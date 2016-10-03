Язва желудка обостряется осенью и весной

Язвенная болезнь - самое распространенное в мире заболевание желудочно-кишечного тракта. Ею страдают примерно восемнадцать человек из тысячи. Что же нужно делать язвенникам, чтобы жизнь их не превращалась в вечную диету и всевозможные ограничения? А главное - как предупредить развитие этой болезни? Об этом рассказывает Елена Чедия - врач-диетолог и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Российской медицинской академии последипломного образования.

- Елена Семеновна, это правда, что язвенная болезнь обостряется именно осенью?

- Это хроническое, циклически протекающее заболевание с сезонными обострениями, которые бывают не только осенью, но и весной.

- Что провоцирует эти обострения?

- Есть много гипотез. По одной из них, в эти периоды происходит снижение иммунитета, по другой - болезнь обостряется из-за смены рациона. Единого мнения, которое было бы подтверждено научно, пока нет. Сезонные обострения нужно просто принять за аксиому.

- Чем грозят эти обострения?

- Они могут привести к грозному осложнению - стенозу привратника и двенадцатиперстной кишки, когда сужается место перехода желудка в двенадцатиперстную кишку. В таких ситуациях поможет только оперативное лечение.

- Как снизить вероятность осеннего обострения?

- Во-первых, врач, наблюдающий пациента с язвенной болезнью, должен назначить профилактические препараты. Во-вторых, необходимо избегать нервных напряжений. Фраза «все болезни от нервов» справедлива и в нашем случае. Язвенная болезнь вообще очень тесно связана с центральной нервной системой. Поэтому в период обострения болезни стресс особенно нежелателен. Наоборот, нужно наладить режим дня так, чтобы человек мог полноценно отдыхать ночью, в идеале - иметь «тихий час» и в течение дня. Если у человека бессонница - можно воспользоваться и снотворными средствами, которые успокоят нервную систему. Только снотворное для язвенника должен назначить врач, ведь оно принимается внутрь и может усугубить ситуацию. Очень важно хотя бы на период обострения отказаться от работы в ночные смены.

Капуста - под запретом

- Наверное, и диета в это время должна быть особенной, щадящей желудок?

- Человек с язвенной болезнью должен питаться часто - шесть раз в день, чтобы не возникали так называемые «голодные боли». Завтрак, обед и ужин - обязательно, между ними - перекусы, на ночь выпивается стакан теплого молока. Именно молока, а не кефира, который язвенникам противопоказан - это достаточно кислый напиток, он обжигает слизистую оболочку и может обострить воспаление.

- Что язвенникам категорически нельзя есть?

- Все копчености и продукты, которые содержат много соединительной ткани в виде жилистого мяса, кожи птицы или рыбы. Противопоказаны острые блюда с жгучими соусами и приправами. Пища должна быть малосоленой. Объясню почему: соль усиливает выработку соляной кислоты в желудке, задерживает в организме жидкость, поддерживает воспалительный процесс - особенно когда язва уже обострилась. Чтобы язва зарубцевалась, потребление соли нужно резко сократить. Нельзя есть овощи и фрукты с грубой клетчаткой и кожицей - смородину, крыжовник, другие кислые ягоды и кислые яблоки, первые весенние огурцы, редис, репу, редьку, белокочанную капусту.

- А говорят, что сок капусты лечит язву. Это неправда?!

- В капусте содержится витамин У - «улькус», название которого переводится как «язва». Это так называемый «противоязвенный витамин». Он действительно помогает бороться с язвенной болезнью - его прием улучшает рубцевание язвы. Но получают этот витамин не из сока, а из экстракта белокочанной капусты, и получить его в домашних условиях невозможно - больным выписывают фармакологический препарат, содержащий витамин У. А сама белокочанная капуста - как и огурцы, свекла - обладает сокогонным эффектом. Это значит, что выделяемый из них сок способствует появлению в желудке соляной кислоты, которая разъедает слизистую желудка и провоцирует обострение язвы. И поэтому капусту из рациона язвенника нужно исключать. Она противопоказана в любом виде - вареном, жареном, а особенно в сыром!

