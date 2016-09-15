25 развивающих и обучающих проектов для детей представили команды Осеннего Хакатона

В минувшее воскресенье в Саранске завершился Осенний Хакатон, организованный Агентством инновационного развития РМ. 48-часовой марафон программирования собрал 15 команд - шесть десятков как опытных, так и начинающих программистов. Все они разрабатывали обучающие и познавательные проекты для детей.

Формат Хакатона дает командам разработчиков возможность быстро протестировать свои идеи и создать первый работающий прототип приложения, веб-сервиса или гаджета. При этом образовательная тематика - одна из самых популярных и востребованных в IT-отрасли. На старте было заявлено 15 идей, в их числе - несколько познавательных игр и квест по Саранску, развивающие приложения для самых маленьких, часы из Лего, чтобы научить ребенка определять время. В процессе разработки команды консультировались с менторами - опытными программистами и педагогами.

Результаты работы команды представили на итоговом демофесте. Эксперты оценили презентации готовых проектов и распределили места следующим образом. 1 место - проект Code Hunger Games Challenge. Представители Центра олимпиадной подготовки по программированию МГУ им. Н.П. Огарева создали собственную систему соревнований по программированию, в которой от участников требуется разработать победную стратегию для заданного игрового мира.

На втором месте - команда проекта «Геометрический дождь RWR». В их простой с виду игре участники перебрасывают друг другу геометрические фигуры через подходящие отверстия. Проект понравился и экспертам, и другим участникам - многие даже опробовали игру на демонстрации.

Третье место заняла одна из команд лицея № 7 «N-ка». Старшеклассники разработали безопасную программную оболочку для детей младшего школьного возраста.