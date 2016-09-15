«Все, кто умер в России от гриппа, были не привиты»

Сильный ветер, постоянные дожди и низкая температура - именно таким выдался сентябрь в этом году. Как итог - в республике большое число заболевших людей. На специальной пресс-конференции руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ Татьяна Харитонова и и.о. главного педиатра-консультанта отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения РМ Наталья Юдина рассказали, сколько человек заболели за последние недели, объяснили, почему вакцинация от гриппа пользуется спросом у населения, и рассказали о мерах профилактики.

Осень - время простуд…

Говорят, что у природы нет плохой погоды, но, думаю, многие жители республики в этот раз с таким утверждением не согласятся. Подобного холодного и дождливого сентября не было уже давно, к тому же холодно было не только на улице, но и в квартирах, на работе. Неудивительно, что люди стали заболевать.

- С 29 августа по 18 сентября по республике зарегистрировано 2849 случаев ОРВИ, - рассказывает Татьяна Харитонова. - В основном болеют дети. Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше уровня предыдущей недели на 18,8%. Рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей отмечен в 16 районах республики. Госпитализировано за последнюю неделю 97 человек, в том числе детей - 69.

Что касается городского округа Саранск, за этот же период обратились по поводу заболеваний ОРВИ 1810 человек, из них 1433 - дети до 14 лет. Среднедневное число заболеваний составляет 259 случаев, в том числе у детей до 14 лет - 205 случаев, что ниже уровня недельного эпидемического порога среди населения на 7,2%. В целом ситуация по заболеваемости в республике спокойная.

По словам Татьяны Харитоновой, еженедельно проводится мониторинг циркуляции возбудителей вируса. У заболевших исследуются кровь и смывы из носа. Пока лаборатория выдает результат, что у заболевших нет гриппозной теологии.

…и прививок

Хотя грипп до нас пока не дошел, к нему уже необходимо готовиться. В эпидсезоне-2016/2017 будут циркулировать как привычный вирус, так и новые штаммы гриппа. Лучше всего избежать заболевания помогает вакцинация.

- Та вакцина, которая уже есть, - «Гриппол», «Гриппол Плюс» и «Совигрипп» - имеет в своем составе штаммы тех вирусов, которые будут циркулировать в этом сезоне, - продолжает Татьяна Харитонова. - Поэтому вакцина, которой мы с вами прививаемся, абсолютна показана и эффективна. Сделав вакцинацию, мы более чем на 90% обезопасим себя от заболеваемости гриппом. Уже сегодня прививки от гриппа сделали 14,5% жителей Мордовии.

В середине августа в республику за счет средств федерального бюджета поступило 90 тысяч доз вакцины гриппозной «Совигрипп» (50% от заявки). И с 29 августа медицинскими организациями начата иммунизация взрослого населения. Отмечу, что эта вакцина предназначена для взрослых людей. В первую очередь вакцинации подлежат люди старше 60 лет, люди, страдающие хроническими заболеваниями, беременные, учителя, медики, работники сферы обслуживания, учащиеся вузов и среднеспециальных учебных заведений. На сегодняшний день почти все 90 тысяч доз вакцины использованы.

В конце августа в республику за счет средств федерального бюджета также поступило 21575 доз гриппозной вакцины «Ультрикс» для иммунизации детского населения (с 6 до 18 лет) и 11850 доз «Гриппол плюс» для детей начиная с 6-месячного возраста. На сегодняшний день более 76% детской вакцины также уже использовано. Мы ждем поступления очередной партии вакцины - 90 тысяч доз вакцины «Совигрипп» и 22 тысячи доз детской вакцины. Она также поступит за счет средств федерального бюджета.

При этом 80 тысяч доз вакцины будет закуплено за счет средств республиканского бюджета и средств хозяйствующих субъектов. В этом году мы хотим охватить вакцинацией порядка 40% населения. Этого процента мы сможем добиться благодаря помощи работодателей и самого населения. Надеемся, что этот эпидсезон пройдет у нас более удачно, чем предыдущий.

Вакцины нового поколения

По словам Татьяны Харитоновой, сейчас отказов от вакцинации практически нет, напротив, люди звонят и интересуются, когда можно сделать прививку и хватит ли вакцины на всех.

