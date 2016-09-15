«Звездный код» Виктора Дробыша

На столе заслуженного артиста России, композитора и продюсера Виктора Дробыша стоит табличка с хулиганской надписью: «Не говорите, что мне делать, - и я не скажу, куда вам идти». В офисе одного из самых известных в шоу-бизнесе людей вся обстановка вот такая - неформальная и очень живая. Из-за дверей - а их тут много - слышатся голоса сотрудников и песни артистов, с которыми работает Дробыш. Кажется, что ты попал на репетицию большого концерта. На стенах - портреты звезд. Засмотревшись на огромное фото задумчивого Стаса Пьехи, натыкаюсь на участника «Евровидения-2016» Айвана (IVAN) - он тоже подопечный продюсерского центра Виктора Дробыша. А с минуты на минуту ожидают мегапопулярную актрису, которая вот-вот станет певицей… Это все рабочие будни, в череде которых идет подготовка к главному событию года: концерту «Виктор Дробыш - 50#будут все», который состоится 16 октября в Москве. Продюсер и композитор, чьи песни поет вся страна, «отец» двух поколений выпускников «Фабрики звезд», наставник шоу «Битва хоров», член жюри музыкального конкурса «Главная сцена» Виктор Дробыш поделился планами на будущее. А также мыслями, чувствами и даже страхами.

- Виктор Яковлевич, признайтесь, волнуетесь перед юбилейным концертом? Ведь по сути это «отчет о проделанной работе» за 50 лет…

- Волнуюсь, потому что, можно сказать, я все эти годы только и делал, что к этому концерту готовился. Но вот на «Новой волне» в Сочи была, если можно так сказать, «генеральная репетиция». На мой концерт пришло много людей - в том числе тех, кто близок к шоу-бизнесу. Они давно меня знают, мы всегда так или иначе рядом. Так вот, они подходили после концерта и говорили: «А мы даже не знали, что все эти песни ты написал!». Как говорится, век живи - век промоушном занимайся! (Смеется.)

- Зато народ ваши песни знает наизусть - ведь их поют самые известные артисты: Валерия, Кристина Орбакайте, Слава, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Ирина Аллегрова, Стас Михайлов, «Бурановские бабушки», Зара, Авраам Руссо, Наталия Власова - можно долго перечислять… А для кого из артистов песни пока только пишутся?

- Мне хочется с Колей Басковым поработать. И я поставил себе задачу: написать песню для Баскова. Не знаю почему, но поставил такую задачу и буду ее выполнять. А мой любимый певец - Николай Носков. И для меня большая честь - написать для него песню. Это мои планы «после 50»…

- Что считаете своим творческим успехом?

- Мой самый большой успех - это композиции, записанные с Григорием Лепсом. Недавно написал ему песню «Криминал» - посмотрим, как она пойдет... Ирина Аллегрова, Валерия - это тоже мой успех. Я хочу для них писать и идти рядом по жизни с этими артистками.

- А для Аллы Пугачевой?

- У меня нет большого желания, чтобы Алла Пугачева спела мои песни. При этом я ее бесконечно уважаю. Все самые восхитительные слова - о ней. Кстати, и у нее, наверное, нет желания петь мои песни. Вот бывают такие обоюдные нежелания. (Улыбается.) Для меня Примадонна - это Валерия, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте. Я это говорю не для того, чтобы кого-то обидеть, просто для меня это так и есть.

- В обывательском понимании композитор - это человек, который в период вдохновения пишет много песен, а потом их задорого продает самым известным артистам. А на самом деле как это происходит?

- Я не представляю ситуации, когда ко мне приходит какой-то артист, а я ему: «Вы знаете, тут у меня как раз для вас есть песня». Он скажет: «Нет, не надо», а я такой: «Ну и ладно - я другому предложу». На самом деле это происходит не так.

- А как это происходит?

- Не знаю. Чаще всего даю себе задание написать песню для конкретного артиста.

- И ждете, когда «компьютер» выдаст результат?

