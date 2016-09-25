«Попробую установить рекорд со штангой»

В ходе приема граждан по личным вопросам инвалид-колясочник Галина Учаева подробно рассказала мэру города Петру Тултаеву о существующих у саранских инвалидов проблемах. Журналисты «ВС» встретились с Галиной Николаевной и убедились, что активную жизненную позицию человека иногда не способны разрушить даже самые злые превратности судьбы.

«Паралимпийцев вообще не должны проверять на допинг»

- С третьего класса школы я живу в Саранске. После школы окончила строительное училище, работала. В сентябре 2006 года случилась трагедия - в результате автомобильной аварии я получила травму, после которой потеряла возможность ходить.

В первый год, минувший с момента аварии, было очень сложно: я практически не могла двигаться, даже для того чтобы пересесть с кровати на инвалидную коляску, мне требовалась помощь. Но постепенно я начала учиться жить дальше. Сначала пробовала, сидя в коляске, прибираться по дому, хозяйничать на кухне. В первый раз приготовить еду оказалось непросто, но довольно скоро я начала даже печь пироги.

Другая сторона моей жизни - было психологически сложно привыкнуть, что люди теперь будут относиться ко мне по-другому. Я стеснялась выходить на улицу, но понимала, что нужно преодолеть этот стресс. И как-то раз решилась выйти погулять одна.

Как только я начала чувствовать себя увереннее в инвалидной коляске, началась моя борьба за возможность встать на ноги. Когда человек выходит из больницы инвалидом, он абсолютно не знает, что ему делать дальше. Меня выписали и не дали никаких консультаций по дальнейшей реабилитации. Но как только я пришла в себя, начала через знакомых узнавать, какие льготы мне положены, какие средства и возможности лечения существуют.

Пять лет я ездила по различным реабилитационным центрам. У меня не было денег, спасибо добрым людям, которые мне помогали. Несмотря на то что врачи сказали, что я никогда не буду ходить, у меня наметился существенный прогресс. Но всё опять упиралось в финансовые возможности. В какой-то момент поняла, что дошла до предела. Но я решила, если не смогу ходить, нужно работать с тем, что у меня есть, - и пошла в спорт.

В одном из реабилитационных центров я познакомилась с инвалидами, которые занимались танцами. Сейчас на телевидении в различных программах участвует много людей, которые исполняют танцы, сидя в инвалидных колясках. А в то время этот вид хореографии только набирал обороты. Я зажглась идеей и, когда приехала в Саранск, обратилась к Владимиру Фёдоровичу Сушкову, который тогда работал в должности мэра города, с идеей создать в Саранске танцевальный клуб для инвалидов-колясочников. Он идею поддержал. Вскоре отыскался и хореограф, который согласился со мной работать, - прекрасный молодой человек Руслан Морозов. С ним мы занимаемся до сих пор. Правда, заинтересовать других инвалидов не удалось, так что пока танцую я одна. Вначале было достаточно сложно танцевать на обычной коляске, поскольку для танцев нужна специальная. Но мне удалось найти спонсоров, которые помогли приобрести «танцевальную» коляску.

Следующим этапом моего становления стала поездка в Московскую область в гости к дочери. Кроме того, там жила моя подруга, которая профессионально занимается спортом. Она познакомила меня с такой спортивной дисциплиной, как арм-спорт. Мне понравилось, я втянулась в занятия и показала такие результаты, что мне посоветовали принять участие в отборе на настоящие соревнования. Хоть я практически и не тренировалась, настроилась на победу и в отборочных соревнованиях с ходу заняла первое место. Если получается - нужно двигаться дальше. И в феврале этого года меня пригласили для участие уже во всероссийских соревнованиях по арм-спорту среди инвалидов.

