Ничего не делать и получать деньги - заветная мечта многих людей, но эта мечта у подавляющего большинства сбывается только при выходе на пенсию. Не секрет, что в настоящее время пенсия формируется иначе, чем у людей старшего поколения, поэтому в России ежегодно 29 сентября проводится День пенсионной грамотности. Школьники и студенты посещают отделения Пенсионного фонда. Для них специалисты проводят экскурсии, рассказывают о том, как важно задуматься о финансово обеспеченном заслуженном отдыхе уже сейчас.

29 сентября в Отделение Пенсионного фонда России по РМ пришли десятиклассники из Республиканского лицея для одаренных детей. Ребята побывали в отделе организации, назначения и перерасчета пенсии, пообщались со специалистами отдела социальных выплат, в отделе организации персонифицированного учета выяснили, для чего нужен СНИЛС и как проверить свой лицевой счет.

Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по РМ Владимир Василькин провел для лицеистов урок пенсионной грамотности. Ребятам важно понимать, что размер пенсии - это всегда итог трудовой и социальной жизни человека. Поэтому, чем раньше он начнет задумываться о своем будущем, тем осознаннее будут принятые им решения. Чтобы не гадать в старости, хватит ли денег на жизнь, нужно заранее изучить пенсионную систему страны, в которой ты живешь. И прежде всего это надо знать молодым людям, у них есть возможность повлиять на размер своей будущей пенсии.

- Граждане России должны знать, как сформировать достойную пенсию, - говорит Владимир Василькин. - В первую очередь необходимо открыть индивидуальный лицевой счет с уникальным лицевым номером - СНИЛС. Уже с 14 лет можно к тому же получить и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования - «зеленую карточку». Помимо СНИЛС на ней будут указаны Ф.И.О., дата и место рождения. Это свидетельство понадобится при устройстве на работу. Даже на временную работу надо устраиваться официально, тогда организация будет уплачивать взносы в Пенсионный фонд, а у человека идти стаж.

Второе важное условие для достойной пенсии - белая зарплата. Именно с официальной (белой) зарплаты работодатели начисляют взносы в Пенсионный фонд России. Почему это важно, покажет следующий пример. Допустим, ты устроился на работу к добросовестному работодателю и будешь получать 20 тысяч рублей, - объясняет управляющий Отделением Пенсионного фонда России по РМ. - Твой друг на другой работе тоже получает 20 тысяч, но на бумаге его зарплата не превышает 8 тысяч. Когда вы оба выйдете на пенсию, твоя пенсия будет гораздо больше, чем у твоего друга. Так что уже сейчас надо делать правильный выбор места работы.

Еще один фактор, влияющий на размер пенсии, - стаж. Как известно, для назначения страховой пенсии по старости достаточно иметь минимальный стаж 15 лет. Но размер пенсии при таком стаже будет маленьким. Важно помнить - чем больше стаж, тем выше будет пенсия. А если после достижения пенсионного возраста человек решит продолжить работать, то тем самым увеличит пенсию. Например, если обратиться за страховой пенсией через 5 лет после возникновения права на нее, размер пенсии увеличится примерно на 40%!

Владимир Василькин обратил внимание молодых людей, что каждый из них должен решить для себя, стоит ли формировать накопительную пенсию. На это решение у молодых людей будет всего лишь 5 лет с начала трудовой деятельности. При этом, принимая решение, важно помнить, что страховая пенсия каждый год гарантированно индексируется государством, а при инвестировании средств пенсионных накоплений может быть не только прибыль, но и убытки. Владимир Василькин подчеркнул, что объединить накопительную и страховую части можно в любой момент, а вот время для формирования накопительной части может быть упущено.

Сейчас в век высоких технологий каждый может контролировать состояние своего пенсионного счета. Время от времени необходимо проверять состояние индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России. Каждый сможет узнать, сколько взносов перечислил работодатель и соответствует ли их размер размеру твоей зарплаты. Здесь же можно узнать, сколько баллов и средств пенсионных накоплений есть на личном лицевом счете. Напомним, получить сведения своего пенсионного счета сегодня можно несколькими способами. Самый удобный и быстрый - в личном кабинете на электронном портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и на портале www.gosuslugi.ru. Также можно получить выписку со своего лицевого пенсионного счета через банк. Если вы решили формировать накопительную пенсию через негосударственный пенсионный фонд (НПФ), необходимо запрашивать выписку со своего индивидуального счета в этом НПФ.

Подобные встречи с подрастающим поколением прошли уже в 69 учебных заведениях нашей республики, до конца года уроки пенсионной грамотности пройдут во всех школах и ссузах.