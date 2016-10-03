Три нарушения - права на полку

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении новой системы наказаний за нарушения правил дорожного движения. Теперь лишиться прав можно будет уже за три нарушения за год. Водители со стажем вспоминают, что до 90-х годов прошлого века схожая система действовала и в СССР: за каждое нарушение в водительском удостоверении делали прокол, а после трех проколов лишали прав. Прокол тогда полагался за любое нарушение. Новый же проект предполагает суровое наказание только для 17 составов правонарушений.

Законопроект предусматривает лишение прав на год или полтора за три либо более нарушений ПДД за год. В частности, лишать прав будут тех, кто превысил скорость более чем на 40 км/ч, проехал на красный свет или запрещающий жест регулировщика, развернулся с движением задним ходом в неположенных местах, отказался выполнять требование предоставить дорогу пешеходам на зебре, не уступил дорогу транспорту с правом преимущества или автомобилю с включенными спецсигналами, пересек железнодорожные пути в неположенном месте. Лишение будет грозить за трижды совершенный выезд на встречную полосу и за поворот или разворот через сплошную линию разметки.

Принцип новой системы наказания основан на том, что водитель, нарушивший ПДД, считается подвергнутым наказанию с момента, когда постановление вступило в силу, и затем еще год после того, как был оплачен штраф. Если гражданин совершил три нарушения из вышеупомянутого списка и по всем трем все еще считается наказанным (то есть год не прошел), на четвертый раз инспекторы ГИБДД оформляют материалы уже по новой статье Кодекса об административных правонарушениях за систематическое нарушение правил.

Нарушения могут комбинироваться. Например, водитель проехал на красный свет. Ему выписали штраф. Он его оплатил. Срок действия административного наказания - год. Если после уплаты штрафа в течение года он выезжает на встречную полосу, а в дальнейшем не уступает дорогу пешеходу на переходе, его дело также будет рассматриваться по новой статье Кодекса об административных правонарушениях за систематическое нарушение правил.

Однако три нарушения засчитываются, только если запротоколированы сотрудниками ГИБДД. Нарушения, выявленные с помощью камер фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, учитываться не будут. Те, кто получает штрафы только по почте, могут выдохнуть. Такое послабление связано с тем, что при нарушении ПДД, зафиксированном камерами, наказывается не водитель, а собственник автомобиля.

Решение о лишении прав будет выноситься судом, который может назначить наказание за лишение прав на срок 1-1,5 года или выписать штраф 10-30 тыс. рублей. Бывает и такое, что за рулем оказывается человек, у которого водительского удостоверения нет вообще. Недавно в Мордовии полиция гонялась за подозрительной машиной. Каково же было удивление инспекторов, когда оказалось, что за рулем «болида» находился пьяный 14-летний подросток. Для тех, кто совершил правонарушение без прав на управление автомобилем, как раз и предусмотрен административный штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей.

По данным ГИБДД, 40% всех аварий совершается по вине водителей, которые привлекались к ответственности неоднократно. Чаще всего сотрудники ДПС штрафуют водителей за нарушение правил проезда переходов, за проезд на красный свет, а также разворот и движение задним ходом в нарушение ПДД.

Авторы документа считают, что установление ответственности за систематическое нарушение ПДД будет способствовать повышению дисциплины водителей и снижению аварийности на дорогах. Этот законопроект был разработан МВД и внесен в Госдуму Правительством РФ еще в мае этого года. Но у Госдумы предыдущего созыва до его рассмотрения руки не дошли, сейчас же времени вагон.

Поправки вызвали бурное обсуждение в среде автомобилистов. Так, сторонник законопроекта, координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов считает: «На обычных людях, которые не гоняют по городу и соблюдают ПДД, этот закон никак не отразится. Все нарушают, однако попасться инспектору трижды за определенный промежуток времени со злостными нарушениями - это нужно умудриться. Речь идет о той группе водителей, которые игнорируют ПДД и постоянно их нарушают».

Объясняя необходимость поправок, замглавы МВД Игорь Зубов рассказал, что с начала года на дорогах страны погибли порядка 14 тысяч человек. При этом порядка 40% ДТП совершаются рецидивистами: «У ребят, которые катаются на Gelandewagen и оказываются в центре скандалов, по 50-100 нарушений, и ничего с ними поделать невозможно».

По мнению противников инициативы, нововведения могут обострить ситуацию с взятками на дорогах. Теперь за то, чтобы инспектор не оформлял протокол, можно брать хорошие деньги. Противники законопроекта считают, что коррупционная составляющая будет очень велика, а потому такое ужесточение наказания большого эффекта не даст.

«Советская балльная система была признана коррупционной и малоэффективной, из-за чего была отменена, - говорит президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. - Что до штрафа в 30 тыс. руб., его еще собрать с людей надо, у них сейчас денег и так нет».

«Простые граждане станут жертвой коррупции, - заявил депутат от ЛДПР Александр Шерин. - К улучшению ситуации на дорогах это не приведет. Чтобы не вводить инспекторов в соблазн брать взятки, не надо принимать такой закон».

Противники законопроекта потребовали тщательно его проанализировать во втором чтении на предмет минимизации коррупционного фактора. «В законопроекте надо оставить только совершенно умышленные нарушения, - предложил депутат Вячеслав Лысаков. - Например, меня смущает непропуск пешеходов, пешеход может стоять и, что называется, «чесать затылок» и в последний момент, когда автомобиль с ним поравнялся, прыгнуть на пешеходный переход. Это как раз то нарушение, которое будет служить основанием для лишения водителя прав. То же с нарушением правил разворота и поворота: водитель мог и не увидеть стертую разметку. Поправки все-таки задумывались как способ борьбы с отморозками, а не с обычными водителями. При этом КПД закона может оказаться не очень высоким, так как инспекторов на дорогах все меньше и меньше, и их еще будут сокращать».

Сергей НОВИЦКИЙ