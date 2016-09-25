Поздравление Главы Республики Мордовия с Международным днем учителя

Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогического труда! Сердечно поздравляю вас с Международным днем учителя!

Учитель - одна из самых важных и востребованных профессий. Посвятив себя благородному делу воспитания, вы закладываете интеллектуальную и нравственную основу нашего общества, передаете новым поколениям бесценный жизненный опыт, формируете личность ученика, воспитываете достойных граждан и патриотов Отечества.

Каждый из нас хранит в душе благодарность своим учителям. С теплотой и глубоким уважением мы вспоминаем удивительных людей, открывших нам дверь в бесконечный мир знаний, преподавших уроки добра и красоты, справедливости и человечности.

Во все времена качество труда педагога измерялось не только количеством отличных оценок, но и компетентностью, конкурентоспособностью и востребованностью его воспитанников жизнью. Именно учителем закладывается тот фундамент знаний и нравственных устоев, который в конечном счете определит не только дальнейшую судьбу конкретного человека, но и будущее всей республики.

Мы всегда будем исходить из того, что улучшение материальной базы, современное оснащение образовательного процесса, всемерное поощрение творческого педагогического труда, решение социальных проблем учительства являются задачами государственной важности.

От всей души желаю вам талантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и добра!