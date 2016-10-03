«Объективное» взыскание

Судебные приставы стали бороться с должниками с помощью высоких технологий. Они активно используют в своей работе новую программную разработку для смартфонов на базе Android - приложение «Мобильный розыск». Это новшество позволяет судебным приставам проверять, имеется ли задолженность у человека, по госномеру его автомобиля.

Рейды по должникам

«Приложение «Мобильный розыск» поступило в наше управление с начала этого года, - говорит заместитель начальника отдела организации исполнительного производства, розыска, реализации имущества должников и розыска детей УФССП по РМ Алексей Максимов, - и каждый судебный пристав, у которого телефоны оборудованы системой Android, установил себе это приложение. Теперь приставы, на чьи мобильные телефоны или планшеты установлено приложение, в любой момент могут ими воспользоваться, чтобы получить информацию о должнике.

Рейды по должникам с использованием «Мобильного розыска» мы используем в своих мероприятиях еженедельно. Принцип работы приложения таков: судебный пристав проходит с планшетным компьютером или телефоном вдоль припаркованных автомашин и при помощи встроенной камеры сканирует их номера. Как правило, мы работаем на парковках у торговых центров Саранска, где много машин. Достаточно навести встроенную фронтальную камеру планшетного компьютера или телефона на госномер машины, и программа показывает все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем: от штрафов до алиментов. Тут же высвечивается и количество исполнительных производств в адрес владельца авто.

Если сканер не может распознать номер машины, пристав вбивает его вручную и получает такой же результат. Если выясняется, что владелец транспортного средства является должником, остается лишь дождаться его появления. После чего сотрудники службы прямо на месте могут взыскать с водителя задолженность либо вручить ему квитанцию или постановление суда, а также наложить арест на имущество. Если дождаться неплательщика не удается, то на лобовое стекло машины прикрепляют повестку. Стоит сказать, что эффективность работы с использованием приложения «Мобильный розыск» значительно возросла. Многие неплательщики стали гасить долги на месте. Если же автомобиль находится в розыске, то мы сразу же его увозим».

К примеру, судебные приставы Мордовии во время одного из своих рейдов со смартфонами лишили 34-летнюю жительницу Саранска дорогого внедорожника - «Мерседес Бенц ML-350». Приставы проводили мероприятие по поиску должников на парковке у Центрального рынка и наткнулись на иномарку, владелица которой задолжала более 45 тысяч рублей. Девушка в отведенные сроки не погасила долг по налогам и пяти штрафам по постановлениям ГИБДД. В итоге приставам пришлось забрать авто. В другом случае со стоянки судебные приставы увезли Hyundai ix 35, владелец иномарки задолжал банку 8 млн рублей.

В ходе еще одного «мобильного» рейда приставы оставили без отечественного авто 33-летнего жителя Саранска, который задолжал по кредиту около 150 тыс. рублей. После составления акта описи и ареста машина была эвакуирована со стоянки и доставлена на стоянку специализированной организации, отвечающей за хранение арестованного имущества. Но в некоторых случаях приставы оставляют машины на ответственное хранение должникам. По словам Алексея Максимова, с помощью мобильного приложения приставам удалось арестовать около десятка автомобилей. Всего же приложение позволило взыскать с должников в Мордовии сотни тысяч рублей.

Узнать о долгах онлайн

Служба судебных приставов активно внедряет в свою работу технические новинки и электронные сервисы. Так, многие жители Мордовии уже пользуются сервисом «Банк данных исполнительных производств» или аналогичным мобильным приложением, с помощью которых можно проверить наличие или отсутствие задолженностей.

Благодаря этим интернет-ресурсам любой желающий в строке поиска может забить фамилию, имя, дату рождения либо название предприятия и в течение минуты без лишних усилий получить актуальную информацию на экране персонального компьютера или портативного устройства.

По словам судебных приставов, практика показала: этот сервис популярен не только среди горожан. К сведениям «Банка данных исполнительных производств» обращаются юридические лица при предоставлении услуг населению и проверке финансовой добросовестности партнеров.

Между тем при подтверждении неоплаченных задолженностей на сайте появляется таблица с данными должника, где указаны номер исполнительного производства, реквизиты исполнительного документа, название структурного подразделения Управления ФССП России и контакты судебного пристава-исполнителя. Для удобства пользователей интернет-сервис позволяет не только узнать о задолженности, но и погасить ее в режиме онлайн - в графе «Сервис» представлены варианты оплаты долга через электронные платежные системы и возможность распечатать квитанцию для оплаты через привычное отделение банка.

Установив официальное приложение для социальных сетей и мобильных устройств, можно подписаться на получение информации постоянно. Уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющихся будут оперативно сообщаться подписчику и помогут избежать применения мер принудительного исполнения, связанных с несвоевременной оплатой или невыполнением требований суда. Электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» предоставляется только на официальных сайтах ФССП России.