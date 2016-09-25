Анатолий Вассерман: «Я не раз жалел о своем решении принять обет целомудрия»

Для кого-то он - «ходячая энциклопедия» и человек, знающий ответ на любой вопрос. Кто-то видит в нем эпатажную личность. У участника и победителя самых известных интеллектуальных игр множество интересов и увлечений. Ясно одно: Анатолий Вассерман может удивить всех и каждого. А уж равнодушным он точно никого не оставит.

Сбывшиеся мечты

Родился Анатолий Вассерман 9 декабря 1952 года в Одессе. Там же окончил факультет теплофизики Одесского технологического института холодильной промышленности.

Но как выяснилось, до поступления в институт Вассерман выбирал среди множества профессий.

- Я окончил факультет теплофизики, но ею не занимался ни минуты, - рассказал нам Вассерман. - В детстве, как и все, мечтал о множестве разных профессий, все и не упомню: хотел быть и космонавтом, и разведчиком, и ученым, и политическим деятелем… Кое-что из этого сбылось. Космонавтом я, правда, не стал, а стал представителем другой, столь же высокотехнологичной, но более массовой профессии - программистом. Начал работать сразу после института и почти 23 года успешно программировал, в том числе 15 лет был системным программистом. А это считается самым сложным видом программирования. Ученым я не стал, хотя в институте меня к этому готовили. Но тем не менее очень многие мои материалы, будучи опубликованы от имени какого-нибудь профессионального экономиста или политолога, вполне считались бы научными трудами. Не стал я и публичным политиком - в том смысле, в каком это обычно понимают, - но мои публикации, как я могу судить, уже в достаточно серьезной степени повлияли на российское общественное мнение именно той части, в какой оно интересуется политикой. Поэтому могу сказать, что мои детские мечты пусть и совершенно другим образом, но все-таки сбылись.

Кинозвезда

Минувшим летом Анатолий Александрович снялся в продолжении сериала «Крыша мира». Играет интеллектуал там самого себя.

- Ситуации, которые выпадают на долю моего героя, придуманные, но веду я себя так же, как вел бы и в жизни, - говорит Вассерман. - Даже текст подправляю под свой привычный стиль общения: все-таки я себя знаю лучше, чем сценаристы. Но в целом они изучили достаточно много информации обо мне, поэтому во многом попали в точку. Хочу признаться, мне было приятно играть самого себя. Кстати, это не первый кинофильм с моим участием - надеюсь, и не последний. К примеру, в сериале «Неформат» у меня была полноценная роль - серьезного ученого, приглашенного в передачу для получения престижной премии. Надеюсь, что мне удалось сделать это так, чтобы настоящие академики поверили в моего героя.

К слову сказать, несмотря на положительный опыт съемок в кино и то, что самому Анатолию Вассерману это занятие по душе, победитель интеллектуальных телеигр о смене профессии не помышляет.

- Мне поздновато начинать актерскую карьеру, - улыбается Вассерман. - Когда мне было сорок три, я из программиста перебрался в политические консультанты. А сейчас мне уже почти шестьдесят четыре, и далеко не все профессии в таком возрасте можно освоить. То, чем я сейчас занимаюсь, - публицистика, политический анализ - меня интересует гораздо больше. Съемки в качестве развлечения - это неплохо, но рассматривать как постоянную работу - мне это не интересно. Да и выкраивать время на съемки все сложнее, так как у меня множество других работ и забот.

К своим многочисленным увлечениям Анатолий Александрович относится как к некоему лекарству и средству для пополнения сил.

- Как учил первый русский лауреат Нобелевской премии Иван Петрович Павлов: «Лучший отдых - это перемена рода деятельности». Вот и я род своей деятельности меняю довольно часто. В основном переключаюсь на чтение. А вот на прогулки по городу у меня, к сожалению, уже давно не хватает времени. Хотя после съемок я не очень устаю - по сравнению с другими видами работы. Но вообще я стараюсь не сидеть дома все время, а все же где-то появляться. Время от времени встречаюсь с коллегами. Обычно это происходит в пивных ресторанах - поскольку им, как и мне, нравится кухня, сопровождающая пиво. Я полагаю, что общения в моей жизни достаточно, чтобы не голодать по нему.

С юмором по жизни

Вассерман признает: несмотря на то что он родился в Одессе, его чувство юмора далеко от одесских эталонов. Но именно оно помогает ему позитивно смотреть на жизнь. Вот как он вспоминает момент, когда к нему пришла популярность.

- В мае 1990 года я понял, что значит проснуться знаменитым, - вспоминает Анатолий Александрович. - Тогда на телевидении только-только появилась передача «Брэйн ринг», и наша команда выиграла во второй передаче. А на следующий день мы с мамой, как обычно, пошли на Новый базар. От нашего дома до него было три квартала, и их мы проходили больше часа. Каждый встречный считал своим долгом остановиться, поговорить и поздравить. Впечатление у меня от произошедшего было очень сильное. Когда передача кончилась - моя известность несколько затихла, но вскоре, с появлением «Своей игры», она вновь возродилась. Тогда по правилам можно было находиться в игре, пока ты выигрываешь, я выигрывал довольно долго, и сработало «правило Познера»: он как-то сказал, что если в прайм-тайм на экране показывать лошадиную задницу, то через месяц ее будут узнавать на улице. Со мной примерно так и случилось: меня стали узнавать и узнают до сих пор.

Обет целомудрия

Мало кто не знает об обете безбрачия, данном в юные годы Вассерманом. Но, несмотря на то, что он был дан в молодые годы, и с тех пор прошло уже немало времени - интеллектуал так и не отказался от своих слов. Правда, жалеть об этом приходилось не раз.

- Обет целомудрия - это достаточно тяжелое в исполнении дело. Я не раз жалел о таком своем решении. И если бы у меня была возможность что-то изменить - то я бы, наверное, этого обета не давал. И другим делать это не советую. Меня однажды пригласили на программу, посвященную асексуалам. Я предупредил, что если кто-то будет приводить меня в пример полезности целомудрия, то я не поленюсь - приеду и лично набью лицо. Да и вообще: большинство поступков, о которых я в своей жизни жалею, вызвано обстоятельствами, в момент их совершения вполне для меня убедительными. Кроме того, моя нынешняя личность сложилась из всех моих поступков - в том числе и тех, о которых мне приходилось жалеть…