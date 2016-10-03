Оксана Козырева: «Я всеядный человек»

Ведущая двух программ на НТВ - «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» - Оксана Козырева призналась нам, что всегда берет на вооружение советы профессиональных дизайнеров, услышанные в своих телепроектах. И большое значение уделяет не только приготовлению и подаче блюд, но и оформлению стола.

- Оксана, ваши передачи помогают сделать жилье максимально привлекательным и комфортным. А вы сами уделяете внимание сервировке стола и оформлению блюд?

- Да, я придаю этому большое значение. Тем более что в программе я могу наблюдать, как переоформляют кухню, столовую и гостиную. Всегда беру себе на вооружение какие-то идеи. Когда принимаю гостей или мы с семьей и друзьями отмечаем у меня дома большие праздники - стараюсь все соответствующим образом оформить: подобрать салфетки в тон, красиво расставить посуду. Более того, я помню, как в студенческие годы посещала курсы, на которых нас обучали правильной сервировке, рассказывали, как нужно расставлять бокалы и раскладывать вилки. Сейчас я уже не так фанатично этому следую, но в целом понимаю, как все должно быть, и очень люблю, когда стол оформлен красиво.

- А вы много времени проводите на кухне?

- Вообще-то я очень люблю готовить - это моя отдушина, она дает мне успокоение. Но в силу насыщенности рабочего графика успеваю вставать к плите только раз в день. Не так много, как хотелось бы…

- Что вам особенно нравится готовить?

- Если это выходной день, то очень люблю варить супы - они получаются у меня очень вкусными. Возможно, секрет в том, что готовлю их не строго по рецепту, а, скорее, интуитивно.

- И какой ваш любимый суп?

- Сливочный с лососем. Я вообще люблю сливочные супы - могу и куриный суп приготовить с добавлением сливок. Может быть, это не очень полезно с точки зрения здорового питания - зато очень вкусно! (Улыбается.) Также люблю печь десерты. Завтраки готовлю быстрые - это или каша, или омлет, иногда делаю творожную запеканку. Ее всегда можно разнообразить, добавляя какие-то ингредиенты, вплоть до сухофруктов. Меня одна подруга научила добавлять в нее курагу и грецкий орех - такая запеканка получается очень вкусной.

- Поделитесь рецептом!

- Обычно я беру полкило пятипроцентного творога и 400 граммов сметаны - ее лучше не жалеть, так запеканка будет гораздо вкуснее. Четыре яйца, 150 граммов манки, один стакан сахара. Очень сладкой я запеканку не делаю - тем более что подаю ее, уже готовую, обычно с вареньем или медом. Взбиваю сахар, манку и все яйца, затем в эту смесь добавляю творог. И уже в конце - предварительно измельченные грецкие орехи и курагу. Можно еще положить чернослив. Добавляю ванильный сахар, немного разрыхлителя и все еще раз тщательно перемешиваю. В запеканке не так важна очередность добавления ингредиентов, сколько тщательность перемешивания. Заливаю в форму и на 30-40 минут ставлю в духовку при температуре 180 градусов. Когда запеканка будет готова - можно сверху негусто смазать ее сметаной и украсить свежими ягодами - например, черникой или смородиной. Тогда она вообще получится как чизкейк - очень вкусно!

- Какую кухню любите больше всего?

- Этим летом я отдыхала в Черногории. И еще раз убедилась, что мне ближе всего европейская кухня. Особенно простая еда: вкусно приготовленное мясо или овощной салат. При этом к пасте и пицце я отношусь достаточно спокойно… Побывала в Индии и до сих пор помню множество аппетитных запахов - мне кажется, там можно насытиться одними этими ароматами. (Улыбается.) Но все же индийская и азиатская кухня мне не близки - чересчур экзотичны для меня.

- А что еще необычного вы пробовали?

- Как раз в Индии ела сыр тофу с соусом из орешков кешью. И хотя на вид это немного странная масса: белые кусочки сыра в соусе зеленого цвета, но это было очень вкусно и сытно. К слову сказать, в Индии кешью добавляют почти во все блюда. Еще мне там понравился жареный рис с яйцом. В России я это блюдо повторить не смогла, хотя специально привезла оттуда специи. Видимо, они знают какой-то секрет. (Улыбается.) А еще в этом году в Черногории я пробовала пирожные корзиночки со свежей малиной и кремом из авокадо. Это так вкусно, что наслаждаешься буквально каждым кусочком!

- А есть продукты, которые даже дегустировать бы отказались?

- Я всеядный человек, мне нравится пробовать новое. Люблю мясо, рыбу, овощи и фрукты. Может быть, не стала бы экспериментировать с насекомыми в какой-то азиатской стране. А еще я видела осьминога в приготовленном виде и скажу, что это довольно неприятно - его бы я тоже не стала есть. Люблю язык в салате, когда он уже порезан - но если вижу его еще до приготовления, то сразу начинаю представлять то, где он был изначально и как раньше выглядел…