Как уберечь от рахита

Осень - красивая, но не самая солнечная пора… А зимой солнце радует нас буквально считаные дни, да и то получить от него порцию витамина Д невозможно. А ведь именно он защищает организм от такого заболевания, как рахит. Какие меры нужно предпринять родителям, чтобы их малыш не столкнулся с рахитом? Как свести к минимуму последствия от него? Что вообще нужно знать об этом диагнозе? На все эти вопросы ответила детский эндокринолог, неоднократный участник международных научно-практических конференций, автор научных статей по детской эндокринологии Кристина Куликова.

- Кристина Сергеевна, раньше педиатры стращали молодых мам тем, что без солнечных ванн, яичных желтков и капель витамина Д их ребенок заболеет рахитом. Сейчас беспокойство по поводу этого заболевания снизилось?

- Ситуация и сегодня остается тревожной. Причем если раньше считалось, что оборону от рахита нужно держать до трех лет, то сегодня все возрастные границы отменены. Пришло понимание, что рахит может быть у детей, и у подростков, и у взрослых. Также стала более совершенной классификация рахита: не просто по стадиям развития, а именно по причинам. Так, можно выделить витамин-Д-дефицитный рахит, наследственные формы и рахит на фоне других тяжелых заболеваний. Но, конечно же, наиболее частой причиной рахита является дефицит витамина Д из-за неправильного питания или недостаточного пребывания на солнце.

- То есть мамам нельзя расслабляться, даже когда ребенку исполнится три года?

- Внимательным родителям в этом смысле вообще расслабляться нельзя. Рахит может начаться в любом возрасте. Просто у детей он будет называться рахитом, а у взрослых - остеомаляцией.

- Давайте поговорим о симптомах. Что в первую очередь заметит мама у ребенка?

- Грудничок будет меньше двигаться, так как он быстро истощается. У него формируется так называемый «олимпийский лоб» - с большими лобными буграми. Может облысеть - как бы стереться - затылок. Долго не зарастает родничок, а его края, контуры - слегка размягченные. Грудная клетка меняет форму, на ребрах могут появиться утолщения, похожие на бусинки. Живот становится непропорционально большим - его называют «лягушачьим», ноги ребенок тоже раскидывает как лягушонок. На ручках могут появиться «браслеты» - от нарушения минерализации хрящевой ткани и ее разрастания. Зубы, как правило, прорезываются поздно, а выпадают рано - стирается эмаль. Дети заметно отстают в росте, весе, поздно начинают сидеть, ползать, ходить. Если имеются подобные проявления - необходимо в первую очередь исключить рахит, а уже потом выяснять,что это еще может быть за патология.

- А как у взрослых проявляется рахит?

- Болями в костях, переломами при малых травмах, патологией зубов.

- К какому врачу должны идти взрослые, если заподозрят у себя рахит?

- К терапевту можно обратиться с жалобами на боли в костях. К ортопедам или травматологам обычно идут, когда есть травмы или переломы. А по-хорошему этой проблемой должны заниматься несколько врачей: и терапевты, и ортопеды, и эндокринологи. Это заболевание подразумевает участие коллективного разума.

- А сами врачи берут в расчет, что у взрослого пациента может быть рахит?

- В плане диагностики к этому заболеванию с некоторых пор стали относиться серьезнее. Я думаю, что в ближайшее время уже для всех врачей будет понятно, что рахит нужно подозревать не только у малышей с лысым затылком и потным лобиком или стопами, но и у тех детей и подростков, которые отстают в физическом развитии, хромают, часто ломают руки или ноги, имеют деформации костей, судороги. Главное, что врачи не должны успокаивать родителей детей тем, что все эти явления с возрастом пройдут. Современный врач должен назначить обследование, посмотреть результаты - и только после этого говорить: «Серьезных отклонений не выявили. Скорее всего, все эти неприятные явления с возрастом пройдут». А вообще есть специальный сайт, посвященный профилактике и лечению рахита, где и врачи, и родители маленьких пациентов могут почерпнуть в доступном виде необходимую информацию: http://www.rickets.ru/

- Деформация костей - это кривые ноги у ребенка?

- Да, а еще «браслеты» на руках, изменения грудной клетки. Все это проявляется уже на первом году жизни. Или, наоборот, до года развивался хорошо, а к двум годам потерял все навыки, и появилась деформация. Все это - повод обследоваться на наличие рахита.

- Грудное вскармливание и рахит как-то связаны? Сейчас принято без прикорма держать ребенка на грудном молоке очень долго - как раз в целях профилактики рахита.

