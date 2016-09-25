«В Китае мне нравится блюдо,которое в нашей стране называют «тухлыми яйцами»

Актриса Оксана Сташенко каждый год ездит в Китай. Она не только влюблена в культуру, природу и уклад жизни этой древней страны, но и обзавелась там «приемной семьей» - китайскими «мамой и папой», как она сама их называет. Чень Бао Сент и ее муж Ци Тэа «удочерили» русскую актрису. В интервью Оксана не только рассказала, чем ее привлекает кухня Китая, но и поделилась секретами нескольких блюд, которые можно приготовить самим.

- Оксана, вы большая поклонница Китая, часто летаете в эту страну. А каким было ваше знакомство с китайской кухней?

- Мое знакомство с Китаем и, соответственно, китайской кухней произошло 20 лет назад, когда в 1996 году я прилетела туда на съемки проекта «Истории Гонконга». В фильме были показаны истории двух семей - английской и китайской. Я играла молодую девушку, английского адвоката Кэтти, прибывшую к отцу в Гонконг. Любовь к Китаю у меня возникла с первого вздоха, как только я вышла из самолета. Первые четыре дня мы жили в Пекине, а потом перелетели в город Гуанчжоу, который находится на границе с Гонконгом, где располагалась огромная киностудия. Естественно, завтракала, обедала и ужинала я китайскими блюдами. Причем вся киногруппа питалась на студии, а мы, актеры, ели в ресторане.

- И какое впечатление на вас произвела пекинская кухня?

- Пекинская кухня вразрез общепринятому мнению очень похожа на русскую. И даже скорее на сибирскую. Она жирная, не острая. Вообще пекинцы шутят, что только невежественные европейцы могут назвать их кухню «китайской». Дело в том, что в кухне каждой провинции Китая есть отличительные особенности. Например, есть Сычуаньская кухня, Гуандунская, Шанхайская, Юньнаньская, Пекинская и так далее - их очень много, и они все разные. Сычуаньская кухня любима многими пекинцами. Она отличается своей остротой и жгучестью. Вы можете заказать рыбное блюдо - и вам принесут огромную супницу, откроют ее - и вы увидите, что в двух килограммах маленьких сваренных перчиков плавает рыба. (Смеется.) А сможете вы ее есть или нет - это ваш выбор. В Китае надо изначально правильно выбирать кухню и ресторан. Правда, замечу, что китайцы - люди очень гостеприимные и прекрасно понимают, что их язык далеко не всем понятен. И для того чтобы гостям из других стран было комфортно там находиться и хотелось возвращаться в Китай снова и снова, они придумали меню в картинках. А в небольших кафешках и забегаловках на печатные меню и вовсе не тратятся: развешивают на стенах ламинированные картинки своих блюд. Причем рисунки настолько четко показывают, из чего состоит каждое блюдо, что по ним можно легко сделать выбор.

- А вы помните, что самое первое вы попробовали в Китае?

- Все то, что было на первом завтраке. (Улыбается.) Все, что я увидела в Пекине, было для меня новым. Вся еда понравилась. Особенно запомнилось блюдо, которое в нашей стране называют «тухлыми яйцами». Но на самом деле это не так: яйца не испорчены, просто их готовят 40 дней. Сначала они находятся в извести, потом их чистят и определенным образом подают к столу. Чаще всего блюдо дополняют салатом. Выглядит такое яичко как изумрудное прозрачное желе. Это белок. А внутри него - темно-зеленый, как будто бы сваренный «в мешочек» - желток с ярко-желтой жидкой серединой. Запах такого блюда необычный, и с непривычки может показаться неприятным. Но нужно есть эти яйца грамотно и с определенными продуктами - их нельзя просто посолить и есть, как обычные вареные яйца, к каким мы привыкли. Каждый раз, когда приезжаю в Китай к своим «мамочке» и «папочке», они, зная мою любовь к этим яйцам, специально их для меня покупают. А сами их едят довольно редко.

- Оксана, а до поездки в Китай у вас были какие-то предубеждения относительно тамошней еды?

- Нет. Я вообще считаю, что, приезжая куда-то, нужно раскрывать страну через вкус. Всегда узнаёшь много нового. Например, я стала лучше разбираться в чае, хотя сама и не чаёвница. Теперь точно знаю, что не надо пить женьшеневый чай после 16.00. И лучше всего - не смешивать разные сорта. Настоящий зеленый чай не имеет никаких лишних запахов и привкусов: если такое есть - все это уже ароматизаторы. А вообще зеленый чай можно заваривать в течение дня пять раз - и он будет менять свой химический состав, по-разному влияя на человеческий организм: с утра он вас разбудит, потом поможет мозгу настроиться на работу, затем поможет вырабатываться желудочному соку - и вы захотите пообедать, после этого он устранит все побочные процессы в кишечнике, а заваренный в пятый раз чай успокоит вечером перед сном.

