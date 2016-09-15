Сама придумала, сама поверила, сама обиделась…

Современный мир любит сильных и успешных. И мы стараемся держать себя в руках - иногда из последних сил. Чтобы никто не увидел наши слезы, не догадался о том, что на душе… Нам важно хотя бы казаться суперменами и железными леди. И мало кто догадывается, что за участие в этом маскараде «суперуспешных» людей мы расплачиваемся собственным здоровьем. Об этом рассказывает известный психотерапевт, академик Российской академии естественных наук, доктор медицинских наук Нэля Кулеш.

- Нэля Семеновна, как связано эмоциональное состояние человека и здоровье?

- Связь простая и понятная. В нашем организме все регулируется нервной системой. А сама нервная система активируется под действием определенных биологически активных веществ. На каждую эмоцию в организме вырабатываются гормоны или другие более сложные вещества. И в результате нервная система передает импульс на тот или иной орган, на ту или иную систему. Так происходит взаимодействие эмоций с физическим телом. Спектр эмоций очень большой - от ужаса до неземного восторга. Отреагировать на каждую эмоцию мгновенно у нас нет возможности - мы же люди социума, придерживаемся установленных правил. Но вот как раз неотреагированные эмоции и представляют для человека самую большую опасность.

- Что это значит?

- Объясню на примере простой эмоции, которая движет нашей жизнью… В течение дня, а по большому счету и всей жизни, человек испытывает страх. Это может быть как легкий страх, так и ужас. За эти эмоции в нашем организме отвечают такие гормоны, как адреналин, норадреналин - они молниеносно выделяются в кровь при внешнем раздражении. И так же быстро действуют на сосудистый тонус, скелетную мускулатуру: происходит отток крови к разным органам, чтобы человек мог совершить то или иное действие, например убежать или вступить в драку - если есть опасность для жизни. То есть создаются условия для того, чтобы организм себя защитил. Схема такая: возникла ситуация - выработалась эмоция страха - произошел выброс активных веществ - тело отреагировало тем или иным способом, действием… А если человек не побежал, не вступил в драку, то есть не произвел никаких действий, в его организме возникает спазм, образуются мышечные зажимы, нарушаются кровообращение, питание тканей, клеток, снижаются функции органов, и в результате формируется вполне конкретное заболевание. А ведь всего-то надо было правильно отреагировать - то есть снять нагрузку с органов, которые получили подпитку биологически активными веществами. Если постоянно душить свои эмоции - можно нажить практически любую болезнь. Это и есть психосоматика.

- Выходит, что реагировать на какие-то события соответствующими эмоциями - это правильно?

- Безусловно! Все наши реакции призваны защищать нас. Если бы человек ни на что не реагировал - он не смог бы существовать в этой жизни. Нам было бы все равно: упадет на нас кирпич сверху или не упадет, мы бы шли, ничего не боясь. То есть без эмоций человек просто не выжил бы.

- Где-то читала заметку про то, как мужчина поборол онкологическую болезнь очень нестандартным способом: он день и ночь ругал эту болезнь, в том числе нецензурными словами. И так он это делал искренне, что болезнь испугалась и отступила.

- Он просто высказался, освободился, снял с себя груз! И это помогло побороть серьезное заболевание, к которому, возможно, он сам себя подтолкнул каким-то образом. Пациентам я советую завести «подушку-подружку». Ей можно все рассказать, в нее можно выплеснуть любые эмоции, даже пнуть в конце концов. Если хочется кричать - надо кричать, крикотерапия - очень хороший метод. Доверьте подушке свои тайные страхи, развяжите узлы, освободитесь от груза. Некоторые пациенты рассказывают, что в первые дни их подушка бывает мокрой насквозь от слез! А потом, как они признаются, жизнь раскрашивается новыми красками.

- Какие болезни официально относятся к психосоматическим?

- Есть ряд основных психосоматозов, которые известны уже более века. Например, ишемическая болезнь сердца - стопроцентный психосоматоз. Заболевания желудочно-кишечного тракта: язва двенадцатиперстной кишки, язвенная болезнь желудка, неспецифический язвенный колит. Ревматоидный артрит, гипертоническая болезнь, тиреотоксикоз, бронхиальная астма... Недавно у меня был на приеме ребенок с бронхиальной астмой - чистая психосоматика. Неправильно выстроенные взаимоотношения с родителями привели ребенка к тяжелейшему состоянию. Я работала психотерапевтически с мамой, ребенка не беспокоили даже. Менялось мамино отношение к ребенку - и у него приступов астмы становилось все меньше, и в итоге они совсем прекратились… Не так давно к перечню психосоматических добавили онкологические заболевания, нейродермит, сахарный диабет. Это все «большие болезни» - и все они так или иначе связаны с эмоциями, взаимоотношениями с окружающим миром. Например, невысказанная, непережитая обида, связанная с ревностью, может привести к болезням органов, отвечающих за репродуктивную функцию. Особенно если в мыслях есть желание отомстить обидчику или обидчице. То есть банальная ревность может привести и к бесплодию и даже опухолям! А начало ее - в неотреагированной эмоции.

