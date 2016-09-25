Служить спокойно!

На минувшей неделе в России стартовал осенний призыв граждан на военную службу. Этой осенью Минобороны планирует поставить под ружье более ста пятидесяти тысяч человек. Однако правозащитники всерьез говорят о том, что первоначальный план военного ведомства может быть скорректирован. Дело в том, что с этого призыва вступили в силу новые требования, предъявляемые к здоровью потенциальных защитников отечества. Теперь призыву на военную службу не подлежат лица с так называемым девиантным поведением. Как это отразится на боеспособности ВС РФ - разбирался корреспондент «ВС».

Психам в армии не место

Осенний призыв-2016 многие эксперты уже назвали революционным для российской армии. Хотя, на первый взгляд, изменений не так уж и много. Одним из существенных отличий стала разве что корректировка порядка получения отсрочек. Так, с 1 января 2017 года студенты техникумов и колледжей получат освобождение от службы на все время учебы. Напомним, в настоящее время, если молодые люди поступают в среднеспециальные учебные заведения после девятого класса, то они получают отсрочку от призыва на военную службу до достижения 20-летнего возраста. Если же юноши поступают в эти учебные заведения после окончания средней школы, то отсрочку от призыва они получают только в том случае, если достигают призывного возраста в последний год учебы.

Впрочем, основное нововведение связано вовсе не с возрастом потенциальных защитников отечества, а с их здоровьем. Причем здоровьем не физическим. С этим, как показывает статистика, у российских призывников проблем нет. Начиная с осеннего призыва 2016 года Минобороны РФ серьезно ужесточило требования, предъявляемые к психологической устойчивости новобранцев. Теперь врачи будут оценивать склонность призывника к так называемому девиантному поведению. Соответствующие методики уже направлены в военные комиссариаты всех субъектов федерации. На деле это означает, что каждого призывника ждет серьезное тестирование на предмет психического здоровья. Как пояснил начальник направления призыва и подготовки граждан к военной службе главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Алексей Князев, это будет делаться для того, чтобы исключить попадание на службу в армию страны лиц, имеющих отклонения в психическом развитии. Как подчеркивают в военном ведомстве, начиная с этого призыва врачи получат право направлять призывника на повторное медицинское освидетельствование в случае, когда его поведение в ходе первичного осмотра будет вызывать подозрение.

Следует отметить, что грядущее ужесточение требований, предъявляемых к здоровью призывников, анонсировалось еще в ходе весенней призывной кампании этого года. Однако до конкретики дело дошло только сейчас. По всей видимости, в военном ведомстве страны всерьез озаботились этой проблемой. А ведь еще совсем недавно военкоматы по всей стране загребали в армию практически всех, кого смогли доставить на призывной пункт.

Военные, объясняя смысл нововведения, делают акцент на том, что в настоящее время в российскую армию осуществляется не набор, а отбор новобранцев. В последние годы престиж службы в Вооруженных силах действительно вырос. Многие части комплектуются исключительно военнослужащими по контракту. Так что особой нужды в призывниках Минобороны вроде как и не испытывает. Тем не менее полностью отказываться от военной службы по призыву армия не собирается. Но теперь призывать планируют только физически и психически здоровых молодых людей.

Хроника армейских психозов

Впрочем, объяснять решение Минобороны ужесточить контроль над психическим здоровьем призывников одним только престижем военной службы вряд ли уместно. Правозащитники, к примеру, настаивают на том, что решение военного ведомства связано, в первую очередь, с ростом количества случаев так называемых армейских психозов. Называют даже конкретный случай, послуживший поводом к введению такой меры. В апреле этого года в военном госпитале Санкт-Петербурга трое военнослужащих по призыву убили двух медсестер, после чего пытались бежать за границу. Этот случай вызвал широкий резонанс прежде всего потому, что молодые люди проходили лечение в психоневрологическом отделении госпиталя. Но, если у призывников были проблемы с психикой, как они вообще попали на службу в армию? Как бы там ни было, факт остается фактом: молодые призывники убили двух пожилых медсестер и попытались перейти российско-финскую границу. Для поимки проводилась целая спецоперация. Но вопросы остались даже после того, как убийцы были задержаны. Выяснилось, к примеру, что один из них еще до призыва на военную службу увлекался экстрасенсорикой, о чем постоянно писал в социальных сетях. Определенные проблемы с психикой были и у второго участника убийства. Ему постоянно снились мертвые люди. Причем началось это еще задолго до призыва на военную службу. Сам молодой человек тщательно скрывал от окружающих свои кошмары и мечтал попасть в армию. Понятно, что отклонения должны были быть выявлены еще на этапе призыва, но оба молодых человека в итоге все же попали на военную службу, держали в руках оружие и вполне могли совершить еще более страшное преступление.