- Могу предположить, что Китай вы знаете лучше многих гидов. А куда вы посоветовали бы пойти русским туристам, которые впервые оказались, скажем, в Пекине?

- В Пекине есть пешеходная улица Ванфуцзин. Каждый вечер там вырастает огромный ряд открытых лотков со съестным. При этом там соблюдены все санитарные нормы - китайское правительство очень серьезно за этим следит. На этой улице вы можете попробовать все, что вашей душе угодно: морские звезды, морские огурцы, каракатицы, шелкопряды и скорпионы. Мы приходим на эту улицу каждый год. Правда, стараемся покупать что-то более-менее традиционное. Самое необычное из того, что я там ела, был как раз морской огурец.

- А собак едят в провинциях Китая?

- Это «привилегии» южнокитайской кухни. В кухне пекинцев вы не встретите жареных насекомых, а также змей, собак и кошек. И пекинцы сильно обижаются, когда про них говорят, что они едят все подряд.

- А дома вы готовите китайские блюда?

- Точно повторить рецепты я даже не пытаюсь. У нас нет аналогов многим овощам и травам. Да и многие продукты, из которых готовят в Китае, проходят специальную обработку. Например, у нас популярна сладкая сахарная вата, а в Китае есть такая же, только коричневого цвета, и приготовлена она из сушеного мяса. Но я люблю готовить блюда, напоминающие китайские. И любой человек, попробовавший что-то у меня дома, сразу говорит: «Ой, это же китайская кухня!». Хотя мой секрет приготовления - это все вперемешку. Но я всегда придерживаюсь самой главной китайской традиции: готовить пищу на один раз.

- Может быть, поделитесь какими-то рецептами?

- С радостью! Давайте приготовим салат из помидоров и огурцов. Только огурцы порежем тонкой соломкой. Жидкую часть помидора удаляем, а остальное режем слайсами. Затем - также слайсами - режем лук, предварительно чуть взбрызнув его уксусом. Добавляем совсем немного кунжутного масла и семечек кунжута. По вкусу получается китайский салат. Также можно заменить помидор болгарским перцем, с которого предварительно нужно снять шкурку, подержав его две-три секунды в кипятке.

- Здорово!

- Можно приготовить рисовые фаршированные блинчики. Но для них нужно найти рисовую муку и на воде сделать рисовое тесто. Затем испечь на чугунной сковороде рисовые блинчики, а в них положить начинку. В качестве начинки подойдет даже тот салат, рецепт которого я дала, либо обжаренный фарш с добавлением кунжутного масла, чайной ложки рисового уксуса и чайной же ложки рисового вина. Добавляем в фарш подсоленный лук и обжариваем блинчики с завернутой внутрь начинкой в горячем масле. Удаляем с них лишний жир бумажной салфеткой - и румяными подаем на стол.

- А китайский суп трудно приготовить?

- Блюда, которые у нас называются первыми, китайцы едят в конце. Для традиционного китайского бульона мясо отваривается - и потом вынимается, а в бульон кладется не картошка, а китайская белая редька. Для нас это может показаться странным, но сваренная в бульоне китайская редька - это большая помощь пищеварению. Поэтому такое блюдо пьется в конце трапезы. Мало того, китайцы, когда заболели, никогда не будут пить куриный бульон. Если повышается температура, курицу им есть запрещают. Вместо этого они будут употреблять отвар мелко порезанного имбиря.

- А ваши китайские «родители» любят русскую кухню? Вы им что-то готовите из традиционных российских блюд?

- Они обожают наш салат оливье. Когда я приезжаю к китайским «маме» и «папе», я каждый день им его готовлю. А еще балую их котлетами и курочкой. Они очень любят нашу жареную картошку и картофельное пюре. Из России всегда привожу им черный бородинский хлеб и костромской сыр. А еще майонез, так как в Китае его нет. Также привожу русский шоколад и натуральное какао - для них это большое лакомство. А вот обратно из Китая всегда везу кунжутное масло и масло белого перца, которое продается в небольших бутылочках. Буквально одна капля этого масла придает блюду неповторимый аромат. Очень люблю добавлять его в салаты. Также привожу кунжут в зернах, а еще - тонко порезанный корень женьшеня. И уже в России каждый день съедаю по одной его пластиночке.