- Грудное молоко не предохраняет от рахита. Если же кроме грудного вскармливания ребенок получает другие продукты, разрешенные в его возрасте, это может предохранить от развития рахита. Но только алиментарного - это рахит, который возникает от недостатка витамина Д в пище. А вот от наследственных форм рахита никакое правильное питание, увы, не спасет, потому что он никак не связан с недостатком витамина Д в пище.

- А правда, что в группе риска дети, которые родились осенью - из-за того, что их растущему организму не хватает солнечного света?

- Такой очевидной связи нет. Как правило, деткам на первом году жизни в обязательном порядке проводят профилактику - по назначению врача дают одну или две капли витамина Д в день. То есть сезон рождения тут не важен. Другое дело, что минимальные показатели витамина Д в крови бывают весной - это показал целый ряд проведенных исследований. Но у некоторых детей можно и летом выявить минимальное значение - это бывает, если ребенок неправильно питается, его пища в основном состоит из углеводов, он мало ест творога, сыра, мяса, рыбы разных сортов - а в макаронах и булках, как известно, витамина Д нет. Либо его постоянно прячут в тени или закрывают от солнца плотной одеждой. Даже сильные солнцезащитные крема могут стать одной из причин развития рахита.

- А можно насытить организм витамином Д только за счет солнца?

- Я считаю, что можно. Но при условии, что человек - взрослый или ребенок - правильно питается. И у него есть возможность пребывать на свежем воздухе в летнее или весенне время, ранней осенью. А вот с поздней осени и до поздней весны синтез витамина Д в организме снижен. Но это не говорит о том, что ребенка нужно «заливать» витамином Д! Даже профилактические дозы этого препарата должен назначать врач. Вот когда есть клиническая картина рахита, необходимо самое серьезное обследование.

- То есть сам родитель не сможет оценить, нужно давать витамин Д или нет?

- Родитель может заметить, что со здоровьем ребенка что-то не так, и обратиться к врачу. Витамин Д является гормоном. А любой гормон имеет свой профиль действия. Кому-то они противопоказаны вообще, кому-то нужна меньшая дозировка, кому-то большая. Назначать его можно только исходя из клинической картины и обязательно отслеживать динамику - смотреть, что происходит с ребенком, как меняются его лабораторные анализы: улучшаются или ухудшаются показатели.

- Наличие витамина Д в организме можно как-то измерить? Взрослый человек может самостоятельно проверить уровень витамина Д в крови - например, сдав анализы в лаборатории?

- Это можно сделать в любой лаборатории. Но смотреть уровень витамина Д без оценки клинической картины, без оценки структуры костной ткани - бесполезно. Если кратко сказать, рахит - это недостаточная минерализация костной ткани из-за нарушений кальций-фосфорного обмена. Самой главной функцией витамина Д в организме является регуляция минерального обмена - соответственно, его точкой приложения является кость. Посмотреть рентгеновский снимок и увидеть трубчатые кости - это элементарно, и врачу уже будет понятно, что происходит в организме.

- А если бесконтрольно принимать витамин Д, какие могут быть последствия?

- Возможна интоксикация.

- Как она проявляется?

- Это запоры, слабость - из-за высокого уровня кальция в крови. Это нефрокальциноз, который может перерасти в мочекаменную болезнь. Может быть и рвота - но это уже при очень сильной интоксикации. Могут быть потеря в весе или отсутствие прибавки - то есть последствия очень серьезные. Поэтому врач, назначая витамин Д, должен предупредить родителей, что через какой-то период времени нужно посмотреть уровень кальция в крови и моче, оценить уровень фосфора и самого витамина Д в крови - чтобы не возникло передозировки.

- Рахит - это обратимая болезнь?

- В большинстве случаев да. Если вовремя поставлен диагноз, назначено лечение и оно выполняется. Растущий организм даже деформации сам исправит при правильном лечении.

- Принято считать, что географически Россия так расположена, что чуть ли не большая часть нашего населения обречена на дефицит витамина Д. Это так?

- Мы живем в полосе, где имеется недостаток солнечного света. Но мы здесь живем не один месяц - большинство живут тут всю жизнь. И организм адаптируется к данным условиям. Поэтому не нужно следовать совету: «Давайте все повально будем пить витамин Д, чтобы у нас не было рахита!». Повторяю: его назначение должно быть обосновано. А лучшая профилактика - длительные и регулярные прогулки на свежем воздухе, физическая нагрузка и правильное питание.