- Да, примерно так. Но я человек в возрасте, «пентиум» у меня старенький, «перезагрузить» меня не получится, поэтому ставлю задачу, а потом долго хожу и думаю. Как было когда-то с Валерией, когда она после вынужденного перерыва возвращалась на сцену. Был конец мая, настроение у всех приподнятое: лето на носу! Надо было бы выдать что-то жизнеутверждающее, бодрое… А мы взяли - и «по грустняку ударили». И Валерия триумфально вернулась с песней «Была любовь» - помните: «Была любовь, была, да только все прошло…». Как бизнес-решение - это было неправильно. Но мы пошли от чувств - и эту песню вместе с «новой» Валерией пела вся страна... Я точно знаю, что иногда нужно делать что-то вопреки логике и здравому смыслу - и все получится.

- Но как продюсер вы коммерческий успех просчитываете - песни, артиста?

- Я знаю, что артистка может быть красивой девушкой, может обладать очень хорошим голосом - именно таких участниц мы видим в музыкальных телешоу. Но в общем все это может не приносить никакого успеха - к огромном сожалению. Если я каким-то боком отношусь к музыкальному телешоу - пытаюсь заранее убедить участников, что это всего лишь телевизионный проект. Телевидение делает свое дело - свой рейтинг поднимает, а потом шоу заканчивается - и все…Участники за это время уже привыкли, что судьи их хвалят, зрители обожают - и думают, что так будет всегда. А потом - раз, и ты никому не нужен, потому что новый сезон шоу начался, пришли новые люди. Трагедия? Для кого-то да… И вот эта задача - «зацепиться», как я говорю, «трусами за корягу» - очень сложная. Нужно найти какой-то «код звездности», который гораздо сложнее коммерческого расчета.

- Что это за код?

- Попробую объяснить. Вот поют молодой артист или артистка. Разбираем: голос есть, выглядит хорошо, бюджет есть - можно клипы снимать, все красиво и нарядно. Можно найти деньги и закрыть все вопросы, связанные с пиаром: организовать статьи в газетах и журналах, передачи на телевидении… За деньги не купишь лишь одно: любовь людей. Ну, вот не интересен людям этот артист - и все тут! Когда я вижу обложки журналов с одними и теми же артистами, когда слышу одни и те же песни на радиоканалах, видеоклипы, которые показывают везде, концерты ко «Дню всего» - мне становится смешно… У этих артистов есть все, кроме одного: народной любви. И они не могут по-честному собрать ни зал, ни филармонию, ни тем более Дворец спорта. И уж никак не футбольный стадион. А есть великие люди, которые ничего не делают, кроме того что просто пишут музыку или просто поют песни. И им не нужны ни пиар, ни проплаченные эфиры, потому что у них есть «послание» для людей, которое идет от сердца. Они даже могу не быть эталонами красоты - но от них оторваться невозможно! Это случай Лены Ваенги, Григория Лепса, Стаса Михайлова. Вопрос их звездной славы - это был лишь вопрос времени. Потому что у них есть свой «звездный код».

- Вам приятно, когда ваши песни поют простые люди?

- Это самое большое счастье - слышать, как твои песни поют люди, которым хорошо. Однажды я ждал кого-то в машине в каком-то спальном районе Москвы. Весна, все гуляют - веселые, нарядные. А наверху, в какой-то квартире в многоэтажке, играли свадьбу и орали песню Валерии «Часики» - раз, два, три, еще, еще… Кто-то переставлял диск - и песню орали заново. Невеста показывалась в окне, жених - такая суета счастливая - и «Часики»! И мне было так приятно! Это была просто какая-то детская радость от того, что люди в такой момент поют мою песню.

