Владимир Машков: «Хочется вызвать на дуэль самого себя»

Владимир Машков - актер, которого не нужно представлять, перечисляя его фильмы и награды. Каждая новая картина с его участием становится событием, художественным откровением. Каждый его персонаж - независимо от того, кто он по профессии и социальному положению: летчик-ас, железнодорожник, вор-домушник или государь император - это личность со своим особым внутренним миром, со своей уникальной судьбой. Машков не просто вживается в своего героя, надев его костюм и примерив его гримасу, - он целиком растворяется в нем, наполняя сценарный образ самим собой, живет жизнью этого человека. Поводом для нашей встречи с Владимиром Львовичем стал выход на экраны фильма «Дуэлянт» режиссера Алексея Мизгирева. Машков в нем сыграл графа Беклемишева - практически главного злодея картины. Но, даже говоря о конкретной роли в конкретном фильме, Владимир Машков всегда выходит на философские обобщения, заставляет собеседника по-новому взглянуть на привычные, обыденные вещи. Так получилось и на этот раз.

Внутренний враг

- Владимир Львович, в фильме ваш герой становится самым опасным соперником главного героя картины - отставного офицера Яковлева. Насколько я знаю, вы с Петром Федоровым, который исполняет эту роль, впервые вместе играли в одной кинокартине. Как вам работалось с ним?

- Мне всегда приятно находиться в кадре с хорошими актерами и людьми. Вы знаете, когда рядом с тобой талантливые люди - ты понимаешь, куда тебе надо двигаться, куда идти и как развиваться. Ты только тогда видишь эту дорогу для себя и понимаешь, куда тебе еще можно расти. Это всегда интересно, познавательно и полезно.

- А каково вам было играть отъявленного злодея?

- Вы знаете, мне кажется, что настоящие злодеи - это очень искренние люди. То есть он так должен скрыть свое злодейство даже от себя, чтобы не только он сам, но и все вокруг были уверены в его правоте. Вот это и было для меня самое сложное: найти эту искренность, это внутреннее согласие с самим собой. В фильме есть такая фраза: «Все люди лгут, пока не приняли какое-то решение». Вот мы многие это решение пока не приняли. Например, о том, какой фильм мы только что посмотрели. Какой он: хороший или плохой? И так довольно часто бывает в жизни. Еще я часто думаю о том, что желанная мечта многих людей - творить зло чужими руками. Получается, что ты вроде и не виноват ни в чем…

- Во времена дуэлей поводом для вызова была не только месть, но и защита своей чести, и не только своей - а, например, чести дамы. Желание убить другого человека может оправдываться любовью?

- Любовь - это такое непознанное чувство… Человек из-за любви или ради любви может просто забыть о чести. Но и наоборот: любовь может побудить человека пойти на смерть, чтобы защитить честь дамы, и даже воодушевить человека бороться за свою честь. То есть это выбор человека: за что он борется, за что стреляется. Но чувства всегда сложнее понять, чем конкретные поступки, и не всегда их можно объяснить.

- А вам в вашей жизни хоть раз хотелось вызвать кого-нибудь на дуэль?

- С детства мы хотим куда-то кого-то вызвать. И в юности это тоже бывает. И позже мы периодически думаем об этом. Я вам так скажу: у меня дуэль не прекращается. Она, слава богу, без оружия, но она идет регулярно - прежде всего с самим с собой. Хочется вызвать себя на дуэль - чтобы разобраться с собой. Главный наш враг - это тот человек, который сидит внутри нас...

Жизнь и смерть

- Насколько известно, на съемках фильма «Дуэлянт» все оружие было настоящее - это правда?

- Все оружие в фильме действительно было настоящее. Перед тем как стрелять в кадре, мы немножечко попробовали тренироваться. Знаете, какой интересный эффект? Чем длиннее ствол - тем длиннее вылетающий из него огонь. Метра на три летело из него все, что в него было забито. И вы знаете, когда мы с Петром Федоровым по сюжету стрелялись на дуэли, нам надо было многие моменты правильно сыграть... Нет, это не очень хорошее слово, правильнее будет сказать - изобразить выстрел. То есть он должен произойти так, чтобы и с твоим организмом при этом что-то еще тоже произошло. Когда ты получаешь пулю, все остальное уже идет изнутри... В общем, мы долго стреляли друг в друга, тренировались. Главная задача была - не навредить другому актеру. Слава богу, что мы прострелили друг другу только одежду. Но все это было настолько близко и страшно…

- Смерть, мне кажется, для всех страшна. Но люди, когда вызвали друга на дуэль, наверное, понимали, на что они шли…

- Недавно мне кто-то рассказывал, что был очевидцем смерти великого ученого. Когда он, зная, что умирает, давал советы, распоряжения - вел себя удивительно мужественно. И кто-то из его близких в этот момент сказал: «Теперь я боюсь умереть впопыхах». То есть вот это осознание дуэли - это не смерть впопыхах. В этот последний момент человек может проявить свои самые величайшие качества. Как совсем недавно был награжден дагестанский милиционер Магомет Нурбагандов, который под дулом пистолета не предал свое дело. Это величайшие минуты и секунды открытия человека, его личности.

Иные миры

- Вы долго готовились к съемкам в этом фильме?

- Невозможно прийти на съемочную площадку полностью подготовленным человеком. Кино - это всегда немного импровизация. Все происходит здесь и сейчас - в данную секунду, в определенном месте... Мы живем только здесь и сейчас…

- В фильме «Дуэлянт» вы работали без дублера и практически все трюки выполняли сами. Зачем такой риск?

- Для нас, актеров старой школы, пожелания режиссера, особенно такого талантливого, - закон. Если надо упасть, то я упаду.

- Вы сразу согласились на такие опасные съемки?

- Режиссер Алексей Мизгирев занимается самым интересным в кино. И я инстинктивно шел за ним, стараясь схватить все его мысли и желания относительно этого материала. Потому что это его фильм, созданный его талантом. Там было много инстинктивной работы. Я даже не знаю, как это объяснить, и не помню, как все это происходило. Это были не отдельные дубли, а цельный кусок жизни. Если хотите, это было путешествие внутрь себя.

- То есть на съемочной площадке для вас самым главным является режиссер? А не бывает желания самому что-то внести, что-то исправить? Ведь вы тоже имеете опыт и продюсера, и режиссера.

- Для меня как для актера в момент работы на съемочной площадке режиссер является всем. Он - бог, который тебя ведет. Он создает миры, а я в них погружаюсь. Это удивительные исследования, чудесные путешествия. И это картина режиссера Алексея Юрьевича Мизгирева, а не моя. А сам я вижу ее целиком только тогда, когда она полностью готова. Кода режиссер говорит: «Всё! Я её сделал - и она теперь живет сама!»…