Естественно, к ним надо было подготовиться. Я довольно долго искала спортзал, где бы могла заниматься. К сожалению, везде получала отказ: с инвалидами никто заниматься не хочет. После всех неудач мне наконец посоветовали спортивный клуб «Вымпел», но предупредили, что там занимаются только здоровые люди. Меня встретили в клубе радушно, и тренер согласился бесплатно со мной заниматься. Сейчас я тренируюсь в «Вымпеле», и мне здесь очень нравится. У меня прекрасный тренер, в клубне отличная дружеская атмосфера, я познакомилась со многими спортсменами, мы общаемся абсолютно на равных. Никто здесь не замечает моей инвалидной коляски.

Тренировки дали свои результаты, и на всероссийских соревнованиях я заняла почётное третье место. Теперь готовлюсь к международным соревнованиям, где буду представлять Россию. Они пройдут в Польше в ноябре. Конечно, опять встаёт вопрос с финансами, но городские власти обещали мне с этим помочь.

Параллельно с арм-спортом я готовлюсь к соревнованиям, которые состоятся уже в следующем месяце, - попробую установить рекорд со штангой в жиме лёжа. Сначала пройдут отборочные соревнования, а затем и всероссийские.

Как я отношусь к решению международной комиссии ВАДА об отстранении от игр российских паралимпийцев? Это позор! Унижение инвалидов! Дело в том, что мы принимаем большое количество лекарств. Они нам жизненно необходимы. Я не разбираюсь в фармакологии, но некоторые из них, может, и содержат тот пресловутый допинг, который не должны использовать здоровые спортсмены. Но мы принимаем их не для того, чтобы показывать лучшие результаты, а чтобы просто жить дальше. Моё мнение - паралимпийцев вообще не должны проверять на допинг. Мы и так не имеем возможностей, которые имеют здоровые, так нам ещё и закрывают последнюю отдушину - не дают поверить в себя, участвуя и побеждая на соревнованиях.

Недоступная «доступная среда»

Впрочем, на пути к новым рекордам у Галины Николаевны возникает регулярная проблема - добраться до спортзала. Она живёт на Светотехстрое, а клуб находится в центре города. Городские власти выделяют специальное такси, на котором инвалидам удобно передвигаться. Но дело в том, что каждому инвалиду по предварительной записи можно совершить только восемь поездок в месяц. А чтобы соблюдать режим тренировок, только на дорогу в спортзал нужно по крайней мере шестнадцать поездок.

- Чтобы не нарушать режим, я стала ездить на автобусе, - говорит Галина Учаева. - Меня хорошо встречают, водители никогда не отказывают в помощи, хорошо относятся. Я доезжаю до центральной почты, а дальше до клуба еду по городу. Маршрут я уже хорошо освоила и знаю, где проеду без проблем, а где существуют неудобства, с которыми неизбежно приходится сталкиваться инвалиду-колясочнику в нашем городе.

По телевизору мы часто слышим, что в Саранске для инвалидов создаются все условия в рамках программы «Доступная среда». Я решила проверить, соответствуют ли эти заявления действительности. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в центре города действительно многое сделано для удобного передвижения. Но чем дальше от центра, тем «доступная среда» становится всё недоступнее.

Впрочем, и в центральной части города кое-где проблемы имеются. Сначала я решила протестировать путь по проспекту Ленина. Например, я столкнулась с трудностями пересечения проезда напротив кинотеатра «Победа». Затем попробовала обратиться в несколько аптек, которые оборудованы кнопкой вызова персонала. Но сколько я ни нажимала на эту кнопку - никто не вышел. Персонал оправдывался тем, что занят обслуживанием других покупателей и у него нет времени выйти из-за кассы. Возникает вопрос - а для чего же тогда оборудовали эти кнопки вызова?

Около железнодорожного вокзала работает магазин «Ткани». Иметь возможность сделать там покупки для меня очень важно - для занятий танцами я шью себе платья сама. Но в этот магазин я попасть не могу - там только ступеньки. Рядом с самим вокзалом возникла другая проблема - в ливневой канализации отверстия сделали такими широкими, что колёса коляски в них просто застряли, и если бы не сопровождавший меня муж, я не знала бы, что и делать.

Не лучше обстоят дела и на таком популярном месте для горожан, как Фонтанный спуск. Хотя здесь и оборудованы горочки для съезда, для колясочника они слишком крутые, и возникает опасность травмы.