- Как управляете своими артистами? Ведь каждый имеет характер, и некоторые - не сахарный…

- Мой метод управления я называю «билет без контроля»! (Смеется.) Я всегда полагаюсь на порядочность человека. И стараюсь ее нащупать до того, как мы ввязываемся в совместную работу. У меня были персонажи, с которыми мы могли и создать красивые произведения, и заработать денег, и творчески реализоваться. Но вот есть этот фактор - человеческий, и они по нему не проходили. Я им не говорил ничего, но потихоньку отходил в сторону - и все становилось понятно. Мне кажется, это настолько важно… Ну а если артист, даже пока неизвестный, вошел в наш коллектив - даже если ему всего 19 лет и он только «выпустился» из «Фабрики звезд» - он для нас как памятник Екатерине в парке на Невском. А мы все, самые заслуженные и народные, вот те фигуры у его подножия. В том числе и я. У нас никто не скажет: «Слышь, иди сюда: ты еще никто, ты пороха не нюхал!». Каждый человек в нашем офисе - от бухгалтера до меня - считает артиста «живым памятником». Другое дело - если артиста понесет не в ту степь, тогда мы его «скинем» с пьедестала! (Смеется.) Наша задача - работать на них. И если мы не будем уважать артиста, которого, возможно, никто еще не знает - с какой стати его кто-то еще будет уважать?

- А правда, что продюсеры заставляют артистов подписывать контракты, которые запрещают выходить замуж, уходить в декрет?

- Это принято на Западе. Но это и у нас практикуется: артистам ставятся ограничения, чтобы как-то можно было планировать их творческую жизнь. Да, существуют срок контракта, деньги, проценты. Мое мнение на этот счет такое: если в рамках контракта случается такая ситуация, как брак и особенно рождение ребенка, о контракте нужно забыть. И «включить» человеческие отношения. Все решаемо. И мне хочется, чтобы даже через много-много лет у моих сегодняшних артистов при упоминании моего имени возникала добрая улыбка. И самое страшное - если я буду улыбаться - а я часто улыбаюсь, ну вот не знаю почему - а кто-то будет на меня смотреть и говорить: «Жизнь мне испортил, а сам сидит, улыбается!». Вот этого я не хочу. Поэтому, предвосхищая такую ситуацию, стараюсь никому не портить жизнь.

- Что можете себе позволить в связи с вступлением в «возраст силы» - 50-летие?

- Один приятель сказал тост, и я его не сразу понял. А теперь часто вспоминаю его слова. Он сказал так: «Витюш, я желаю, чтобы в 50 лет жизнь дала тебе возможность не общаться с дураками». И вдруг я понял: какое же это счастье - не общаться с неприятными тебе людьми. Иногда приходится сталкиваться по работе ис самодурами, и с идиотами, и просто с плохими людьми. И не всегда можно сказать: «Не хочу общаться - для вас меня нет!». Поэтому, занимая директорское кресло, я могу себе позволить хотя бы не брать на работу людей, с которыми у нас разные «заряды», которые мне неприятны. Я отказываюсь от многих сотрудничеств именно по этой причине.

- Ваш самый страшный сон, который повторяется?

- Мне надо выходить играть - я а не подготовился, забыл, меня объявляют - а я не знаю, что делать. Или надо петь - а я петь не умею. И мне так становится страшно. Ведь я, как пианист, часто выходил на сцену: на экзаменах, на госэкзамене, в филармонии, с оркестром, с певцами…

- Говорят, что на вашем юбилейном концерте вы хотите устроить сюрприз для зрителей - сядете за рояль?

- Попробую устроить этот сюрприз, да… 16 октября хочу сделать подведение творческих итогов. Для концерта выбрал «ВТБ Ледовый дворец». Почему? Ведь можно было устроить концерт в Кремлевском дворце - там мест меньше, билеты легче продать… Кремль - пафосное место, действительно первая площадка страны. Но Ледовый дворец позволяет сделать более крутое шоу, он позволяет «разогнаться». Там можно все. Атмосфера стадиона - с детства моя самая любимая. Когда аплодирует стадион - это ни с чем не сравнимые ощущения! Это слияние артиста с залом. Будет несколько премьер, но в основном будут все мои хиты - и я не боюсь этого слова, потому что это уже свершившийся факт. Выступят Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте, Валерия, много других артистов…

- Можно сказать, что все, кто в этот вечер будет петь на вашем юбилейном концерте, - это ваши друзья?

- Однозначно! Нет ни одного человека, который был бы мне неприятен - и при этом пел бы на моем творческом вечере. Да и те, кому я неприятен, придумали бы тысячи причин, чтобы не прийти ко мне на концерт. Так что будут все - и все мои друзья!