем!». И вот снимаем в Петербурге какую-то сложную постановочную сцену: камера находится на корабле, который уходит под мост, а на мосту стоит мой персонаж и целуется с героиней. Нам долго не давали команду «Мотор» - кадр чуть ли не полдня выстраивали. Я ушел в какое-то кафе - и тут меня срочно вызывают в кадр. Торопят: «Быстрее, быстрее!». Прибегаю на площадку и сразу начинаю целоваться с партнершей, с которой до этого никогда не виделся. Режиссер объявляет: «Стоп! Снято!». Мы перестаем целоваться, я улыбаюсь и говорю: «Здравствуйте, как вас зовут?». (Смеется.) Это было очень смешно! Уже все случилось, а мы только знакомимся… Это я к тому, что с хорошим партнером сразу находишь общий язык на съемках. Конечно, и в нашей профессии есть люди не очень приятные. Но, слава Богу, в «Киношоу» таких нет.

Здесь и сейчас

- Пересматриваете фильмы, по мотивам которых ставятся номера в «Киношоу»?

- А зачем мне их пересматривать? Я вырос на фильмах «Мосфильма», почти все знаю наизусть, для меня это все родное. И для меня важно, чтобы эти картины остались в нашей памяти навсегда. До зрителя другого поколения, который не знает отечественного кинематографа, хочется донести, что артист жив, пока о нем помнят. Профессия актера эфемерна. Композитор оставит ноты, скульптор - статуи… А артист - это здесь и сейчас. Театр - это искусство, которое живет одним днем, это вспышка. И даже если это спектакль, который идет долгие годы, он каждый раз разный. Это волшебство: раз - и нет ничего! И если артист где-то и остается, то только в сердцах и кадрах старых фильмов.

- В первом выпуске шоу участники ставили номер по картине Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Вам какой фильм этого режиссера больше всего нравится?

- «Служебный роман». По-моему, даже сам Эльдар Александрович считал этот фильм своей лучшей работой. И он даже говорил, что у него получилась трилогия о любви: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и «Вокзал для двоих».

«Тёрки» с режиссерами

- Совсем недавно вы снимались в фильме «Любовь и Сакс» Аллы Суриковой. Теперь судьба свела вас снова: Алла Ильинична - в жюри «Киношоу».

- Я ее обожаю! Это уникальная женщина. Она всегда делает очень точные замечания, очень хорошо чувствует артиста, атмосферу. Я даже на съемках сказал ей: «Алла Ильинична, я по вас скучаю»! (Улыбается.) Мне очень нравится с ней работать. Впереди у нас - озвучивание картины, а это тоже целая эпоха.

- Как давно вы знакомы с Суриковой?

- Очень давно! Еще лет 20 назад она отметила меня в кинодебюте. Потом жизнь нас надолго развела. А вот лет пять назад Алла Ильинична меня встретила на вручении какой-то кинопремии и сказала: «Хочу с вами поработать. Я вас обязательно сниму». Но все режиссеры так говорят, и я никому не верю. Бывает очень смешно: режиссеры после окончания съемок подходят ко мне, хлопают по плечу и произносят: «Все, старик, теперь - только ты!». И никогда больше не снимают. (Смеется.) У меня с ними особые «тёрки»…

- А какие фильмы вас приятно удивили за последнее время? Может быть, открыли для себя каких-то актеров или режиссеров?

- Замечательная работа - телевизионный фильм «Палач» с Викторией Толстогановой в главной роли. Я обалдел от того, как прекрасно она там работает. Актерски все сделано очень круто. Сейчас в кино много техники, и кадр - супер, но актера за этим я часто не вижу. А Вику обожаю. Кстати, снял сериал прекрасный режиссер Вячеслав Никифоров, с которым я тоже работал. А еще мне очень понравился американский фильм «Одержимость». Раньше думал: «Почему я так не люблю слово «молодец»?». Когда хлопают по спине и говорят: «Молодец, старик!». И вот в этом фильме один из героев дал ответ на мой вопрос, когда сказал: «Самое жуткое в нашем деле - если тебе говорят «молодец», это значит - середнячок!». Отличный фильм, в нем даны ответы на очень многие вопросы.

- А что вы сейчас читаете?

- Книгу Дмитрия Быкова «13-й апостол. Маяковский». Потрясающая! Можно было бы написать: «Я обожаю Маяковского». Две строчки - и книжка закончилась. А тут - огромное произведение, автор что-то ставит под сомнение, что-то «раскапывает». Читаешь и думаешь: «Ничего себе!». И все написано с огромной любовью. Замечательная книга, всем ее советую. Жаль только, что у меня времени на чтение совсем мало…

- Зрители привыкли, что Аверин - всегда разный...

- Правда? А то стали писать, что я везде одинаковый. (Улыбается.) Спасибо большое, мне это очень приятно слышать…

- Но, чтобы быть разноплановым и эмоционально заряженным, вы сами должны восполнять запасы энергии. Как это делаете?

- Вы про хобби? Никакого хобби у меня нет. Я в этом смысле очень скучный человек. Никогда ничего не собирал - надолго меня не хватает. И еще: я не люблю рисковать. Мне, может быть, и хочется иметь мотоцикл, но я не могу себе этого позволить… Люблю снимать видео и самостоятельно его потом монтировать - это такое «свое кино»… Да, я много энергии отдаю, но и получаю очень много, когда на съемочной площадке царит творческая атмосфера любви. И не терплю, когда люди в работе злые. Мне нравится, когда работают остервенело, яростно и страстно, но не зло. Оттуда, где есть зло, я предпочитаю сразу уходить. Меня надо любить - тогда я очень много сделаю!