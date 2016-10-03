«Семейка «А» Алексея Кортнева

12 октября телеведущий, музыкант и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отмечает юбилей. Ему исполняется 50 лет. Алексей был артистичным с самого детства, но пошел по стопам родителей-математиков и стал студентом МГУ. Правда, ненадолго. Он недоучился, поняв, что его призвание - музыка. И ни разу не пожалел о выборе. Впрочем, Алексей вообще не имеет привычки сожалеть о прошлом и о том, что уже сделано. Потому что главным подарком судьбы считает даже не музыкальную карьеру, не возможность заниматься любимым делом, а своих детей. У Кортнева их пятеро.

Математик и лирик

Первые песни Алексей написал еще в седьмом классе московской английской спецшколы, в которой учился. Но, получив диплом, поступил на механико-математический факультет МГУ.

- У меня оба родителя - математики-прикладники, - рассказывает Алексей. - Они мечтали, чтобы сын учился на фундаментальном факультете и чтобы у меня было математическое образование. Я сам не имел ничего против, потому что математику всегда очень любил и прекрасно ее знал: по этому предмету у меня были только пятерки. Да и на мехмат я поступил легко, можно сказать, играючи. К тому же высшая математика отнюдь не сухая наука, скорее это игры весьма подвижного разума, где выдумка и нестандартный, даже артистический подход к проблематике очень нужны для больших результатов. Посмотрите, успешные ученые - и физики и математики, как правило, люди чрезвычайно разносторонние, они имеют достижения и в гуманитарных сферах. Часто пишут стихи и песни, играют на музыкальных инструментах. А вот гуманитарии на досуге никогда не решают интегральные уравнения. Поэтому я придерживаюсь мнения, что образование в области точных наук - это образование, а гуманитарное - это скорее воспитание.

Смена курса

Алексей еще учился на мехмате, когда отправился на прослушивание в Студенческий театр МГУ. Там он познакомился с Валдисом Пельшем. Через два месяца «Дуэт «Несчастный случай» вышел на сцену. А вскоре Кортнев стал участником университетской команды КВН. Примерно в это время принял решение бросить учебу в МГУ…

- Когда ты понимаешь, что нашел свое призвание, все остальное, как мне кажется, следует отсечь, чтобы сосредоточиться на том, что у тебя действительно получается, - говорит Алексей. - Какой бы из меня вышел математик-теоретик, совершенно неизвестно, а артист получился достаточно успешный (улыбается).

О том, что он не окончил один из самых престижных вузов страны, музыкант не жалеет.

- Тем более что с МГУ мы не расстались, - рассказывает артист. - Родной университет периодически привлекает меня к какой-то деятельности, и я вот уже 22 года являюсь бессменным ведущим конкурса красоты «Мисс Университет». Время идет… И если раньше я годился в мужья этим красоткам, то теперь - в отцы! (Смеется.)

Великолепная пятерка

Алексей - многодетный отец. В браке с певицей Ириной Богушевской родился первенец - Артемий, ему уже 28 лет. Елена Ланская подарила Кортневу сына Никиту, но союз творческих людей оказался некрепким. В браке с нынешней женой, многократной чемпионкой мира по художественной гимнастике Аминой Зариповой, Алексей воспитывает троих детей: сыновей Арсения, Афанасия и дочь Аксинью.

- Мой самый старший сын Тёмка увлекается фотографией и периодически этим зарабатывает на жизнь, - рассказывает Кортнев. - Сейчас он работает главным администратором «Школы трех искусств Алексея Кортнева», которую мы в сентябре открыли в Новогорске. Сын очень хорошо зарекомендовал себя на этой позиции. Никита учится на факультете IT-технологий в одном из столичных вузов. Сеня серьезно занимается спортом: он гольфист. Дочка со следующего года тоже пойдет в гольф. Афанасий учится в школе, там же играет в футбол, но очень вяло: Афоня единственный не склонный к спорту человек в семье. Он актер, художник и поэт: все время что-то придумывает.

- А почему дочку не отдали в художественную гимнастику? - интересуемся у Алексея. - Ведь у нее был бы свой личный тренер, да какой! Воспитанница вашей супруги Маргарита Мамун выиграла золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро!

- Ася пробовала заниматься художественной гимнастикой - не понравилось, а вот гольф понравился, - рассказывает звездный папа. - И, насколько я понимаю, Амина не хочет отдавать дочь в тот вид спорта, про который знает все. В том числе и весьма печальные факты о здоровье девушек, занимающихся гимнастикой серьезно. В 20 лет они часто вынуждены выйти на «пенсию» по состоянию здоровья. Не хотелось бы такой участи собственному ребенку...

Буква «А»

Любопытно, что имена четырех из пяти детей Кортнева начинаются на букву «А». Так же, как и имя его любимой супруги Амины, так же, как и его имя.

- Это, конечно, не случайность, - рассказывает Алексей. - Имена для детей выбирали осознанно. Решили с Аминкой, что у нас будет «семейка «А». В загородном доме у нас во время семейных праздников устанавливаем гигантскую букву «А» на лужайке. Это очень забавно!

Впрочем, вполне вероятно, что супругам в скором времени придется искать еще одно имя на первую букву алфавита. Алексей признался, что с супругой они договорились после Олимпиады всерьез подумать о прибавлении в семье…

- Меня устраивает любое количество детей, меня не устраивает то, что они быстро взрослеют, - улыбается Алексей. - Еще полгода назад дочка была маленькой умилительной девочкой, а сейчас ребячество из нее уходит, и она постепенно становится взрослым человеком, хотя ей всего пять с половиной лет. И появляется тоска по маленькому малышу, для которого ты являешься всей Вселенной. Я же понимаю, что взрослые дети смотрят на мир шире, выглядывая из-за твоей спины. И ты вроде бы постепенно уходишь на второй план… Так что нам есть о чем с Аминой подумать, а там уж как сложится.

Юбилейный год

Этот год для семьи Кортнева богат на события. И самым ярким из них Алексей, не раздумывая, называет победу российской гимнастки Риты Мамун на Олимпийских играх в Рио.

- Конечно, это и победа Амины в качестве тренера, - говорит Кортнев. - Ведь Рита Мамун - это ее воспитанница от и до.

А вот собственный юбилей у Алексея не вызывает лишних эмоций. Скорее это деловой вопрос, а не праздничный.

- К этой дате я подхожу совершенно равнодушно, - говорит артист. - Не хочу заботиться о праздновании своего 50-летия: для этого есть продюсеры, режиссеры, авторы сценария, которые для нас с Камилем Лариным, а он тоже юбиляр, сочиняют какую-то историю. В ноябре мы вместе с ним дадим концерт «Два по 50». Я к этому концерту тоже приложил руку на стартовом этапе, а сейчас пустил все на самотек, потому что было бы глупо напрягаться и переживать по поводу своего юбилея. Я хочу, чтобы меня развлекали в этот день. И так оно и будет!

- А с Камилем Лариным вы друзья?

- Да, и очень давние. Можно посчитать, спектаклю «День радио» 16 лет. Когда его создавали, мы уже были в близких приятельских отношениях. А за эти годы сошлись еще ближе. Мы с Камой разделяем и спортивные увлечения: вместе играем в гольф, причем очень активно, зимой катаемся на лыжах с детьми. Сейчас смело можно сказать, что мы с ним не разлей вода, так как даже отпуска проводим вместе. Вот и день рождения решили устроить тоже общий. И даже гости у нас будут общие!