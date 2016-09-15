Тигран Кеосаян: «Нам не хватает юмора в повседневной жизни»

В начале сентября известный режиссер, актер и сценарист стал ведущим нового вечернего развлекательного шоу «Международная пилорама» на НТВ. Теперь зрителям вовсе не обязательно пристально следить за политической обстановкой и мировыми новостями.

Ведь каждую субботу Тигран Эдмондович в свойственной ему язвительной манере повествует об интересных для всех событиях. В интервью с присущим ему юмором режиссер и телеведущий рассказал об идее создания шоу, своем любимом телесериале и писательском таланте Юрия Стоянова.

- Тигран Эдмондович, кому принадлежит идея создания новой программы? Лично вам или телеканалу?

- В таком формате - нашей творческой группе. Это уникальный для нашего ТВ формат, хотелось бы его попробовать. На мой взгляд, нам не хватает юмора в повседневной жизни. Особенно на темы, на которые все привыкли говорить серьезно, чересчур серьезно и даже с легким запахом ненависти. Поэтому хочется помочь зрителям разобраться с такими темами, попытаться посмотреть на них через улыбку и саркастически-ироничный взгляд.

- А в чем сложность этой программы лично для вас?

- Шутить всегда сложно. Сложно заставить себя оторваться от нашего привычного негативизма и посмотреть на окружающий мир с улыбкой. Плюс вначале всегда бывает сложно найти именно своего зрителя, понять его и добиться, чтобы он тебя понял. Раньше я его понимал. Сейчас и я мог измениться, и зритель. В своей прошлой программе я существовал как часть зрительской аудитории. Но я и сейчас непрофессиональный ведущий. Поэтому вопросы, которые задаю гостям, и замечания должны быть такими, какие бы задал обыватель, кем я и являюсь в этом амплуа. Для меня главное то, насколько ты чувствуешь аудиторию и как она чувствует тебя, насколько жизнь снесла тебе крышу: частично, на четверть или совсем нет. Мы все, конечно же, надеемся на последний вариант. (Улыбается.)

- Канал ставит вам какие-то рамки? Или для вас самого есть вещи, на которые вы не готовы шутить?

- Мне повезло, я шучу на заграничные темы. (Улыбается.) Нет, у меня никаких ограничений нет, это я сразу могу сказать. Пока позиция нынешнего руководства канала с моей человеческой не расходится. Для меня запретны те же темы, что и для любого нормального человека. Я не стал бы шутить на тему горя, трагедии, издеваться над такими вещами. Это не «Шарли Эбдо», проще говоря. В случае большой международной катастрофы я просто попрошу канал снять мое шоу с эфира на этой неделе. Потому что есть вещи, над которыми шутить нельзя. К счастью, их не так много. Пневмония Клинтон, к примеру, точно к таким темам не относится. Вот эту и подобные темы мы с удовольствием разбираем в шоу.

- Есть темы, которые особенно вам близки?

- Во-первых, все темы меня трогают. Это главное и определяющее для меня. Ведь если они не трогают, зачем о них говорить? Это раз. А во-вторых, у нас каждая программа - это отдельная тема. Я знаю лишь то, что будет в ближайшей программе, ведь передача - это еженедельный дайджест того, что произошло. Я не знаю, что будет на следующей неделе.

- Вы сами какие-то сюжеты предлагаете?

- Конечно. Читаю новости иногда и не могу сдержать смех. Пишу тогда авторам: ребята, вот это дико смешно, давайте пройдемся по этой истории.

- А как вы готовитесь к эфиру?

- Вдумчиво. Правлю сценарий, проговариваю вслух. Понимаю, смогу ли отыграть ту или иную тему так, как задумано в сценарии, или мне хочется ее переделать, переписать или вообще убрать. Интереснее всего, когда какие-то смешные, ироничные вещи появляются уже в студии во время съемок программы.

- А над чем вы сейчас работаете, кроме этого шоу?

- О! Сейчас у меня начинаются съемки сериала «Актриса». Это нереально захватывающий детектив, насыщенный очень узнаваемыми подробностями жизни российского провинциального города. Детектив не мой привычный жанр, но, когда я прочитал этот сценарий и до самого конца не угадал, кто же убийца, понял - надо снимать. К тому же мы придумали сериалу очень не сериальную - тревожную, киношную атмосферу, и я очень жду начала съемок. В следующем году на весну запланированы съемки полнометражного фильма, сейчас идет работа над сценарием. В общем, дел по горло.

- Может быть, еще одну программу хотели бы вести, но пока таких предложений не поступало?

- Одной хватит! Все-таки на первом месте у меня съемки. И так вот пока не очень понимаю, как буду в следующем году совмещать запись шоу с экспедицией, ведь съемки у нас будут в другом городе. Мне поступали разные предложения, после того как закрылась моя передача на Рен ТВ. Но мне не хотелось вести форматы, которые на нашем ТВ и так успешно ведут другие. Мне хотелось чего-то новенького, свежего, другого. Не слишком серьезного. С иронией к миру и к себе. Вот это я сейчас и делаю. Для меня ведь это все же хобби.

- Вы сказали о хобби. Но хобби - это скорее отдушина, в нем люди черпают вдохновение…

- Нет, я не черпаю из ведения программ вдохновение. Наоборот, это может отнимать силы и эмоции. Но мне повезло в жизни, что какому-то количеству людей интересно то, о чем мы обычно разговариваем на кухне в кругу друзей, интересно послушать, порассуждать об этом, посмеяться. Повторюсь, все определяется в первую очередь зрителем.

- А в чем тогда вы черпаете вдохновение?

- В жизни. В любви. В общении. В семье, в том хорошем, что нас окружает.

- Тигран Эдмондович, а что вы сейчас читаете? Есть то, что вас удивило, зацепило из недавно прочитанного или увиденного?

- Сейчас читаю книгу Юры Стоянова, она еще не вышла, но он дал мне верстку. Мне очень смешно и интересно. Она невероятно трогательная. И это меня зацепило. А из фильмов могу отметить скорее не полный метр, а сериал. Мне нравятся «Любовники», в оригинальной версии они называются «The Affair». Очень хороший американский сериал. Я сейчас больше смотрю сериалы, чем фильмы. Фильмы меня как-то разочаровывают - и американские и наши.

- Позвольте полюбопытствовать - чем?

- По большей части это непонятные истории: для кого снимается, кому снимается, почему считается, что зритель тупой? Я сейчас говорю не обо всех работах, конечно, а в общей тенденции. Но самое массовое и самое кассовое - американское - кино сильно уступает в последнее время американским же сериалам. Возможно, у нас будет та же тенденция. Хотя я очень впечатлен работой, например, Коли Лебедева. Главное, что и кино, и сериалы, и, как видите, телевизионные шоу, куда-то движутся, не стоят на месте. Мне интересно и наблюдать за этим процессом, и быть его частью.