Следующей улицей, которую я испытала на предмет доступности передвижения инвалидов, стала улица Полежаева. Оказалось, что в большинстве магазинов кнопки для вызова персонала - фикция. Они просто не работают. Пандусы для заезда - отдельная тема: каких только нет, но лишь небольшой процент действительно удобен для использования. На что только не идут хозяева магазинов, чтобы сэкономить: пандусы делают слишком узкими, так что коляска в них просто не помещается по ширине, угол подъёма настолько высок, что вскарабкаться по нему не сможет даже здоровый человек. Часто отсутствуют перила, вследствие чего пандус приобретает вид взлётной полосы. Зачем тогда вообще ставить пандус, если человек не сможет на него заехать? Это просто издевательство! Я считаю, что должна работать специальная комиссия, которая наряду с остальными службами будут проверять доступность магазинов для инвалидов-колясочников!

Мы согласимся с Галиной Учаевой: некоторые пандусы в городе хоть формально и соответствуют своему предназначению, сделаны настолько неумело, что колясочнику воспользоваться ими всё равно, что альпинисту покорить вершину. Возникает вопрос - если уж арендаторы или собственники тратят деньги на доступность своих магазинов для инвалидов, то почему бы не делать это добросовестно, а не для галочки. Порой нужно всего лишь сделать пандус менее покатым и чуть более широким - много средств на это не уйдёт. Зато и инвалиды, и мамы с колясками смогут беспрепятственно посещать торговую точку.

- Рядом с магазином рукоделия вообще смешная ситуация, - продолжает Галина Учаева. - Администрация положила две шпалы, чтобы можно было преодолеть ступеньки, но расстояния между ними рассчитала на глазок, и колёса коляски в них просто не помещаются.

На встрече с Главой города Петром Тултаевым я передала ему все фотографии подобных «декораций». Я задала вопрос - кто является проверяющим и ставит печать, в соответствии с которой такие пандусы считаются отвечающими всем требованиям? Таких людей нужно просто наказывать.

Для доступности передвижения инвалида на коляске все тротуары должны быть оборудованы утопленными бордюрами. До сих пор, особенно в районах города, есть места, где я не могу проехать, и приходится, чтобы попасть в нужное место, выезжать на проезжую часть. Ветер сдувает, проезжающие машины окатывают брызгами, в конце концов, это просто опасно. Многим инвалидам, которые живут в районах, приходится испытывать это каждый день. Нельзя ограничивать «Доступную среду» только центром города, она должна работать везде.

Что уж говорить о передвижении инвалида по городу, когда зачастую он даже не имеет возможности выйти из дома? Люди живут на вторых, третьих, пятых этажах… Порой без лифта. Как им спускаться? Действительно, в некоторых домах при постройке оборудованы специальные подъёмники. Но дело в том, что они не работают.

Совсем недавно я пыталась опробовать такой лифт для инвалидов на улице Солнечной. Лифт был закрыт на замок. А инвалид, который живёт на первом этаже, вынужден просить людей, чтобы его коляску спустили по ступенькам.

На Химмаше был подобный случай - строители установили подъёмник, но ни пуска, ни наладки не провели. Я думаю, что люди, которые проводят монтаж таких лифтов, должны обеспечивать и их эксплуатацию, а то получается та же декорация - подъёмник есть, а воспользоваться им нельзя.

У инвалидов-колясочников нет своего угла

Есть у Галины Учаевой и такие примеры, когда декларируемая забота об инвалидах на деле оказывалась прикрытием для банального стремления подзаработать.

- Председатель МРО Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Дмитрий Газарян известил нас о том, что в городе начинает работать такси, ориентированное на маломобильное население. Сначала мы очень обрадовались. Но уже после первой поездки всё стало ясно. Дело в том, что бизнесмены прописали в бумагах социальную направленность своей деятельности только ради того, чтобы получить преференции и налоговые льготы. А в итоге сам проезд обходится инвалиду даже дороже, чем обычное такси. У меня вопрос: почему заранее нельзя было проверить, удобно ли инвалиду будет пользоваться таким такси? Действительно ли он сможет экономить, если уж сама служба получает преимущество от того, что позиционирует себя как такси для инвалидов?

