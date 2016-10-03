«Автовиртуоз-2016»

В минувшую субботу на одном из саранских автодромов в мастерстве вождения соревновались люди с ограничением слуха. Главные страсти разворачивались на автополигоне - здесь конкурсантам предстояло проявить себя в шести упражнениях: змейка, разворот в ограниченном пространстве, параллельная парковка, заезд в бокс, проезд под 90 градусов, а также продемонстрировать знания необходимых действий при ДТП, а именно - остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

«В наших группах регулярно проходят обучение инвалиды по слуху»

«Соревнования по мастерству вождения и знанию ПДД среди слабослышащих проводятся уже в третий раз, - рассказал главный судья соревнований Фёдор Терентьев. - В прошлом году участие в них принимали двенадцать водителей, в этом году их стало в два раза больше. Из двадцати четырёх участников - четыре девушки, которые не побоялись посостязаться в искусстве вождения автомобиля. В этом году в соревнованиях решили принять участие и слабослышащие из соседних областей - к нам приехали конкурсанты из Чебоксар и Пензы.

Такие соревнования в Мордовия планируется проводить на постоянной основе. При этом планируется ещё больше расширить географию участников и сделать конкурс всероссийским, а впоследствии и международным. Первоначальные договорённости об этом уже достигнуты.

Теоретическое задание заключает в себя тесты, где за каждый правильный ответ конкурсант получит четыре призовых балла. Максимально - восемьдесят баллов. Это несколько отличается от стандартного теоретического экзамена в автошколе.

На этапе фигурного вождения мы выявляем лучших по их навыкам. Кроме того, проведённый инструктаж позволяет участникам узнать некоторые изменения в правилах вождения. С первого сентября вступили в силу новые правила сдачи экзаменов по вождению. Основные задания мы и включили в программу конкурса. Первоначально мы предполагали провести пятнадцать упражнений, но, так как участников оказалось неожиданно много, мы остановились на шести, которые сдают при экзамене во всех автошколах.

Соревновались конкурсанты по очереди, и большинство на своих автомобилях. Тем же, кто пока не имеет машины, мы предоставили автомобили автошколы с механической коробкой передач.

На полигоне судьи следили за правильностью выполнения всех заданий. В случае если конкурсант сбивает ограничительную фишку, у него отнимается один балл, если колёса машины наедут на жёлтую линию, штраф - три балла. Выезд за линию - пять баллов. Невыполнение последнего задания - действий при ДТП - отнимет от результата сразу десять баллов. Кроме того, засчитывается время, потраченное на прохождение заданий. Но при этом не стоит забывать и об аккуратности. Например, в прошлом году победителем стал водитель, который проехал трассу медленнее всех, но зато не допустил ни одной ошибки.

По итогам конкурсных заданий мы выявляем победителей - троих водителей среди мужчин и отдельно среди девушек. Также предусмотрены дополнительные номинации.

Немного об особенностях вождения слабослышащих: я являюсь преподавателем одной из саранских автошкол, и в наших группах регулярно проходят обучение инвалиды по слуху. После получения прав на их машины наклеиваются специальные знаки, жёлтые круги с точками, которые позволяют другим водителям определить на дороге слабослышащих.

Однако глухие в большинстве своём отклеивают эти знаки, объясняя это тем, что они привлекают криминальные элементы. Пользуясь тем, что автовладелец не услышит сигнализацию, они обворовывают и угоняют автомобили. Но у автосигнализаций с обратной связью оповещение о неприятностях с авто идет не только звуковым сигналом, ни и вибрацией брелка у автовладельца, световой индикацией.

Я советую устанавливать этот знак, так как он позволит другим водителям правильно сориентироваться в опасной ситуации на дороге и подать сигнал не с помощью звука, а, например, габаритами.

Само обучение слабослышащих в автошколе осуществляется без особых проблем. Конечно, на них мы обращаем особое внимание и всегда готовы пойти навстречу. В большинстве своём они воспринимают знания, читая по губам, либо с учеником приходит на занятия переводчик. Однако никаких послаблений на экзаменах инвалидам по слуху делать нельзя. Дорога не прощает оплошностей никому, поэтому, выпускаясь из автошколы, любой водитель должен иметь все знания и необходимые навыки в полной мере.

Что касается тех людей, которые являются инвалидами по слуху, но при этом хотят научиться водить машину, я хочу сказать им, что не нужно бояться. Вы так же, как и многие другие, имеете возможность отучиться, сдать экзамен, получить права».

«В Саранске около пятидесяти глухих имеют личный автотранспорт»

«Я живу в Мордовии около пяти лет. Когда начала работать в организации ВОГ, случайно узнала, что в соседней Пензе давно проводятся соревнования по мастерству вождения среди слабослышащих. Мне показалось это интересным, - рассказала председатель мордовского отделения Всероссийского общества глухих Ольга Зубаровская. - Кроме того, в Саранске около пятидесяти глухих имеют личный автотранспорт. На триста пятьдесят слабослышащих, которые проживают в городе, это довольно много. Поскольку у глухих в сравнении с маломобильными категориями инвалидов ограничений не так много, мы практически здоровые люди, и многие активно осваивают вождение.

