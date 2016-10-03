Российские звезды попали в сказку

В Москве в театре «Россия» состоялась премьера отечественной постановки бродвейского мюзикла «Золушка». Для первых именитых гостей расстелили голубую дорожку, усыпанную переливающимися кристаллами, а в фойе театра установили те самые хрустальные туфельки, одну из которых когда-то потеряла на балу Золушка. Их изготовил Хрустальный дом «Бахметьевъ», который когда-то являлся поставщиком хрусталя Императорского двора Российской империи. Гости по секрету сообщали друг другу, что, если дотронуться до этих туфелек, исполнятся самые заветные желания. И взрослые наравне с детьми тянулись к заветным хрустальным башмачкам. Кстати, в этот вечер не только обувь, но и костюмы на артистах мюзикла были уникальными. Их сшили в костюмном цехе знаменитого Мариинского театра. Увидеть это великолепие торопились отечественные звезды - первые зрители мюзикла.

Звездные гости

Почти все гости премьеры приехали на мюзикл вместе с детьми. Актриса Екатерина Волкова и ее супруг Андрей Карпов были с пятилетней дочерью Елизаветой.

- Мы с дочкой вместе готовились к спектаклю - читали сказку, пересматривали диснеевский мультик в нескольких частях! - рассказала нам Екатерина. - У нас даже туфельки есть - ради принца готовы потерять!

Чета Стриженовых пришли на спектакль со взрослой дочерью - 15-летней Александрой, которая в этом году пошла в 10-й класс. Саша снимается в различных рекламных кампаниях, занимается в танцевальной студии «Тодес». Екатерина и Саша для вечера выбрали кружевные платья, почти как у Золушки. Александр Стриженов старался соответствовать жене и дочери - выглядел похудевшим, подтянутым, стильным. Актриса Юлия Пересильд впервые вывела в свет дочерей - семилетнюю Анну и четырехлетнюю Марию. Девочки не привыкли к вспышкам фотоаппаратов и немного смущались повышенного внимания к их персонам.

Золушка Маша

Ирина Хакамада появилась на премьере мюзикла со своей 19-летней дочерью Марией и ее другом. Ирина не делает тайны из того, что у Маши синдром Дауна. И девочка выросла общительной, веселой и очень открытой. Она частый гость столичных светских мероприятий.

Как нам удалось узнать, для дочки политика этот мюзикл стал особенным событием. Дело в том, что весной этого года Мария сама дебютировала в постановке спектакля «Золушка» «Открытого театра», Маше досталась главная роль - Золушки. «Открытый театр» - это музыкальный театр, актеры которого - «особые» люди, преимущественно с синдромом Дауна. На роль Золушки долго не могли найти актрису, пока на кстинг не пришла дочь Ирины Хакамады. Маша очень ответственно отнеслась к работе в спектакле, к премьере артисты готовились около двух лет.

Семейный выход

Филипп Киркоров впервые посетил с детьми подобное мероприятие. Алла-Виктория, которой в ноябре исполнится пять лет, и четырехлетний Мартин очень обрадовались, когда встретились в фойе с Кристиной Орбакайте и ее дочкой Клавдией. Малыши практически все праздники встречают вместе. А теперь еще и первое совместное светское мероприятие! Отец-одиночка Филипп Бедросович выглядел посвежевшим и постройневшим. Сейчас у артиста большие гастроли по стране, и за это время он похудел почти на 20 килограммов. Все свободное время он старается проводить вместе с детьми.

Известный адвокат Михаил Барщевский прибыл на мероприятие вместе с супругой Ольгой и 11-летними приемными двойняшками Дарьей и Максимом. Дети обрели семью, когда им было по два года.

Счастье Бориса Грачевского

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский впервые появился вместе с младшей дочерью четырехлетней Василисой. Девочка вела себя скромно, не капризничала. Борис Юрьевич несколько лет назад развелся с бывшей супругой Анной. Режиссер неоднократно жаловался, что ему не всегда удается проводить с дочкой столько времени, сколько хотелось бы, - бывшая жена не позволяет. Да и в дальние путешествия вместе с папой Анна девочку не отпускает. Поэтому в этот день «отец «Ералаша» просто светился. Он радовался возможности пообщаться с дочерью, наверное, больше, чем она сама, ведь маленькая Варя с нетерпением ждала, когда начнется спектакль и на сцену выйдет «настоящая» Золушка.

Главная мачеха

Создатели мюзикла решили немного переделать «оригинальную версию» всемирно известной сказки Шарля Перро. В сказке Золушка теряет туфельку и убегает из дворца, а в мюзикле возвращается за ней… Для зрителей, больших и маленьких, режиссеры, художники, декораторы и артисты приготовили невероятные сюрпризы. Прямо на сцене тыква превращается в карету, мыши - в лошадей, а ветхое платье Золушки на глазах у зрителей - в ослепительный бальный наряд.

- Я все представление сидела и думала: «Ну как они это делают? Как удается так переодеваться?» - удивлялась после премьеры Александра Стриженова.

Трудилась над мюзиклом международная творческая команда, объединившая лучших специалистов из России, Великобритании и США, во главе с режиссером-постановщиком Линдсеем Поснером, многократным обладателем высшей театральной премии Лоуренса Оливье.

А вот взрослых зрителей покорила… зловредная мачеха Золушки. Она и стала главным открытием этого спектакля. Ведь роль досталась замечательной актрисе Алене Хмельницкой. Для нее это первый опыт работы в спектакле такого формата.

- Я очень люблю жанр мюзикла и рада, что он сейчас так популярен в России, - сказала актриса. - Моя театральная карьера началась с рок-оперы «Юнона и Авось». Но я всегда мечтала сыграть в качественной бродвейской постановке. И вот, почти как у Золушки, моя мечта осуществилась!