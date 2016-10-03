Дёшево и смертельно

Не так давно с инициативой резкого снижения цены на водку выступили в российском Министерстве промышленности и торговли. Расчёт прост: если цена за пол-литра водки составит 100 рублей, покупка легального алкоголя станет максимально доступной, тем самым будет одержана победа над теневиками. Однако против этого оперативно выступил Минфин, указав на существенное сокращение федеральных и региональных доходов от такой инициативы. Так что же, не видать россиянам бутылки за сотню?

Открытые алкоматы

В нескольких российских городах предприимчивые бизнесмены уже придумали, как можно извлечь вполне легальную выгоду от конкуренции с дорогим спиртным. Там устанавливают автоматы, под завязку набитые спиртовыми лосьонами и лекарственными настойками на спирту, приобрести которые может любой желающий.

Необычные торговые автоматы, круглосуточно торгующие косметическими лосьонами, начали плодиться как грибы после дождя. Объем - 100 миллилитров, содержание алкоголя - под 75%, стоимость - 20-30 рублей. По сути - хорошо знакомый некоторым категориям населения обычный аптечный «фанфурик»: «боярышник», «боярка», «перцовка». Но если аптекарские провизоры хоть как-то ограничивали продажу «субстанции», отказывая в массовых закупках, то бездушный автомат готов осчастливить страждущих двадцать четыре часа в сутки, в любых объёмах и паспорт спрашивать не станет.

«Фанфурик» - это жаргонное название пузырька со спиртовым лосьоном. Такие были в ходу в 90-е годы - когда любителям «принять на грудь» не хватало денег на нормальный алкоголь, и они пили что попало. Линейка товаров была разнообразна: одеколоны «Тройной», «Кармен», огуречный лосьон… Ходили слухи, что в некоторых деревнях подобное спиртное угощение и на стол не стыдились выставлять. Похоже, нынешний финансовый кризис и всеобщие проблемы с деньгами вернули «фанфурики» в моду - и предприниматели решили не упускать этот момент. Судя по записям в соцсетях, «начинка» аппаратов разлетается, как горячие пирожки.

Секреты широкого горлышка

Предложения по продаже или даже аренде алкоавтоматов в интернете можно найти без труда. Реклама, что называется, жжёт! «Готовый бизнес, который растёт в кризис», «быстрая окупаемость», «100% легально»… Вот лишь некоторые из завлекательных слоганов. Аннотации на товар написаны с душой: «Мягкий запах говорит о зерновом сырье, о качестве очистки и об отсутствии примесей лучше всяких слов!». Но главный секрет успеха - в конструкции стеклянного флакона: «Широкое горлышко облегчает использование и придаёт классический легкоузнаваемый и, самое главное, любимый вид нашим лосьонам». Кроме того, продавцы обещают прибыль с одного автомата аж в 36 тысяч в месяц. Несложно посчитать, сколько это будет с десяти и со ста точек торговли.

Оптовики подчеркивают, эту «высокомаржинальную продукцию» можно законно продавать «в ночное время и в торговых точках, не имеющих алкогольной лицензии». Обещают помочь с оформлением документов, наладить поставку товара, консультацию по всем вопросам. Стоит только телефон набрать, заказать за сто тысяч три автомата (минимальная партия), и уже со второго месяца, словно рантье, «поднимать» по 150 тысяч. Так и просятся на ум слова Остапа Бендера: «С таким счастьем, и на свободе!».

Порошок в стакане

Что же позволяет «боярышниковым олигархам» избежать проблем? Дело в опыте их коллег, торгашей спайсами (наркотическими курительными смесями). Если вспомнить нулевые годы, сотрудники полиции просто не имели полномочий заводить дела на «легальных барыг», так как вещество, которым торговали дилеры, из-за «дырки в законе» могло по бумагам и не являться наркотиком. Как только «наркотической» признавалась смесь с одной формулой, поставщики дурмана оперативно незначительно изменяли состав, и вещество вновь нужно было изымать для экспертизы, затем готовить закон о его запрете… И если бы не окончательное решение этого вопроса уже на самом верху, «карусель» могла бы работать бесконечно. То же самое и с «фанфуриками»: спиртовой «суррогат» вполне может проходить по документам как лекарственное средство или косметический лосьон, без указания на их алкогольную природу.

А это уже лазейка для предпринимателей, которой они и пользуются. Чтобы запретить продажу лосьонов в автоматах, нужно доказать, что такая торговля представляет общественную опасность, несовершеннолетние эти лосьоны покупают и пьют.

Вопросами оборота суррогатной алкогольной продукции (в том числе спиртовых настоек и лосьонов) по распоряжению Правительства РФ уже занимается Минпромторг. Чиновникам ведомства поручили проработать вопрос, каким образом можно ужесточить условия продажи таких «фанфуриков». Один из вариантов - разрешить регионам устанавливать свои собственные требования к их обороту. Пока же автоматы в тех городах, где они успели появиться, ликвидируются силами общественников.

Однако тот спрос, который создают на рынке любители «упороться» задёшево, не останется без предложения. На горизонте уже замаячила новая напасть - ещё пока экзотичный в наших широтах порошковый алкоголь. В Японии, например, такие алкогольные пакетики с порошком можно купить в самом обычном магазине.

В своей знаменитой поэме «Москва - Петушки» Венедикт Ерофеев увековечил потребление алкоголиками спиртовых лосьонов: два из них - «Лаванда» и «Лесная вода» - вошли в состав описанного писателем коктейля «Слеза комсомолки». И тут можно уверенно провести аналогию трагической кончины главного героя и его реальных коллег по алкогольному цеху. Получается, что все остается на усмотрение человека. И если он сам решит травиться суррогатами, никто ему помочь не сможет. Пить или не пить - выбор остается всегда.