- Раньше были живые вакцины, они вызывали много побочных явлений. Сейчас вакцины расщепленные, в них нет живых вирусов, они не содержат консервантов, - объясняет и.о. главного педиатра-консультанта отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения РМ Наталья Юдина. - В настоящее время в России используются инактивированные вакцины, которые обладают совсем небольшими побочными эффектами, они разрешены и детям, и взрослым, и беременным женщинам, и лицам, страдающим хроническими заболеваниями. В этом году для детей мы закупили две вакцины - «Гриппол Плюс» и «Ультрикс». Обе вакцины отечественного производства, в них содержится небольшое количество антигена вируса и полиоксидоний. Благодаря такому сочетанию формируется хороший иммунитет не только против гриппа, но и против других острых респираторных инфекций. Тот же «Гриппол» не содержит ни антибиотиков, ни консервантов, поэтому разрешен детям до 6 месяцев и беременным женщинам. Кстати, в этом году беременные начали активно вакцинироваться, правда, все же меньше, чем нам хотелось. Вакцинация беременных проводится препаратами, которые безопасны как для самой женщины, так и для плода, не вызывают токсических проявлений. Совершенно спокойно женщину можно прививать во втором и третьем триместрах. Если есть большая вероятность заражения, то прививку можно сделать и в первом триместре, ведь беременные - это особая группа риска. Кстати, новорожденный ребенок через плаценту матери получит защитные антитела и родится от вакцинированной матери уже с выработанным иммунитетом.

«Пренебрегать прививками нельзя!»

- Эффективность наших вакцин довольно высокая (90-95%), - продолжает Наталья Юдина. - Что значат эти цифры? Это значит, что 95% вакцинированных людей не заболеют гриппом, а если заболеют, то в легкой форме. Вакцинация дает гарантию, что человек от гриппа точно не умрет! В прошлом году в России от гриппа умер 671 человек, все они были не привиты! Это недопустимо, когда человек умирает от вакциноуправляемой инфекции! Пренебрегать прививками нельзя, вакцинация в 17 раз снижает заболеваемость! У лиц пожилого возраста эффективность ниже - 60-70%, но тоже на высоком уровне.

Стоит сказать, что если для вакцинации взрослых достаточно одной дозы, то для детей (от 6 месяцев до 3 лет) делают две инъекции с интервалом в 3-4 недели. Единственное противопоказание - непереносимость куриного белка.

Если человек серьезно болен и у него высокая температура, то вакцинацию лучше отложить, потому что при острой форме болезни организм не сможет сформировать иммунитет к вакцине. При легких формах (насморк, першение в горле) вакцинация возможна.

Поскольку вакцины не содержат живых вирусов, 95% людей, сделавших прививки, не чувствуют никаких клинических симптомов. У 5% в первые три дня может быть слабая реакция на прививку (небольшое повышение температуры, недомогания), у 3% возможно развитие нетяжелых местных реакций (в месте инъекции возникает припухлость не более 8 см, отек, покраснение). Все эти симптомы должны исчезнуть в первые три дня. За годы наблюдений тяжелых реакций и осложнений после прививки этими вакцинами зарегистрировано не было. Как правило, дети эту вакцину переносит легче, чем взрослые.

Здоровье человека - в его руках

- Хочу заверить, что вакцинация будет проводиться и в октябре-ноябре, - говорит Татьяна Харитонова. - Ее можно делать даже в начале эпидсезона. Иммунитет от гриппа появляется через 12-14 дней после прививки! Защита эта сохраняется до года.

Обязательная вакцинация для определенных групп (граждане старше 60 лет, люди, страдающие хроническими заболеваниями, беременные, учителя, медики, работники сферы обслуживания, дети, учащиеся школ, вузов и ссузов) делается в поликлиниках. Тем, кто не входит в эти категории, государство не может предложить бесплатную вакцинацию. Но для всех желающих у нас есть платная вакцинация (200-300 руб.). У нас на базе инфекционной больницы есть кабинеты иммунопрофилактики, в которых делают прививки. Мы советовали руководителям организаций обратиться с ходатайственным письмом к главному врачу инфекционной больницы с указанием количества человек, которые хотят привиться. Это необходимо сделать, чтобы закупить вакцину. Дело в том, что вакцина хранится недолго, ее нельзя сразу закупить много.

Это надо знать!

Существуют общепринятые меры профилактики, которые обезопасят от заболеваний и осложнений:

- Вакцинация.

- Оптимальный температурный режим в помещениях.

- Проветривание помещения, поскольку вирус легко приходит и легко уходит.

- Использование в детских учреждениях бактерицидных ламп.

- Соблюдение оптимального рациона (питание во многом определяет наш иммунитет, поэтому необходимо ежедневно включать в меню свежие овощи и фрукты).

- Ношение медицинских масок, чтобы обезопасить себя от больного. В первую очередь носить маски надо тому, кто чувствует себя не очень хорошо.

- Прием витаминно-минеральных комплексов, особенно в холодное время года.

- Быстрое обращение к врачу при признаках болезни. Не надо заниматься самолечением!

Людмила АНЮТИНА