Непростые отношения у саранских инвалидов складываются и с теми людьми, которые, казалось бы, взяли на себя ответственность заботиться об их реабилитации и досуге.

- Как только я начала заниматься танцами, сразу же встал вопрос о помещении, - рассказывает Галина Учаева. - Удалось выйти на людей, которые занимаются с инвалидами, - на Лидию Тумбаеву. Она является руководителем общественной организации инвалидов опорно-двигательного аппарата. Когда я с воодушевлением рассказала в среде инвалидов о том, что хочу организовать в Саранске танцевальную студию, Лидия Тумбаева согласилась мне в этом помочь. Ей удалось найти подходящее помещение на улице Ульянова, которое выделили городские власти под танцевальную студию для инвалидов. Там сделали ремонт, положили паркет. В итоге оно пустует, танцами там никто не занимается. Но помещение все равно не должно простаивать. На встрече с Петром Тултаевым я поднимала вопрос о нем. Ведь нам - колясочникам - тоже нужно где-то встречаться, общаться. Можно создать свой клуб, который мог бы развиваться: мы могли бы организовывать совместные поездки, знакомиться, поддерживать друг друга. Но Лидия Тумбаева собираться нам в этом помещении не разрешила. Узнав о её позиции, возмутился даже Глава города.

На данный момент у инвалидов-колясочников нет ни своего угла, ни своего клуба. Многие люди, которые должны заботиться об инвалидах, понабрали помещений, которые либо используются в интересах их арендаторов, либо пустуют. Когда обращаешься к этим людям за помощью, например нужны средства для поездки на соревнования, они отвечают отказом и оправдываются, что все деньги уходят на оплату аренды. Так почему же нельзя сделать так, чтобы эти помещения приносили доход, который бы шёл на обеспечение и помощь инвалидам? Практически все знают, что люди, которые отвечают за эти помещения для инвалидов, используют их для себя. Но, так как они частные организации, повлиять на них никто не может.

Конечно, танцевальные занятия для инвалидов - это не самоцель, ведь для танцев нужна особая коляска. Еще три года назад, когда я себе её покупала, она стоила под сто тысяч рублей. Естественно, инвалид себе её позволить не может. Но проблема еще и в том, что в районах есть люди, которые с удовольствием бы танцевали, но не могут добраться до города. То есть к проблеме надо подходить комплексно: оповестить всех инвалидов в республике о возможности заниматься танцами, обеспечить тех, кто заинтересован проездом в дни занятий до города. Этим и должны заниматься руководители общества инвалидов.

Нужно понимать, что если по городу действительно, пусть с некоторыми проблемами, инвалид может передвигаться, то в сельской местности колясочник иногда даже не может выехать из дома, так как у него асфальт по улице не проложен. Об этих людях тоже нужно проявлять заботу.

А чем занимаются председатели обществ в районах? Непонятно. Ведь есть в каждой администрации района машина, которую можно выделять для того, чтобы инвалид мог приехать в город хотя бы раз в неделю. Пусть даже не для занятий танцами, а чтобы пообщаться, отдохнуть. Ничего этого не делается.

К чему в итоге приводит такое отношение? Многие просто замыкаются в себе, перестают выходить из дома, пытаться как-то себя проявить. Конечно, легче сидеть и играть в компьютер, чем сделать над собой усилие и, например, заняться спортом.

Есть и такие, которым вообще ничего не нужно, они просто спиваются. Ведь когда ты инвалид, можно всегда найти отговорку и для себя, и для близких: «я не хочу», «я устал». Нежелание что-либо делать, столкнувшись с проблемой инвалидности, посещает многих, и всем этим людям нужна помощь. В первое время я тоже с трудом находила в себе силы, чтобы просто вставать утром с кровати. Слава Богу, меня поддерживал и «заставлял» муж.

Александр РУЧИНСКИЙ