Примечательно, что это далеко не единичный случай. У многих еще свежи в памяти события, произошедшие на российской военной базе в Армении. Напомним, там молодой военнослужащий убил целую семью местных жителей. Этот инцидент едва не привел к международному конфликту. Но истинные причины поступка военного так и остались невыясненными.

Есть вопросы и по целому ряду других трагедий, произошедших в российской армии. К примеру, в большинстве случаев остаются невыясненными мотивы многочисленных самоубийств солдат-срочников. Так, летом 2013 года в воинской части, дислоцированной в Карелии, свел счеты с жизнью военнослужащий срочной службы из Мордовии Алексей Чигодаев. Молодой человек покончил с собой всего за три месяца до демобилизации. И это тоже далеко не единичный случай. К сожалению, так называемые самострелы случаются в армии с пугающей регулярностью. При этом причины срывов и инцидентов в большинстве случаев остаются невыясненными. Еще совсем недавно многие подобные случаи списывались на неуставные взаимоотношения, царящие в казармах. Однако в последние годы эту проблему вроде как удалось решить. В немалой степени этому способствовали сокращение срока военной службы по призыву с двух до одного года, отмена запрета на пользование мобильными телефонами и еще целый ряд мер, о которых военнослужащие прошлых лет не могли даже мечтать. Но даже после этого случаев самоубийств в армии меньше не стало. Значит ли это, что на призывных комиссиях с потенциальными новобранцами не проводится соответствующая работа? Скорее всего, да. Любой психолог скажет, что потенциального суицидника можно выявить, если подойти к этому вопросу со всей ответственностью. Но до недавнего времени это никому не было нужно. На первом месте для военных комиссариатов всегда стояло выполнение плана призыва. А такие вопросы, как психическое состояние того или иного призывника, в расчет не брались. И это при том, что по оценкам специалистов еще несколько лет назад порядка тридцати процентов российских призывников имели проблемы с психическим здоровьем. Если за последнее время ситуация и улучшилась, то не сильно.

Тот факт, что сейчас ситуацию решено изменить кардинальным образом, многие эксперты склонны оценивать в положительном ключе. Главное, чтобы эта работа проводилась не для галочки. Если страна действительно хочет иметь здоровую во всех отношениях армию, работать с призывниками нужно на совесть. И возлагать эту ответственность исключительно на военные комиссариаты вряд ли уместно. К тому же у них с введением новой меры забот значительно прибавится.

Раздолье для уклонистов

Как это часто бывает в российской правоприменительной практике, у любого решения кроме положительных моментов есть немало последствий, с которыми просто необходимо считаться. В случае с решением Минобороны таким последствием может стать рост числа уклонистов. По официальной статистике в настоящее время пытается уклониться от прохождения военной службы по призыву каждый двадцатый призывник. Цифры, на первый взгляд, не самые страшные. Однако, по данным правозащитных организаций, в реальности ситуация выглядит несколько иначе. Они утверждают, что по сравнению с 2012-13 г. количество молодых людей, уклоняющихся от службы в армии, выросло примерно втрое. А кроме традиционных причин такого поведения призывников в виде дедовщины и простого нежелания служить добавился страх попасть в «горячую точку». Эта тема стало вновь актуальной после начала конфликта на юго-востоке Украины. А ситуация в Сирии только усугубила проблему. На сегодняшний день в розыске у военных комиссариатов числятся около двухсот тысяч человек. А с учетом вступившего в силу решения Минобороны об ужесточении требований, предъявляемых к здоровью призывников, у всех у них может появиться реальная возможность «откосить». Сейчас практически любой молодой человек, находящийся в розыске, может прийти в военный комиссариат и на полном серьезе заявить, что он псих. Да и не только из тех, кто находится в розыске. Практически любой призывник теперь может «жаловаться на голову». Если раньше к такой жалобе отнеслись бы с привычным пренебрежением, то сейчас отмахиваться от слов призывника себе дороже. Ведь в военном ведомстве обещают не только следить за тем, как ведется работа с призывниками, но и строго наказывать врачей, которые пропустят в ряды Вооруженных сил призывника с отклонениями в психическом развитии.

Однако при всей неоднозначности сложившейся ситуации и военные и правозащитники сходятся в главном: бороться с призывом на военную службу психически нездоровых молодых людей необходимо. И дело здесь вовсе не в престиже армейской службы. Просто отвечать за возможные выходки очередного психа в погонах никому не хочется.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

