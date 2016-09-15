«На такие пандусы и здоровому человеку тяжело забраться!»

В России не первый год действует федеральная программа для инвалидов «Доступная среда». Цель ее благая - изменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями, сделать жизнь доступной для инвалидов. До 2020 года необходимо не только обеспечить телепередачи субтитрами, установить пандусы и лифты для колясочников, но и увеличить количество школ для совместного обучения здоровых детей и ребят-инвалидов, запустить на улицы города транспорт, которым могут пользоваться люди с ограниченными возможностями. Конечно, наша республика также старается делать все, чтобы каждому жителю было комфортно. Новые дома уже строятся с пандусами, торговые точки также оснащаются пандусами и кнопками вызова. Однако, как оказалось, и здесь есть проблемы.

На прошлой неделе к мэру Саранска Петру Тултаеву обратился инвалид-колясочник и пожаловался, что некоторые вещи по программе делаются только на бумаге. Градоначальник решил лично в этом убедиться и отправился инспектировать «доступную среду» для людей с ограниченными возможностями. О результатах инспекции он рассказал на рабочем совещании в понедельник

- Оказывается, есть предприниматели, которые лишь внешне следуют закону о создании условий для людей с ограниченными возможностями, - заявил Глава города. - Нередки случаи, когда пандусы сделаны лишь для вида. Даже не каждый здоровый человек сможет подняться по этому узкому и крутому пандусу. К тому же двери торговых точек зачастую открываются на себя, в итоге колясочники просто не могут открыть дверь, чтобы при этом не упасть. Мало того, еще и кнопки вызовов в некоторых магазинах - декорация!

- Это не просто недоработка, это невероятный цинизм! - возмутился Петр Тултаев. - Люди с ограниченными возможностями имеют право на такую же комфортную жизнь, как и другие. Все мы ходим под Богом, и в любое время каждый может оказаться в положении тех горожан, которые сегодня прикованы к коляскам. В этом случае, очевидно, мы захотим другого отношения к себе! Давайте быть добрее к таким людям! Им и так в жизни нелегко, а мы еще допускаем такое к ним циничное отношение! Другой вопрос - куда смотрят проверяющие службы? Неужели никто не видит этого безобразия?! Каждый должен ответственно работать на своем месте!

Петр Тултаев отдал распоряжение в течение текущей недели выявить все нарушения, связанные с установкой пандусов и кнопок вызова.

- Необходимо штрафовать таких предпринимателей, - заявил градоначальник. - Всех людей, прибегнувших к обману, необходимо оштрафовать, а их имена предать огласке через средства массовой информации! Давайте как можно скорее снимем этот позор с города и вместе исправим сложившееся положение!