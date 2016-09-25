Уважаемые учителя,

преподаватели, ветераны

педагогического труда!

От всего сердца поздравляю вас с Днем учителя!

Этот праздник поистине всенародный. Во все времена на учителя возлагались самые благородные миссии на земле: просвещения, обучения, приобщения к вечным ценностям. Каждый из нас, какое бы сегодня место в обществе ни занимал и каким бы полезным и нужным делом ни занимался, помнит свои первые университеты: родную школу, любимых учителей. И эти воспоминания самые добрые и светлые.

В городском округе Саранск сегодня функционируют 43 общеобразовательные школы и 6 учреждений дополнительного образования, в которых обучаются более 30 тысяч школьников. Две тысячи педагогов умело и на высоком профессиональном уровне ежедневно несут знания сегодняшним ученикам, прививая нужные ориентиры и воспитывая их настоящими патриотами города, республики и Великой России.

Именно вы, уважаемые педагоги, помогаете нашим детям определить будущее призвание и выбрать единственно правильный жизненный путь. Низкий вам за это поклон!

И пусть сегодня, в этот праздничный день, звучат в ваш адрес искренние слова благодарности и добрые пожелания! Все они обязательно исполнятся и подарят вам заряд бодрости, хорошего настроения и чувство глубокого удовлетворения результатами собственного труда!

Уверен, душевная гармония, творческий поиск и стремление к высоким целям никогда не покинут вас! Крепкого вам здоровья, удачи и благополучия!

С праздником!