Личный автомобиль даёт ощущение свободы, расширяет возможности, и многие инвалиды по слуху стремятся приобрести свой транспорт, отучиться, сдать на права и войти в число автомобилистов. Уже в 2013 году мы провели пробный конкурс «Автовиртуоз» на мастерство вождения автомобиля. Затем последовала небольшая пауза, а в прошлом году мы обратились в автошколу при Доме науки и техники, где пошли нам навстречу и помогли организовать соревнования. Всё было проведено серьёзно, на высоком уровне, и было принято решение сделать такой конкурс ежегодным.

Перед соревнованиями проводится осмотр автомобилей, затем теоретическое тестирование (которое позволяет конкурсантам вспомнить занятия в автошколе), далее - задания по вождению. В этом году участие в конкурсе принимают четыре водителя из Чебоксар и один человек из Пензы.

Три года назад сложилась ситуация, при которой глухим хотели вообще запретить водить автомобили. И только в 2015 году вышло постановление о том, что слабослышащие допускаются к вождению. Сейчас ведутся разговоры о том, что при получении прав проверка слуха вообще производиться не будет. Для нас, конечно, это очень радостное известие».

«Самой очень хочется водить»

Участница автомобильного многоборья Светлана ещё не успела обзавестись машиной, поэтому проходила задания на машине автошколы: «Участвую в соревнованиях уже второй раз. Права я получила три года назад и считаю, что очень полезно освежить свои знания и ещё раз пройти тест, да и проверить своё мастерство при выполнении заданий. Сейчас права получает мой муж, и я вместе с ним хожу на практику, что позволило мне неплохо подготовиться к конкурсу. Конечно, здесь много опытных водителей-мужчин, и я вряд ли пока смогу потягаться с ними в мастерстве, но зато можно многому научиться, перенять опыт. Впоследствии я обязательно приобрету машину, потому что самой очень хочется водить», - призналась конкурсантка.

Десять минут, отведённые на прохождение теоретического этапа, пролетели очень быстро, и участники отправились готовить свои машины к осмотру. Перед тем как быть допущенными к соревнованиям, все авто участников были подвергнуты серьёзной проверке со стороны представителей ГИБДД. И ко многим автолюбителям действительно появились претензии. Правда, все они тут же устранялись автовладельцами на месте, и практически все были допущены до соревнований.

Самый зрелищный этап - прохождение заданий на автодроме. Многочисленные «группы поддержки» поддерживали участников, давали советы, делали фотографии. И несмотря на то, что голосов над автодромом было практически не слышно, обсуждение мастерства каждого нового водителя шло на языке жестов очень активно.

«Конкурсанты стали более технично водить»

«Многое, конечно, нужно подтянуть, - оценил прохождение участниками второго этапа конкурса представитель госавтоинспекции капитан Василий Цибульский. - Многие конкурсанты, скорее, отдали предпочтение скорости прохождения заданий, чем аккуратности их исполнения. Их рвение можно понять, для них это своеобразная игра, ведь опасность аварии сведена к нулю. Думаю, что на дороге подобного они себе не позволяют. Вместе с тем по сравнению с прошлым годом конкурсанты стали более технично водить, лучше следят за машинами.

Я считаю, что подобные мероприятия и соревнования имеют большое значение. Их нужно проводить не только с инвалидами по слуху, но и со всеми категориями населения. Чтобы каждый автолюбитель был охвачен. По статистике аварий или нарушений ПДД, слабослышащие ничем не отличаются от общего числа водителей».

Победа ко дню рождения

Перед подведением итогов конкурсных заездов главный судья Фёдор Терентьев рассказал о самых распространённых ошибках слабослышащих водителей: «Особое внимание конкурсантам нужно обратить на задание, имитирующее въезд на парковку. Но в целом можно сказать, что отдельные водители обращаются с машинами очень уверенно. Особенно порадовали девушки, которые быстро и аккуратно проходили задания. Такие соревнования важны, потому что на них слабослышащие люди могут проверить свои знания, продемонстрировать мастерство, да и поделиться опытом».

В знак того, что абсолютно все конкурсанты стали победителями, им были вручены сертификаты участников соревнований. Судьи пожелали всем почаще бывать на мордовской земле и пригласили к участию на следующий год.

В итоге призовые места распределились так: среди мужчин - 1 место - Юрий Артамонов, 2 место - Валерий Захаров, 3 место - Андрей Долбунов. Женщины: 1 место - Алсу Шаркаева, 2 место - Ольга Жданова, 3 место - Мария Фенина.

Самые твердые знания правил дорожного движения продемонстрировала победительница Алсу Шаркаева, приз «За волю к победе» завоевал Владимир Ширяев, а Приз зрительских симпатий достался Константину Еськину. Победителям были вручены дипломы, медали и кубки.

Победитель конкурса Юрий Артамонов накануне соревнований справил день рождения. Он работает вальцовщиком на одном из заводов в Саранске. Победить ему помог опыт: как-никак за рулём он уже тридцать лет и сейчас водит вазовскую «четверку».

«Я сам не ожидал, что у меня получится выиграть. Но победить, безусловно, очень приятно. Я и на дороге всегда соблюдаю правила дорожного движения, вожу аккуратно. Поэтому, наверное, и при выполнении заданий мне удалось сделать всё максимально правильно и быстро», - заключает победитель.

Александр РУЧИНСКИЙ

