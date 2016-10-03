Пришли по зову сердца

Жители Мордовии на прошлой неделе получили уникальную возможность поклониться Курской Коренной иконе Божией Матери «Знамение». Святыни такого масштаба у нас еще не было. Начиная с 6 октября, когда икона только прибыла в республику, и до последнего дня - 9 октября - к ней выстраивались огромные очереди. Такое паломничество наблюдалось у нас несколько лет назад, когда в Саранске находился пояс Пресвятой Богородицы. Многие помнят, что тогда очередь в храм начиналась от Пушкинского парка, и, лишь отстояв 4-6 часов, верующие попадали в храм и могли поклониться святыне. В этот раз все было организовано на более высоком уровне.

- Не скрою, что организация подобных мероприятий требует опыта, - рассказывает председатель отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ иерей Николай Овсянников. - Конечно, были учтены недоработки, и в этот раз все было немного иначе. Отдельная очередь была организована для детей, людей с ограниченными возможностями и граждан, которым в силу возраста тяжело долго стоять. Для поддержания правопорядка и обеспечения безопасности ежедневно были задействованы более 150 сотрудников органов внутренних дел Мордовии. В круглосуточном режиме полицейские несли службу в соборе и на присоборной площади. За порядком внутри храма наблюдали волонтеры Союза Православной молодежи Мордовии и казаки Саранского Свято-Предтеченского общества. К тому же на улице работали волонтеры, которые подсказывали людям куда идти. В соборе Феодора Ушакова круглосуточно пели молебен. Верующие могли не только поклониться и приложиться к святыне, но и постоять рядом, помолиться.

В эти дни в храм пришли не только жители Мордовии, к нам приехали паломники из разных регионов страны. Точно известно, что были верующие из Ульяновской, Нижегородской, Пензенской областей, однако полностью отследить географию паломников было просто невозможно. Люди приезжали по зову сердца. Стоит сказать, что в одной очереди стояли верующие разных возрастов - и пенсионеры, и молодые люди, и родители с детьми. В эти дни все были вместе, поскольку хотели увидеть эту святыню и поклониться ей.

- За шесть дней икона побывала также в Ардатове, Атяшеве и Краснослободске, и везде ее встречали множество людей. Конечно, больше всего посетителей было в Саранске, - продолжает иерей Николай. - Это не должно никого удивлять. Во-первых, в Саранске икона находилась дольше всех, а во-вторых, 8 и 9 октября были выходными, поэтому и количество верующих было несравненно больше. За период пребывания иконы на территории республики ей поклонились примерно 160 тысяч человек.

Есть ли вероятность того, что Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение» еще раз прибудет в Саранск? Будем молиться и надеяться, что да. Владыка Зиновий просил, чтобы чудотворная икона посетила Саранск, и его просьбы были услышаны. Он также высказал пожелание, чтобы эта святыня посещала Мордовию каждый раз, как прибывает в Россию. Хранитель иконы епископ Манхэттенский Николай заверил, что будет только рад, если чудотворная икона станет регулярно бывать в нашей республике, но подчеркнул, что решение этого вопроса зависит от синода Русской православной церкви за рубежом. Не стоит забывать, что икона Божией Матери «Знамение» - одна из величайших и древнейших икон Русской православной церкви, она объединяет православных людей, находящихся вдали от Родины.

Известно, что множество благодеяний получили от чудотворной иконы люди, которые с надеждой, верой и благоговением молились перед чудотворным образом Царице Небесной. Сейчас трудно сказать, кому помогла икона в Мордовии. Но, думаю, через некоторое время мы еще услышим такие истории.