Только не вегетарианство!

- А можно язвеннику быть вегетарианцем?

- Нельзя. В повседневном рационе больного обязательно должен быть белок. Это пластический материал для рубцевания язвы. Поэтому хорошо употреблять мясо и рыбу, лучше в отварном виде. Можно есть яйца, но только всмятку или в виде омлета, потому что сваренные вкрутую - тяжелая пища, они долго перевариваются: пять-шесть часов, и усиливают секреторную активность желудка. Можно употреблять творог, но не в период обострения. Причем это должен быть свежеприготовленный домашний творог - тот, что с молокозавода, даже самый свежий, обладает высокой кислотностью и язвенникам противопоказан.

Разрешены язвенникам и неострые сыры, но опять же - не в период обострения. Подойдут и плавленые, и твердые сорта сыра - например, «Российский». Если помидоры - то очень спелые и не более ста граммов в день. Подойдут людям с язвенной болезнью и каши. Но в период обострения их нужно варить из круп, которые дают слизистые отвары - так называемые размазни, - это овсяная, рисовая, манная. Если греча, то мелкодробленая ядрица. А после, в период ремиссии, можно есть каши из рассыпчатых круп. Не рекомендуется язвенникам пшено. А вот блюда из пшеничной муки им употреблять в пищу можно - например, печеные пирожки со сладкой начинкой или с мясом.

- А какие фрукты разрешены язвенникам?

- Сладкие печеные или свежие яблоки, сладкие груши, виноград без косточек и кожуры. Очень хорошая добавка к рациону - детские гомогенизированные пюре - овощные или фруктовые. Их даже в период обострения люди с язвой желудка переносят очень хорошо.

- А какие напитки?

- Для язвенников очень хороши молоко, сливки и вообще все молочные продукты - но, как я уже говорила, не кислые. И обезжиренное молоко не рекомендуется - оно усиливает выработку соляной кислоты в желудке. А жирное - от 2,5 до 3,2 процента - наоборот, связывает соляную кислоту и тормозит ее выработку. Язвенникам можно пить чистую воду, кисели, компоты и морсы из некислых ягод или фруктов, некислый сок, разбавленный пополам с водой, - лучше свежевыжатый, так как в нем нет консервантов. Категорически запрещены язвенникам газированные и спиртные напитки, а также те, которые разводятся из порошка или концентрата. Не рекомендуются квас, крепкий кофе и крепкий черный чай.

«Народные рецепты»

- Как человек может распознать у себя язвенную болезнь? Как понять, что пора обращаться к специалисту, пить лекарства?

- По ряду признаков. Например, по «голодным болям»: у человека болит живот, а когда поест - перестает. Кстати, у молодых людей эквивалентом боли может быть тошнота. Поел - и тошнота прошла. Боли в желудке могут возникать при погрешности в диете: съел острое или копченое - живот заболел, а вот после манной каши никаких болей нет…

- Существует множество «народных рецептов» лечения язвенной болезни: прием сырых перепелиных яиц, или смеси масла, спирта и меда, или льняное семя, настоянное на спирте и меде… Как вы относитесь к этим снадобьям?

- Любую болезнь нужно лечить у врача, это мое глубокое убеждение. И ни в коем случае не заниматься самолечением или следовать тому, что пишут в интернете, советуют друзья или родные. А что касается тех продуктов, которые вы перечислили, - многие из них язвенникам вообще противопоказаны.

- Есть мнение, что язвенная болезнь - хроническая, полностью она неизлечима. Это правда?

- Да, это хроническое заболевание. Язвенную болезнь вылечить нельзя. Но предупредить обострение заболевания и тем самым предотвратить осложнения можно, если следовать правилам, о которых я уже рассказала. А если относиться к себе безответственно и после рубцевания язвы не придерживаться никаких ограничений, она будет давать о себе знать снова и снова.