- Как понять, что заболевание связано именно с эмоциями, а не с другими причинами?

- Каждый человек должен научиться себя слышать и понимать: к чему он склонен, что любит или очень не любит, что происходит у него в душе. Есть такое понятие как орган-мишень. Вот он обычно первым страдает. Например, человек понервничал - и у него обостряется язвенная болезнь желудка. Если вовремя понять, что в запуске этой болезни главное - психологическая составляющая, то можно корректировать и свой эмоциональный фон, и свою болезнь. Но чаще всего человек только на больничной койке начинает понимать, что именно хочет сказать этой болезнью его тело.

- То есть нужно время от времени наводить порядок в голове и мыслях?

- Нужно регулярно избавляться от всего, что плохо влияет на наше настроение, самочувствие. Это и называется психогигиена. Красоту мы научились наводить, а вот в головах, к сожалению, по-прежнему царит хаос: не так живем, не так мыслим, не так реагируем на происходящее, причем день за днем. И в итоге оказываемся на тропе болезни.

- А как мысли могут влиять на наше здоровье? Ведь это всего лишь фантазии - то, чего нет и, скорее всего, не будет.

- Очень просто. Эмоция возникает в ответ на событие. И точно так же в ответ на наши мысли. Мы о чем-то подумали - и накрутили себя, расстроились, заплакали… Как говорят мужчины: «Сама придумала, сама поверила, сама обиделась». Но телу все равно - было это на самом деле или вы все придумали - оно реагирует одинаково и на «быль» и на «небыль». Но! Если на событие, которое происходит независимо от нас, мы не можем повлиять, то повлиять на свои мысли мы можем. В этом и состоит смысл психогигиены. Мы можем достаточно легко прерывать мысли, которые негативно на нас влияют.

- Какие эмоции самые разрушительные?

- Сказать, что какая-то из эмоций плохая, нельзя. Потому что чем разнообразнее человек проявляет эмоции, тем он более зрелой личностью становится. Чем шире мы реагируем - тем полноценнее воспринимаем все окружающее.

- Неужели, чтобы сохранить здоровье, нужно устраивать сцены ревности, говорить правду в лицо, скандалить?

- Лучше так, чем никак не отреагировать и взращивать обиду, разрушая здоровье. В развитых странах, где принято на люди выходить с улыбкой, не показывая настоящих чувств, почти у каждого человека есть свой психотерапевт. Он помогает снимать напряжение, избавляться от «застрявших» эмоций. У нас эта культура, конечно же, не настолько развита…

- То есть драться на кухне мы уже отучились, но к специалистам ходить пока не привыкли?

- Да, от одного отошли, а к другому не подошли! Понятно, что какие-то вещи нельзя себе позволять, потому что существуют определенные этические нормы. Но нужно находить разумные компромиссы. Если женщине станет легче, когда она разобьет пару тарелок, - пусть бьет на здоровье! Была эмоция, она на нее отреагировала - и забыла про нее. Потому что биологически активные вещества, которые вырабатываются в таких ситуациях, для нас лекарство и спасение. Но, не находя выхода, накапливаясь, они превращаются в яд, который нас медленно убивает.

- А положительные эмоции улучшают здоровье? Правда ли, например, что смех продлевает жизнь?

- Так оно и есть! Когда нам радостно, приятно, когда мы на пике положительных эмоций - организм выбрасывает в кровь серотонин, дофамин, другие «гормоны счастья». Они дают нам энергию и силу, которые нас спасают в самые трудные моменты жизни. Ведь если бы мы постоянно испытывали страх, гнев, обиду, мы бы не смогли полноценно жить. Да и просто жизнь была бы неинтересной. В помощь нам природа придумала эмоции радости и счастья. Правда, они поступают дозированно - ведь мы в жизни больше переживаем, чем радуемся. Но если мы их получаем, то они настолько мощные и важные, что долго способны держать нас на плаву.

- Что делает положительная эмоция?

- Она регулирует мышечный тонус, снимает все зажимы. Тело расправляется, становится легким, воздушным - хочется петь, танцевать… Улучшается кровообращение органов и систем, кровь становится более текучей. Любовь - это сердце, кровь - это радость. И это жизненная сила. Кроме того, серотонины обладают противовоспалительным и обезболивающим эффектом. В состоянии радости резко снижается боль, быстрее излечиваются заболевания.

- А избыток положительных эмоций может быть вреден?

- Представьте себе, может! Даже есть такие выражения: «чуть не умер от счастья», «от радости чуть сердце не разорвалось»… Эмоций должно быть в меру, в том числе и положительных. И если бы мы были постоянно счастливы, разве хотели бы двигаться вперед, что-то менять в своей жизни, улучшать ее? Разнообразие эмоций делает жизнь полноценной и осмысленной. От нас нужно только одно: не копить их. Поэтому мой совет: не копите эмоции, выплескивайте их - и будьте здоровы и счастливы!